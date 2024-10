PS5 Pro puede utilizar PSSR y generación de fotogramas

Justo ayer vimos que PSSR es la tecnología más importante y de mayor valor que incluye PS5 Pro. Se trata de un reescalado inteligente acelerado por hardware que, en líneas generales, consigue una calidad y una estabilidad de imagen superior a AMD FSR, aunque no es capaz de superar en este sentido a NVIDIA DLSS.

Junhwan Kim, programador del motor gráfico en Nexon, el estudio que está detrás de The First Descendant, ha dicho en una entrevista que está de acuerdo en que PSSR es la característica más impresionante de la nueva consola de Sony, dice que es capaz de ofrecer una excelente calidad de imagen, y ha confirmado que van a utilizarla de forma conjunta con la generación de fotogramas de AMD FSR.

La generación de fotogramas utiliza información obtenida de fotogramas intermedios para produicir un fotograma adicional. El resultado final, es decir, la calidad de ese fotograma generado y la precisión del mismo, dependerá de muchas cosas, como por ejemplo la calidad de los fotogramas que utiliza como referencia, y también de la información que es capaz de obtener y de cómo la procesa.

Sé lo que estáis pensando, que PS5 ya utilizó generación de fotogramas a través de AMD FSR, y es verdad, pero en PS5 Pro hay un cambio importante que puede marcar una gran diferencia, PSSR. La calidad de los fotogramas generados depende de los fotogramas utilizados como referencia, y si estos han sido renderizados utilizando un reescalado como AMD FSR tendrán una calidad inferior comparada con otros renderizados con PSSR.

Eso es precisamente lo que se hizo en PS5, utilizar FSR para reescalado y generación de fotogramas. Al utilizar PSSR como reescalado en PS5 Pro la calidad de los fotogramas generados mediante AMD FSR puede ser más alta, porque la calidad de imagen que consigue esta técnica de reescalado es superior, y por tanto los fotogramas que se utilizan como input para generar fotogramas son más nítidos, conservan una mayor cantidad de detalles y tienen una mayor estabilidad.

Nexon ha confirmado que The First Descendant ofrecerá mayor calidad gráfica y trazado de rayos, y que el equipo ha trabajado para aprovechar al máximo las características de la nueva consola de Sony y así poder ofrecer la mejor experiencia posible. No han dado detalles sobre la tasa de fotogramas por segundo que podemos esperar al combinar PSSR y generación de fotogramas, pero Kim hizo referencia a «una experiencia con tasas de fotogramas más altas».