Cómo funcionará PSSR de PS5 Pro y por qué será tan importante

PS5 Pro va a contar con una nueva tecnología de reescalado llamada PSSR, siglas de PlayStation Spectral Super Resolution. Esta tecnología supondrá una importante innovación frente al reescalado que utilizó Sony en PS4 Pro, conocido como checkerboard, y también será superior a las versiones de AMD FSR que PS5 ha utilizado en algunos juegos.

Esta tecnología todavía no ha sido confirmada por Sony porque PS5 Pro todavía ha sido presentada oficialmente, pero el vídeo que dio origen a su filtración fue eliminado por una reclamación realizada por Sony, y toda la información que contenía dicho vídeo fue validada por Tom Henderson, que es uno de los insiders más fiables dentro del sector, así que a pesar de todo resulta muy creíble.

Qué es PSSR y cómo funcionará en PS5 Pro

Es una tecnología de reescalado avanzada que se apoyará en una inteligencia artificial acelerada por hardware para mejorar el rendimiento y la calidad de imagen. A diferencia de otras tecnologías anteriores, PSSR debería trabajar con elementos espaciales y temporales, tendrá acceso a los vectores de movimiento del juego y la IA se utilizará para mejorar el proceso final de reescalado, combinando toda la información disponible para crear el mejor fotograma posible.

Estoy seguro de que esta descripción os resultará familiar, y es lógico porque al final el concepto es el mismo que hemos visto en NVIDIA DLSS y en Intel XeSS, dos tecnologías que también realizan un proceso de reconstrucción y reescalado de la imagen apoyado por IA acelerada por hardware especializado.

Sin embargo, en el caso de PSSR hay una diferencia importante, y es que la aceleración por hardware no se realizaría a través de núcleos especializados presentes en la GPU, sino a través de una NPU específica que podría venir integrada en un chip dedicado e independiente. Dicha NPU tendría una potencia de hasta 300 TOPs, y sería clave para reducir al mínimo el coste de este reescalado en los tiempos de renderizado de fotogramas.

A efectos comparativos, la NPU de las nuevas APUs Ryzen AI 300 tiene una potencia máxima de 50 TOPs, lo que significa que la solución de PS5 Pro sería seis veces más potente. Gracias a este hardware especializado la CPU y la GPU se verán totalmente liberadas de la carga de trabajo que supondrá PSSR, pero esto no quiere decir que esta tecnología no vaya a tener un coste.

En teoría el proceso de reescalado y reconstrucción de la imagen con PSSR tendría un coste de solo 2 milisegundos, un valor que aplica cuando se trabaja reescalando de 1080p a 2160p. Esto equivale al modo rendimiento de NVIDIA DLSS, e implica renderizar solo la mitad de los píxeles necesarios para alcanzar la resolución nativa. La otra mitad se generan mediante ese proceso de reconstrucción y reescalado inteligente.

La concurrencia de elementos espaciales, temporales y de vectores de movimiento se traduce en una gran cantidad de datos que PSSR y la IA pueden utilizar para estimar no solo la posición de los píxeles a generar, sino también el movimiento de los mismos. Para que todo funcione se crea un buffer con los datos y elementos necesarios para el proceso de reescalado y reconstrucción de la imagen, y en este caso solo ocuparía unos 250 MB de memoria.

Todo esto permite generarlos de una manera mucho más precisa, mejora la calidad final del fotograma, la nitidez del mismo y la estabilidad de la imagen, ya que en definitiva hace que esos píxeles generados mediante IA sean lo que deben ser, y que estén donde deben estar.

El coste en términos de renderizado sería muy bajo si se confirman esos 2 milisegundos. Cuando se renderiza un juego se van generando fotogramas a una velocidad concreta. Calculando la media que se genera en un segundo podemos obtener ese valor universal que todos conocemos a la hora de medir el rendimiento en juegos, los fotogramas por segundo.

Un juego que se mueve a 30 fotogramas por segundo tiene un tiempo de renderizado por fotograma de 33,33 milisegundos, mientras que un juego que funciona a 60 FPS tiene un tiempo de renderizado por fotograma de 16,66 milisegundos. Con estos datos claros es fácil entender por qué digo que un coste de 2 milisegundos a cambio de reducir la cantidad de píxeles renderizados a la mitad es un dato muy positivo.

Esto quiere decir, en resumen, que la ganancia de rendimiento que se producirá al activar PSSR no será «limpia», y que esta se verá ligeramente penalizada por ese coste de tiempo de renderizado. No obstante, como ya os he dicho ese valor es muy bueno, y esto es algo completamente normal que ocurre con todas las técnicas de reescalado actuales.

Por qué será tan importante esta tecnología

Será muy importante porque permitirá mejorar mucho la tasa de fotogramas por segundo en juegos muy exigentes, incluso con trazado de rayos aplicado. Cuando se utiliza un reescalado se reduce la cantidad de píxeles en una cantidad determinada, lo que libera a la GPU de una carga de trabajo que puede llegar a ser enorme.

Cuanto mayor sea la resolución objetivo y más baja la cantidad total de píxeles que se renderiza mayor será la mejora de rendimiento. En casos como el que he indicado anteriormente, cuando se reescala de 1080p a 2160p es fácil que la mejora de rendimiento sea de entre 2 y 3 veces frente a la resolución nativa.

Con esto quiero decir que si un juego determinado funciona a 30 FPS en 4K nativo con reescalado desde 1080p ese rendimiento puede doblarse o incluso triplicarse, de manera que la media subiría a 60 FPS o incluso a 90 FPS. Esto ya lo hemos visto en numerosos juegos gracias a NVIDIA DLSS que, configurado en modo rendimiento, sería equivalente a PSSR siguiendo el ejemplo anterior.

En términos de rendimiento la mejora que podríamos conseguir está muy clara, ¿pero qué hay de la calidad de imagen? Es una excelente pregunta, y es otro de los puntos clave de PSSR en PS5 Pro. Existen muchos tipos de reescalado y reconstrucción de la imagen, no todos utilizan las mismas tecnologías y no cuentan con IA acelerada por hardware, así que los resultados que consiguen pueden ser muy distintos.

PSSR será, en teoría, una solución avanzada que utilizará diferentes tipos de información para generar los píxeles, combinará elementos de fotogramas intermedios y aplicará IA acelerada por hardware para conseguir el mejor resultado posible. Esto quiere decir que, en teoría, debería ser capaz de conseguir una buena calidad de imagen a pesar de renderizar a 1080p y tener que reescalar a 2160p.

La nitidez no será lo único que determinará la calidad final de cada fotograma. La estabilidad de la imagen y el ghosting también son dos cuestiones muy importantes, aunque ambas solo se pueden apreciar en movimiento, y pueden depender en gran medida de cada juego en concreto. En aquellos con más elementos pequeños y lejanos mantener una buena estabilidad de la imagen puede ser más desafiante que en otros más cerrados y con una geometría más grande.

Si se cumple todo lo que hemos visto hasta ahora la tecnología PSSR de PS5 Pro debería ser claramente superior a AMD FSR 3.1, y podría estar en un nivel similar al de NVIDIA DLSS, ya que esa NPU de 300 TOPs quedaría por encima de los 242 TOPs que alcanzan los núcleos tensor de la GeForce RTX 4060 de NVIDIA, y por debajo de los 353 TOPs de la GeForce RTX 4060 Ti.

Esa mejora de rendimiento, y la reducción de píxeles renderizados, también ayudarán a PS5 Pro con el trazado de rayos, algo que ya vimos en su momento cuando se produjo el debut de las GeForce RTX 20. La tecnología DLSS de NVIDIA fue precisamente la respuesta del gigante verde al alto coste del trazado de rayos, y lo mismo ocurrirá con PSSR.

Creo firmemente que esta tecnología de reescalado va a ser fundamental para que PS5 Pro pueda utilizar trazado de rayos a un nivel mucho más alto que el que hemos visto en PS5, pero al mismo tiempo también impondrá un desafío importante a la hora de reducir el ruido generado por ampliar trazado de rayos y reescalado, algo que NVIDIA resolvió con la reconstrucción de rayos.

Por último debemos tener en cuenta también que PSSR podría permitir a PS5 Pro mejorar de una manera sencilla y directa los juegos ya existentes en PS5, y su implementación debería ser muy sencilla. Veremos en qué queda todo esto cuando Sony presente PS5 Pro, una consola que será presentada casi con total seguridad durante el Tokyo Game Show de este año.

Imágenes generadas con IA.