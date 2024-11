GTA VI no ha sufrido ningún retraso, de momento

Si te preocupa la fecha de lanzamiento de GTA VI tranquilo, de momento no se ha producido ningún cambio en los planes de Take-Two, lo que significa que su llegada sigue prevista para algún momento de 2025, que equivale al año fiscal 2026 de esta empresa. Así lo ha confirmado su CEO, Strauss Zelnick, durante la última conferencia trimestral de resultados.

También ha aprovechado dicho evento de resultados para confirmar la venta de Private Division, una publicadora centrada en títulos de menor peso que sacó adelante proyectos tan importantes como The Outer Worlds, Hades y No Rest for the Wicked. No ha dado muchos detalles sobre esta operación, pero ha dejado caer que ellos están en este negocio para apostar por los grandes lanzamientos, dando a entender que Private Division ya no encajaba su estrategia a corto y largo plazo.

Rockstar es la desarrolladora principal para Take-Two, que es quien se encarga de publicar sus títulos, y GTA VI será su próxima gallina de los huevos de oro. Está por ver si este esperado juego realmente está a la altura de todas las expectativas que ha generado. No lo tiene fácil, pero por lo que he visto hasta ahora debo reconocer que tiene buena pinta.

El lanzamiento de GTA VI tendrá lugar a finales de 2025, siempre que no se produzca ningún retraso. No hay una fecha exacta más allá de lo dicho, pero debería llegar en el cuarto trimestre del año, lo que nos lleva a los meses de octubre, noviembre y diciembre, y estará limitado a las consolas de la generación actual.

Todavía no tenemos información oficial sobre la versión para PC, pero podemos estar seguros de que esta acabará llegando tarde o temprano. Si tomamos como referencia lo ocurrido en su momento con GTA V el lanzamiento de la versión de GTA VI para PC debería producirse como mucho seis meses después que la versión para consolas.

Este juego va a ser muy exigente, pero al final estará optimizado para funcionar en una Xbox Series S, lo que significa que podremos jugarlo sin problemas en un PC de gama media, y que sus requisitos tampoco van a ser nada exagerado. Eso sí, tened en cuenta que será imprescindible contar con una unidad SSD para jugarlo.