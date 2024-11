PS5 Pro no ha tenido el éxito esperado, hay stock y los revendedores pierden dinero

Si hacemos una búsqueda para comprar PS5 Pro no tendremos ningún problema para encontrarla en stock y a su precio reventa recomendado, 799,99 euros sin unidad óptica ni soporte vertical. Esta realidad nos cuenta lo que era un secreto a voces, que la nueva consola de Sony no ha tenido el éxito esperado, y que las ventas no están siendo buenas.

Es lógico, desde el momento de su presentación PS5 Pro generó mucho rechazo entre los usuarios por su alto precio de venta, y es que llega casi a doblar el precio de PS5 Slim en su versión digital. Esto ha sido un jarro de agua fría para los revendedores, que esperaban volver a hacer negocio agotando el stock de esta consola y revendiéndola por mucho más dinero.

El karma ha hecho acto de presencia, y muchos revendedores se están viendo obligados a intentar deshacerse de las unidades que compraron de PS5 Pro vendiéndolas por debajo de su precio recomendado. Esto significa que están perdiendo dinero, aunque están intentando reducir sus pérdidas ajustando el precio lo máximo posible al recomendado. De media, la diferencia es de unos 20 o 30 euros.

Lo que sí les está permitiendo hacer negocio es la reventa de la unidad de disco, que sigue agotada y se está revendiendo a precios muy altos. Para intentar ayudar a los consumidores a no tener que pagar los altos precios que piden los revendedores, algunos minoristas están ofreciendo packs que incluyen la consola PS5 Pro y la unidad de disco por 899,99 euros, un precio más bajo de lo que tendríamos que pagar comprando ambas por separado a su precio recomendado.

En España es fácil encontrar unidades de disco para PS5 Slim y PS5 Pro con un precio medio de 150 euros en el mercado de segunda mano. Esta reventa deja un margen de beneficio de unos 30 euros, lo que hace que sea mucho menos lucrativo que la reventa de consolas. Recordad que tras el lanzamiento de PS5 algunos revendedores ofrecían esta consola por entre dos y tres veces su precio recomendado.

Volviendo a las ventas de PS5 Pro, puede que estas vayan mejorando a lo largo de la campaña navideña. Si no es así, quizá Sony se acabe planteando un ajuste de precios antes de lo esperado, aunque viendo la posición de dominio que tiene en el mercado actualmente frente a Xbox Series X y Series S es poco probable, por desgracia.