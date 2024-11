El Ryzen 7 9800X3D es un éxito, y los revendendores se están aprovechando de ello

El lanzamiento del Ryzen 7 9800X3D ha sido todo un éxito, y es lógico. Este procesador se ha convertido en uno de los mejores que ha lanzado AMD hasta el momento, y ni siquiera su precio está siendo un problema para aquellos que quieren tener la CPU más potente para juegos que existe ahora mismo en el mercado.

Si miramos la disponibilidad del Ryzen 7 9800X3D nos daremos cuenta de que está agotado en muchos minoristas a nivel internacional. En España se puede comprar, pero no al precio recomendado por AMD, que son 534,95 euros, solo lo he encontrado por 599,95 euros. Esa subida de precio no es casualidad, se debe a la alta demanda, una realidad que también están aprovechando los revendedores para hacer su agosto.

Los revendedores han aprovechado ese éxito y la alta demanda para drenar el stock del Ryzen 7 9800X3D y revenderlo a precios que, en algunos casos, han alcanzando los 999 dólares. En eBay el precio más bajo al que se puede comprar esta CPU son 658 dólares al momento de escribir este artículo, una cifra que permite al revendedor conseguir un buen beneficio.

La reventa no es un problema ahora mismo en España, pero es curioso ver lo fácil que lo tienen los revendedores para llevar a cabo este tipo de acciones con productos tecnológicos muy demandados. Los minoristas siempre pueden adoptar medidas para intentar frenar este problema, como limitar la cantidad de unidades compradas por cliente, pero ya hemos visto que esto tampoco resulta tan efectivo como debería.

Durante las últimas semanas el precio del Ryzen 7 7800X3D también ha experimentado una importante subida, hasta tal punto que en algunos minoristas está más caro que en el momento de su lanzamiento. Esto no es nada normal, pero tiene una explicación, y es que es la demanda de este procesador también sigue siendo muy alta por el buen rendimiento que es capaz de ofrecer en juegos.

Puede que la situación mejore gradualmente con nuevas reposiciones de stock, y que los precios se estabilicen un poco conforme vaya pasando este pico de interés que se ha producido tras el lanzamiento. Si queréis saberlo todo sobre el Ryzen 7 9800X3D os invito a echar un vistazo al análisis que publicamos hace solo un par de días. En él encontraréis una completa comparativa de rendimiento, consumo y temperatura, y también todas sus claves a nivel de arquitectura.