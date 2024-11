Ford Ranger Raptor 2024, músculo

«Take another little piece of my heart» Janis Joplin (Piece of My Heart, 1968)

Esto no se lo que es, puede ser una cajita de plástico donde guardaba las tarjetas de visita. Igual me vale para guardar semillas o algo pequeño. Lo mejor será que vaya a la basura… Monedas. Desde cuándo estarán aquí en el fondo del cajón. Pues de una de las veces que dejé de tomar el café de la máquina y lo volví a tomar y a dejar ¿hace cinco años? puede ser. Lo que no se es esa pátina de grasa que tienen encima de dónde viene. Prácticamente no se ve la cabeza que está grabada. A la basura también. Esto son hojas de una planta ¿por qué guardaría esto? Anda. Ya recuerdo. De la planta que me regalaron cuando cumplí mi primera semana. Diana lo maquinó todo. Lo negó pero se que fue ella. ¿Hace cuánto que no se nada de Diana? Buf. Por lo menos diez años. Un puñado de correos cuando se fue a trabajar a París. Luego creo que se casó y tuvo hijos… Igual me felicitó las fiestas hace dos años. No recuerdo bien. Hablando de eso, hay dos Christmas arrugados. No recuerdo quién me los mandó y no reconozco la firma. Pues tendrán que ir a la basura también. La silla sigue haciendo ruido. Sospecho que nunca me la cambiaron, que solamente ajustaron los tornillos. Pero Mark me juró que me la habían cambiado. Por una de las de dirección, me dijo todo convencido. Bueno, ahora poco importa la verdad. La planta la tenía que haber tirado hace tiempo. Solamente tres tristes hojas tiene ya. No se por qué he guardado las que se le han caído. Desde que no está Diana en la oficina nadie la ha regado cuando me marchaba de viaje. He viajado demasiado. Eso seguro. Recuerdo que al principio no dormía la noche antes. Daba vueltas y vueltas en la cama. Bueno, como ayer por la noche. Aunque esto es distinto claro…

Pues tengo que espabilar porque a este ritmo no me va a dar tiempo a recogerlo todo. Bolígrafos y lápices a la basura. Estos papeles no se lo que son. ¿Notas? Se supone que tenía que haberlas destruído pero en este trabajo se suponen tantas cosas y al final… A ver, estas horas, estas anotaciones… Ya se, fue esa primavera en Colonia. Me confié y no fui suficientemente abrigado. La calefacción funcionaba fatal en ese apartamento pero era el sitio adecuado. Recuerdo lo malo que era el café del bar de la esquina donde pasábamos muchas horas por las tardes. Creo que fue con Wilson. Un tipo de pocas palabras y pocos reflejos también. De los que no podrán recoger las cosas de su mesa. No se a quién se le ocurrió ponerle en operaciones. Era bueno con las escuchas pero poco más. Estas notas en cambio creo que son de cuando lo de Venecia. Todo un despliegue y al final los tipos no aparecieron. Pero esa vez lo pasamos bien. Recuerdo la dueña de la pizzería. Algo sospechaba de nosotros y nos hablaba en voz baja a ver si nos sonsacaba algo. Y nos hacía descuento guiñándonos el ojo. Recuerdo que un día nos dejó caer que su marido la engañaba haciendo un gesto con la cabeza hacia la cocina donde él amasaba cantando. Creo que fue Tina la que le dijo en italiano «nosotros nos ocupamos» y sabía que marchábamos al día siguiente. La sonrisa siniestra de la dueña mientras su marido cantaba feliz a voz en grito nunca la ovidaré. ¿Dónde está la chapa? Claro, la tuve que entregar ayer. El supervisor ni me miró a la cara. Buenos días le dije al salir por la puerta. Y era por la tarde. Pero no creo que ni me escuchara. Buf, estas carpetas tenía que habérselas pasado a los de acciones ejecutivas. Creo que en vez de eso las destruiré. Igual así dejarán tranquilos a estos pobres diablos… Lo que si que tengo que acordarme es de devolver la tarjeta del parking al salir a Joseph en la garita. Le echaré de menos.

Las Pick Up son una rara avis en el panorama de la movilidad, quedan a medio camino entre animales salvajes con ansias de libertad y herramientas de trabajo duras y eficientes. Son especímenes traídos de las carreteras y campos de los Estados Unidos donde han gozado siempre de una gran popularidad que aunque en Europa nunca han cosechado un éxito arrollador siempre han tenido su lugar en el mercado, tanto es así que hay varios fabricantes que ofrecen sus modelos para un público exigente y entregado.

Modelo analizado Ford Ranger Motor y acabado Raptor Doble Cabina 2.0 EcoBlue 205 CV e-AWD Potencia 205CV Velocidad máxima 180 Kmh Aceleración o-100 10,5 s Largo/ancho/alto 5360/2028/1926 mm Potencia máxima RPM 205 CV 3.500 rpm Par máximo Nm/RPM 500 Nm Caja de cambios Automático 10 velocidades Web https://www.ford.es/ Precio 73.323 euros

Dentro de las Pick Up más populares una de las más «civilizadas» y menos extremas ha sido siempre la Ford Ranger, lanzada en 1982 en Estados Unidos. Gracias quizás a esta imagen algo más comedida y compacta ha ido cosechando un discreto éxito en ventas que ha visto aumentar las mismas hasta consolidarse como una de las la Pick Up más vendidas de Europa. De la gana Ranger la Raptor, lanzada en 2018, es la más deportiva y con las mejores prestaciones off-road. La última generación ha sido presentada en 2023 con notables mejoras en tecnología y capacidades todoterreno y un diseño actualizado.

Probamos el Raptor

Precisamente hemos tenido la ocasión de probar el último modelo de Ford Ranger Raptor, en esta ocasión con la motorización díesel biturbo de 205 caballos. Ya tuvimos ocasión de probar otro modelo de la gama Ranger en su día, en aquella ocasión la variante Stormtrackque disponía también del motor ecoblue de 2.0 litros. La versión Raptor es la más equipada y orientada al todoterreno además de disponer de un aspecto y diseño actualizado con un equipamiento más completo.

En lo que respecta al aspecto exterior, mientras la versión Stormtrak presentaba detalles estéticos como bandas decorativas en negro que se alargaban sobre el capó y una protección robusta en el spoiler inferior de la parte delantera, la versión Raptor va más allá con estos detalles estéticos todo terreno con unos pasos de rueda ensanchados, protecciones plásticas más prominentes y una parrilla de gran tamaño que domina el frontal con las letras «FORD» en mayúsculas comparada con una parrilla más discreta en el Stormtrack.

El diseño de la parrilla se integra con los faros tipo LED en forma de C que delimitan los laterales. También se ha cambiado el diseño del paragolpes que dispone de una nueva protección inferior de aluminio de 2,3 mm de grosor que cubre una mayor área en comparación con el Ranger convencional y la versión Stormtrack que probamos en su día. Esta placa a prueba de rozadura y de golpes se extiende para proteger los bajos del vehículo, incluyendo la caja de cambios y otros componentes delicados para conseguir un mejor desempeño en conducción off road.

Silueta reconocible

En el lateral el diseño no ha cambiado demasiado ya que conserva la misma silueta del Raptor con la misma planta imponente de un coche de cinco metros de largo, sin embargo se han modificado elementos como las estriberas metálicas en la parte inferior de las puertas y las ruedas con pneumáticos todoterreno de gran tamaño en llantas de 17 pulgadas que en sete caso tienen el mismo diseño que la versión Stormtrack que probamos en su día. Las estriberas llevan el nombre de la factoría de preparación Ford Performance que se ocupa de diseñar las versiones más deportivas del fabricante americano.

En la parte trasera en la versión que hemos probado el cajón de carga dispone de persiana eléctrica para proteger los objetos que llevemos en ella. El espacio es amplio y dispone de múltiples posibilidades para asegurar la carga, además de dos tomas de corriente protegidas con tapas de plástico para protegerlas de la humedad y la lluvia que se colocan precisamente junto al interruptor que acciona la mencionada persiana. Como en el resto de Raptors la portezuela puede servir como superficie de trabajo una vez abierta.

El interior del Ranger Raptor es toda una sorpresa ya que en esta versión se han mantenido los materiales robustos y el diseño orientado al todoterreno con un cuidado mucho mayor en los acabados y los materiales así como soluciones más modernas y confortables para algunos elementos del equipamiento. En este sentido el interior y los acabados de esta versión del For Ranger se asemejan más a las de un SUV de cierto nivel que al de un espartano todoterreno.

Interior mejorado

Los asientos, por ejemplo, están tapizados en piel sintética y son específicos de esta versión con un diseño más orientado a una conducción dinámica y mejores acolchados. El tapizado muestra costuras en rojo para darles un toque más deportivo y el logotipo «Raptor» en relieve en la parte superior. El tacto de la tapicería es muy bueno y se nota la diferencia ya que son más cómodos sobre todo para viajes largos además de para excursiones fuera del asfalto.

Un detalle que sobresale es la gran pantalla central de 12 pulgadas colocada verticalmente que ofrece el nuevo sistema SYNC 4A de Ford compatible con Apple Car Play y Android auto de forma inalámbrica. Se trata de un gran paso adelante en calidad de gráficos y usabilidad además de ofrecer un gran número de funcionalidades. Por suerte siguen existiendo mandos físicos para la climatización para los ajustes principales aunque para algunas otras funciones no hay más remedio que recurrir a la pantalla táctil.

Otro detalle que transmite calidad y contribuye al confort es el sistema de sonido de la marca Bang and Olufsen con 10 altavoces que proporciona una buena experiencia de sonido. La insonorización es buena pero también hay que decir que se trata de un coche ruidoso y con una aerodinámica poco optimizada por la propia forma de la carrocería por lo que no hay que esperar una calidad máxima. Sin embargo comparado con lo disponible en otros modelos de pick up es un importante paso adelante.

Instrumentación completa

En cuanto a la instrumentación también se muestra a través de una pantalla digital de 12,4 pulgadas. Además de la información habitual que se muestra con datos sobre el funcionamiento del coche también ofrece información sobre la conducción todoterreno como datos detallados sobre el motor, temperaturas, relación combustible-aire, y modos off-road incluyendo cabeceo y balanceo. Esto unido a la contribución de la cámara de 360 grados que no solamente resulta útil para aparcar un vehículo tan grande sino también para visualizar obstáculos fuera del asfalto.

En lo que respecta a la conducción hay que tener en cuenta que se trata de un vehículo voluminoso y no demasiado ágil por su tamaño. Esto hace que la conducción en ciudad esté muy condicionada por dónde circulemos y maniobras como el aparcamiento pueden suponer un verdadero problema. La presencia de sensores y la cámara de 360 son de inestimable ayuda y se antojan indispensables para poder moverse con cierta seguridad en entornos urbanos. También los consumos se resienten en este caso por el peso del coche.

En carretera el Raptor ha sido toda una sorpresa. El tarado de las suspensiones se ha ajustado para absorber con menos dureza las irregularidades del terreno con una experiencia de viaje mucho más similar a la de un SUV convencional. La insonorización, como ya hemos mencionado, ha mejorado mucho a pesar de que el ruido aerodinámico suigue estando presente. Otra sorpresa agradable han sido los consumos que rondan los 12 litros, una cifra muy razonable para este tipo de coches y que supone una capacidad de viajar mucho mayor.

Más deportivo

En carreteras viradas también se nota la mano del equipo de Ford Performance ya que aunque no se pueda llevar demasiado al límite dan una mayor seguridad. Ir rápido en carreteras viradas no es el principal talento de esta versión pero sí que podemos mantener buenas medias siempre que tengamos en cuenta las limitaciones del Raptor en cuanto a ágilidad y compostura. En cualquier caso una mejora sensible con respecto a otros pick up sobre todo si seleccionamos el modo «Sport» pensado para una conducción más dinámica.

Pero donde este modelo saca nota y en donde más esfuerzos ha empleado For Performance es en el comportamiento todoterreno. Con respecto al resto de la gama Ranger el recorrido del amortiguador delantero aumenta un 32%, mientras que el trasero se incrementa un 18%, además utiliza amortiguadores de 63,5 mm de diámetro fabricados por el especialista Fox Racing y diseñados específicamente para poder conducir fuera del asfalto a una velocidad mayor.

Dentro de las características todoterreno de las que dispone el coche están una altura libre al suelo aumentada hasta los 272 mm, una capacidad de vadeo incrementada a 850 mm y una mejora de los ángulos de ataque hasta los 32 grados, el ventral de 24 grados y de salida de 27 grados, lo que permite superar con mayor facilidad los obstáculos fuera del asfalto. Además dispone de tracción total permanente e inteligente e-4×4 con posibilidad de seleccionar funcionamiento con reductora.

Modos de conducción

Asimismo es posible seleccionar distintos modos de conducción que modifican el comportamiento de distintas partes del coche como el motor, las suspensiones, el acelerador… Los modos son Normal, Sport con ajustes al motor, la transmisión y las suspensiones, Resbaladizo pensado para asfaltos de poca adherencia, Rock Crawl para terrenos rocosos irregulares, Arena para terrenos con muy poca traccíon, Barro/Surcos para terrenos fangosos o con surcos profundos y el modo Baja inspirado en la competición offroad Baja 1.000 para conducir fuera de la carretera a alta velocidad.

Además este modelo dispone de un diferencial central bloqueable com control electrónico que no encontrábamos en el resto de la gama y que mejora la experiencia de conducción fuera del asfalto a altas velocidades (el mencionado modo Baja) y también sobre el mismo, sobre todo comparado con otros modelos similares. El motor 2.0 EcoBlue ha perdido algunos caballos con respecto a la generación anterior y de hecho sobre el papel acelera más lento, pero la sensación al volante no es esa ya que la respuesta al acelerador es inmediata.

Lo que si es seguro es que el calibrado de este motor con doble turbo secuencial hace que tenga unos consumos mucho más contenidos y un tacto menos brusco sin perder empuje (la cifra de par es la misma en los dos casos). En definitiva un motor más moderno y agradable en su uso cotidiano. Una curiosidad es que podemos desde un pulsador del volante modificar el ruido que hace el motor con cuatro modos de funcionamiento: silencioso, normal, deportivo y Baja.

Conclusiones

A pesar de ser un coche caro este Ford Ranger Raptor es todo un descubrimiento. Es como si un rinoceronte se vistiese con un chaqué, sigue siendo un vehículo grande y robusto con una fuerza desbordante pero en el que en esta ocasión el fabricante ha querido equiparlo con buenos acabados y materiales así como un sistema de infoentretenimiento avanzado además de modificar sus características de conducción para que sea civilizado cuando lo debe ser, pero paradójicamente que sea más eficaz que nunca fuera del asfalto.

El resultado es un coche con el que se puede viajar perfectamente, más ágil y rápido de lo que se espera y con unos consumos que sin ser excelentes se acercan más a lo racional. Además la insonorización mejorada, el excelente equipo de música y los nuevos asientos hacen que los viajes largos ya no se conviertan en un problema. Eso sí, es un coche que pide barro, pide arena y pide agua para demostrar que fuera del pavimento es un coche muy rápido, de los más rápidos quizás…