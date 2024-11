Ryzen 7 9800X3D, análisis: el más potente en juegos

Tras varios días de pruebas por fin puedo compartir con vosotros mi análisis del Ryzen 7 9800X3D, un procesador de gama alta que se convierte en el sucesor del Ryzen 7 7800X3D, uno de los mejores procesadores que ha lanzado AMD hasta la fecha y el más potente en juegos, gracias a su alto IPC y a sus 96 MB de caché L3.

¿Podrá el Ryzen 7 9800X3D arrebatarle ese título? En este artículo lo descubriremos, pero antes de entrar a ver los datos de rendimiento os voy a explicar todas las novedades que presenta esta CPU a nivel de arquitectura y de diseño, porque AMD no se ha limitado a coger un Ryzen 7 9700X y a pegarle un chiplet de caché L3 en vertical.

Ese habría sido el camino fácil, pero también el que menos mejoras e innovaciones nos habría dejado. Con el Ryzen 7 9800X3D tenemos cambios muy importantes que van más allá del salto a la arquitectura Zen 5. Estos marcan una gran diferencia, y han hecho posible conseguir una evolución sustancial frente al Ryzen 7 7800X3D que va más allá del rendimiento en juegos.

Ryzen 7 9800X3D: diseño y mejoras en la caché 3D

Este procesador adopta un diseño de tipo chiplet. Está formado por dos chiplets distribuidos sobre un sustrato e interconectados a través del sistema Infinity Fabric. El chiplet CPU está fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC, lo que se traduce en una mejora importante a nivel de eficiencia y de rendimiento.

Al pasar del nodo de 5 nm (Zen 4) al nodo de 4 nm también se reduce el tamaño de los transistores, y esto permite aumentar la densidad de los mismos. El Ryzen 7 9800X3D tiene 8.600 millones de transistores en la unidad CCD, y esta ocupa solo 70,6 mm2, mientras que el Ryzen 7 7800X3D tiene 6.570 millones de transistores en la unidad CCD, y esta ocupa 71 mm2.

El chiplet CPU tiene 8 núcleos Zen 5 funcionando a una velocidad de 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo, y puede manejar 16 hilos gracias a la tecnología SMT, que hace que cada núcleo trabaje de forma con un proceso y un subproceso. La configuración de cachés se divide en 1 MB de L2 por cada núcleo y 32 MB de L3 dentro del chiplet CPU compartida y accesible por todos los núcleos.

AMD ha integrado un segundo chiplet que contiene 64 MB de caché L3 apilada en 3D, de ahí el distintivo «X3D» de este procesador, pero con una diferencia muy importante frente al Ryzen 7 7800X3D. Este tenía el chiplet de caché L3 apilado encima del chiplet CPU, y el Ryzen 7 9800X3D lo tiene debajo del chiplet CPU.

Puede parecer una novedad poco importante, pero en realidad es todo lo contrario, es un cambio casi tan importante como la utilización de una nueva arquitectura. Os voy a explicar por qué. Cuando colocas la caché L3 apilada encima del chiplet CPU dicha caché es la que hace contacto directo con el IHS, lo que complica la transferencia y disipación del calor.

Para facilitar la transferencia de calor entre los núcleos de la CPU y el IHS el chiplet de caché L3 tiene dos bloques de silicio estructural, que sirven como refuerzo y también para permitir el paso del calor de los núcleos CPU colocados debajo de él al IHS. Funciona, pero obviamente no es lo ideal, y por eso AMD tenía que reducir la velocidad de trabajo en los Ryzen 5000X3D y Ryzen 7000X3D.

Con el Ryzen 7 9800X3D esto ya es cosa del pasado. El chiplet de caché L3 adicional está colocado debajo del chiplet CPU, de manera que es este el que pasa a hacer contacto directo con el IHS, lo que mejora enormemente la disipación y las temperaturas de trabajo. Esto ha permitido a AMD alcanzar unas velocidades máximas de trabajo más altas en este procesador, y mantener el soporte de overclock, que es otra de las grandes novedades.

El chiplet de caché L3 adicional tiene una capacidad de 64 MB, es accesible por todos los núcleos y se comunica con el chiplet CPU utilizando TSVs (vías a través del silicio) con una unión directa cobre a cobre. Este chiplet tiene una sensibilidad al calor mucho más baja, así que no hay ningún tipo de sacrificio a nivel de rendimiento, y las comunicaciones entre ambos chiplets siguen siendo igual de rápidas.

En total, el Ryzen 7 9800X3D tiene 96 MB de memoria caché L3, que es accesible por todos los núcleos. Este detalle es muy importante, porque si dicha caché solo fuera accesible por un número limitado de núcleos, o si estuviera dividida de una manera específica, el rendimiento se vería reducido significativamente. Esa era precisamente una de las grandes carencias de los Ryzen 3000 basados en Zen 2, que tenían 32 MB de caché L3 pero cada bloque de cuatro núcleos solo podía acceder a 16 MB.

Justo debajo tenemos el chiplet I/O, que es el mismo que podemos encontrar en el Ryzen 7 9700X. Está fabricado en el nodo de 6 nm de TSMC, tiene una GPU RDNA 2 con 128 shaders y monta todos los elementos clave de entrada y salida, incluida la controladora de memoria, que es compatible con DDR5.

Un breve vistazo a la arquitectura Zen 5

Ya hice un buen repaso de las novedades más importantes de la arquitectura Zen 5 en mi análisis del Ryzen 7 9700X, así que si queréis profundizar en este tema os invito a echarle un vistazo siguiendo el enlace que os he dejado en este párrafo. No obstante, y para no dejar este apartado tan vacío, voy a compartir con vosotros un resumen simplificado con los avances más relevantes que nos ha dejado esta arquitectura.

Salto al nodo de 4 nm en el chiplet CPU y 6 nm en el chiplet I/O, ambos fabricados por TSMC.

Mayor densidad de transistores por mm2.

Reducción de la resistencia térmica en un 15%, lo que permite reducir hasta en 7 grados la temperatura frente a Zen 4 con el mismo TDP.

Mejoras en la caché L1, que sube de 32 KB a 48 KB, aumenta a 12 el número de direcciones y dobla su ancho de banda.

Reducción de latencia en el predictor de saltos, que es más preciso y tiene una mayor capacidad de salida.

Compatibilidad con instrucciones AVX512 en una pasada (1 x 512 bits, en Zen 4 eran 2 x 256 bits).

Mejoras en la unidad de coma flotante, que puede trabajar con una mayor cantidad de instrucciones y tiene el doble de ancho de banda.

Mejoras en los pipelines, en la precarga de datos en las unidades de carga y almacenamiento.

El cambio de arquitectura también ha permitido mejorar los valores medios de frecuencia de trabajo, sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de núcleos en carga, lo que se ha traducido en una mejora de rendimiento considerable que se ha dejado notar sobre todo en los resultados obtenidos en aplicaciones y pruebas sintéticas.

Especificaciones del Ryzen 7 9800X3D y comparativa frente al Ryzen 7 7800X3D y al Ryzen 7 9700X

Sobre el papel, las características técnicas de estos tres procesadores tienen muchas cosas en común, y puede darnos la sensación de que su rendimiento debería ser casi idéntico. Es lógico, porque al final los tres utilizan el mismo diseño de tipo chiplet, y porque en este tipo de listados no se profundiza en cuestiones tan importantes como la arquitectura y el peso que tienen determinados elementos, como la caché L3.

Sin embargo la realidad es muy distinta, el Ryzen 7 7800X3D es más potente en juegos que el Ryzen 7 9700X, y el Ryzen 7 9800X3D debería ser superior al Ryzen 7 7800X3D en todos los sentidos, porque utiliza una arquitectura más avanzada, tiene mayor IPC y es capaz de alcanzar frecuencias de trabajo mucho más altas.

Ryzen 7 9800X3D

Arquitectura Zen 5, fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Una unidad CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo.

8.600 millones de transistores por unidad CCD. Superficie de 70,6 mm2.

8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

96 MB de cache L3 (32 MB en unidad CCD y 64 MB en un chiplet apilado en 3D) y 8 MB de caché L2 (1 MB por núcleo). 96 MB de caché en total.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600 y 800.

Instrucciones AVX512 (1 x 512 bits).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders) integrada en el chiplet I/O fabricada en el nodo de 6 nm.

TDP de 120 vatios, PPT de 162 vatios.

Precio de lanzamiento: 534,90 euros.

Ryzen 7 9700X

Arquitectura Zen 5, fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Una unidad CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo.

8.600 millones de transistores por unidad CCD. Superficie de 70,6 mm2.

8 núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz-5,5 GHz, modo normal y turbo.

32 MB de cache L3 (32 MB por unidad CCD) y 8 MB de caché L2 (1 MB por núcleo). 40 MB de caché en total.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600 y 800.

Instrucciones AVX512 (1 x 512).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders) integrada en el chiplet I/O fabricada en el nodo de 6 nm.

TDP de 65 vatios, PPT de 82 vatios.

Precio de lanzamiento: 399,99 euros.

Ryzen 7 7800X3D

Arquitectura Zen 4, fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC.

Una unidad CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo, lo que nos deja un total de 16 hilos.

6.570 millones de transistores por unidad CCD.

Funciona a una velocidad de 4,2 GHz-5 GHz, modo normal y turbo.

32 MB de cache L3 (32 MB por unidad CCD), 64 MB de caché L3 apilada en 3D y 8 MB de caché L2 (1 MB por núcleo). 96 MB de caché total.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600 y 800.

Instrucciones AVX512 (2 x 256 bits).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders).

TDP de 120 vatios, PPT de 162 vatios.

Precio de lanzamiento: 509,99 euros.

El Ryzen 7 9800X3D funciona a 500 MHz más de velocidad base y a 200 MHz más en modo turbo comparado con el Ryzen 7 7800X3D, y tiene incluso una velocidad base superior a la del Ryzen 7 9700X. Este último solo cuenta con 32 MB de caché L3, algo que, como veremos, marcará una gran diferencia en juegos.

La importancia de la caché L3 apilada en 3D en los procesadores Ryzen tiene una explicación bastante sencilla. Este tipo de memoria está en el mismo encapsulado que el chiplet CPU, y se comunica con él de forma directa, lo que significa que la latencia se mantiene en niveles óptimos y que no hay ningún tipo de intermediario que pueda afectar negativamente a las comunicaciones entre ambos.

El trabajo de la memoria caché L3 es almacenar datos y elementos que necesita la CPU. Cuando esta quiere conseguir esos elementos primero buscará en la caché L2, y si no encuentra lo que busca recurrirá a la caché L3. Si esta es más grande podrá almacenar una mayor cantidad de datos y elementos que necesita, y por tanto tendrá una mayor tasa de éxito en sus búsquedas y recurrirá con menos frecuencia a la memoria RAM.

La diferencia de rendimiento que se produce entre buscar en la caché L3 y la RAM es enorme. Pensad que la primera está pegada a la CPU, y que en el segundo caso el procesador tiene que recurrir a la controladora de memoria, que está externalizada en un chiplet, y esta debe buscar en la memoria, que está instalada en las ranuras de la placa base.

Banco de pruebas y configuración

He utilizado componentes de gama alta para que el Ryzen 7 9800X3D pueda desarrollar sin problema su máximo potencia, pero sin salirme de los componentes clave utilizados en análisis anteriores para evitar que se produzcan discrepancias que puedan alterar los resultados, ya que en ese caso la comparativa no sería justa y no podría utilizar los datos que ya tengo de otras CPUs.

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC ajustada para trabajar a la misma frecuencia que la Founders Edition.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

La placa base GIGABYTE X870E Aorus Master es el modelo estrella de la compañía taiwanesa para la nueva generación de procesadores de AMD, y una de las mejores placas en relación calidad-precio que podemos encontrar dentro de la gama alta ahora mismo.

En este análisis he utilizado memoria G.SKILL Trident Z5 NEO RGB para probar nuevos kits y ver cómo se comportan. No tuve ningún problema ni de configuración ni de estabilidad, el equipo arrancó sin problemas y el perfil AMD EXPO funcionó a la primera. Este trabaja a 6.000 MT/s con latencias CL30, el mismo valor que he utilizado en todos mis análisis de los Ryzen 7000 y 9000, así que no introduce ninguna discrepancia.

Rendimiento del Ryzen 7 9800X3D en aplicaciones y pruebas sintéticas

Con este tipo de pruebas podemos llevar al Ryzen 7 9800X3D a su pico máximo de uso, es decir, a una carga del 100%, y mantenerla de manera sostenida. Esto es algo que no podemos conseguir con juegos, y es muy importante, porque no solo nos permite obtener datos de rendimiento, sino que además nos deja ver cómo se comporta este procesador a nivel de consumo y de temperaturas.

La estabilidad del procesador es otra de las cosas importantes que podemos analizar con este tipo de pruebas. Os puedo adelantar que el Ryzen 7 9800X3D funcionó a la perfección todo el tiempo, y que no tuve ningún problema de estabilidad, ni siquiera en las pruebas de estrés con Cinebench R23 y Cinebench 24, que son las que utilizo siempre en ciclos sostenidos de 10 y 30 minutos para asegurarme de que todo va bien.

CPU-Z

Esta prueba sirve para medir la potencia bruta de una CPU, aunque no se ve afectada por la mayor cantidad de caché L3 que monta el Ryzen 7 9800X3D. La puntuación obtenida es buena, ya que supera los 694 y los 7.437 puntos que consigue el Ryzen 7 7800X3D en monohilo y multihilo.

Comparado con el Ryzen 7 9700X pierde en monohilo por muy poco, ya que este consigue 847 puntos, pero gana en multihilo, porque este queda en 8.074 puntos. Estos datos son del Ryzen 7 9700X con la configuración por defecto, es decir, sin PBO y con el TDP de 65 vatios.

Cinebench R23

Esta prueba de renderizado sigue siendo uno de los grandes referentes para medir el rendimiento en bruto de un procesador. Con el Ryzen 7 9800X3D he obtenido unos resultados mejores de lo esperado utilizando la configuración por defecto. Como vemos supera de forma contundente al Ryzen 7 7800X3D, que logra 1.809 puntos en monohilo y 18.226 puntos en multihilo.

También gana al Ryzen 7 9700X en multihilo, pero pierde frente a él en monohilo. Este obtiene una puntuación de 2.196 en monohilo y 19.815 puntos en multihilo.

Cinebench 24

Con Cinebench 24 tenemos la misma historia, el Ryzen 7 9800X3D arrolla al Ryzen 7 7800XD, que consigue 109 puntos en monohilo y 1.071 puntos en multihilo. También posiciona muy bien frente al Ryzen 7 9700X, que obtiene una puntuación de 135 en monohilo y 1.206 en multihilo.

El Ryzen 7 9700X tiene un modo turbo más alto con un núcleo activo, pero el Ryzen 7 9800X3D es capaz de mantener unas frecuencias de trabajo medias más elevadas en multihilo, por eso le vence en este tipo de pruebas.

PassMark CPU

Una prueba muy buena para medir el rendimiento global de un procesador. El Ryzen 7 9800X3D gana al Ryzen 7 9700X por una diferencia pequeña, ya que este logra 38.239 puntos, y supera claramente al Ryzen 7 7800X3D, que obtiene 36.024 puntos.

Blender

Esta prueba de renderizado está optimizada para tarjetas gráficas, pero nos permite dar un poco de variedad a esta categoría, y también es muy fácil de interpretar y de comparar. El rendimiento aquí se mide en muestras por minuto en tres escenas distintas, y más es mejor.

El Ryzen 7 7800X3D obtuvo esas tres escenas 134, 84 y 66 muestras por minuto, y el Ryzen 7 9700X alcanzó 142, 100 y 76 muestras por minuto, lo que significa que el Ryzen 7 9800X3D es más potente que ambos.

3DMark CPU

Una de las mejores pruebas para medir a fondo el rendimiento de un procesador con diferentes cargas de trabajo, ya que es capaz de ejecutar una misma escena utilizando una cantidad distinta de procesamiento, y realiza una medición de la velocidad de trabajo mantenida y de la temperatura alcanzada durante toda la escena.

En las dos imágenes adjuntas podéis ver los resultados que obtienen el Ryzen 7 7800X3D y el Ryzen 7 9700X. El Ryzen 7 9800X3D supera en todas las pruebas al Ryzen 7 7800X3D con diferencias considerables, y gana al Ryzen 7 9700X en la prueba de ocho hilos, que es la más importante en juegos, pero pierde contra este en las demás. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Vamos a ver ahora cómo se comporta el Ryzen 7 9800X3D en función de la cantidad de núcleos e hilos utilizados:

Con un hilo tenemos una frecuencia totalmente estable de 5.221 MHz y una temperatura media que ronda los 50 grados C.

tenemos una frecuencia totalmente estable de 5.221 MHz y una temperatura media que ronda los 50 grados C. Con dos hilos se mantienen los 5.221 MHz totalmente estables, y la temperatura de trabajo sube a 54,88 grados C.

se mantienen los 5.221 MHz totalmente estables, y la temperatura de trabajo sube a 54,88 grados C. Con cuatro hilos la velocidad es de 5.220 MHz perfectamente estables, como podemos ver en la gráfica, y la temperatura sube de nuevo llegando a los 58 grados C.

la velocidad es de 5.220 MHz perfectamente estables, como podemos ver en la gráfica, y la temperatura sube de nuevo llegando a los 58 grados C. Con ocho hilos tenemos una velocidad de 5.219 MHz estables y una temperatura de 63,13 grados C. Valores muy buenos, sin duda.

tenemos una velocidad de 5.219 MHz estables y una temperatura de 63,13 grados C. Valores muy buenos, sin duda. Con dieciséis hilos llegamos al techo de este procesador, y vemos que es capaz de funcionar a 5.223 MHz totalmente estables manteniendo una temperatura de 70 grados C. Esta prueba es muy corta, así que no permite que la temperatura escale de verdad al máximo que tendríamos en una prueba de mayor duración.

llegamos al techo de este procesador, y vemos que es capaz de funcionar a 5.223 MHz totalmente estables manteniendo una temperatura de 70 grados C. Esta prueba es muy corta, así que no permite que la temperatura escale de verdad al máximo que tendríamos en una prueba de mayor duración. Con el máximo número de hilos tenemos una velocidad de 5.219 MHz y una temperatura máxima de 70 grados C. En este caso ocurre lo mismo que os dije en la subprueba con 16 hilos, que dura muy poco tiempo.

Los resultados obtenidos en esta prueba con el Ryzen 7 9800X3D son excelentes, tanto en lo que respecta a las puntuaciones como a las temperaturas de trabajo y a las frecuencias, porque este procesador ha demostrado que es capaz de mantenerse en la franja de los 5,2 GHz incluso con todos sus núcleos e hilos activos.

Corona

En esta prueba el rendimiento se mide en rayos por segundo. El Ryzen 7 9800X3D consigue 8.538.362 rayos por segundo, lo que le permite superar los 7.973.821 de rayos por segundo que alcanza el Ryzen 7 9700X.

V-Ray

La puntuación obtenida en esta prueba de renderizado también es muy buena. Esos 28.245 «vsamples» superan los 25.570 «vsamples» del Ryzen 7 9700X. De nuevo, esto es posible gracias a que sus frecuencias medias en modo turbo con todos los núcleos e hilos activos son más altas que las de su hermano.

Llegamos al final de esta ronda de pruebas, y es un buen momento para hacer un balance en general. El Ryzen 7 9800X3D supone una gran mejora frente al Ryzen 7 7800X3D, solo tenemos que ver en que Cinebench R23 es un 16,64% más rápido en monohilo y un 29,67% más potente en multihilo. Comparado con el Ryzen 7 9700X, suele perder en monohilo porque este funciona a 300 MHz más, pero suele vencerle en multihilo.

Estos resultados me permiten concluir que el Ryzen 7 9800X3D es un procesador mucho más equilibrado que el Ryzen 7 7800X3D. Sigue siendo una CPU especializada en juegos, pero gracias al aumento del IPC conseguido con Zen 5 y a su mayor frecuencia de trabajo es mucho más competente en escenarios y aplicaciones profesionales.

Rendimiento del Ryzen 7 9800X3D en juegos

Como dije anteriormente, el Ryzen 7 9800X3D es un procesador especializado en juegos, así que es en este tipo de pruebas donde debe mostrar su mejor cara. Lo he probado en 8 juegos muy distintos que tienen una dependencia diferente de la CPU, y que escalan de forma distinta en función de los hilos, la velocidad, el IPC y la caché L3 para conseguir una comparativa más rica y realista.

Recordad que en 720p y 1080p es donde la CPU tiene el mayor impacto en el rendimiento, ya que la GeForce RTX 4090 va sobrada a esas resoluciones y necesita que el procesador sea capaz de seguirle el ritmo. En 1440p también hay cierta dependencia del procesador en ciertos juegos porque la GeForce RTX 4090 es muy potente, y dicha dependencia suele minimizarse o desaparecer en 4K.

Empezamos con Resident Evil 4 Remake. En este juego la GeForce RTX 4090 va tan sobrada que vemos que incluso en 1440p tiene una gran dependencia de la CPU. El Ryzen 7 9800X3D logra un resultado excelente, con una tasa de FPS muy alta incluso en 720p, ya que alcanza los 277 FPS mientras que el Ryzen 7 9700X solo llega a 188 FPS.

Alan Wake 2 es todo lo contrario al anterior, tiene una gran dependencia de la GPU, y esto se nota en lo bien que escala incluso al pasar de 720p a 1080p. Por esa razón en este título las diferencias son más pequeñas frente a otros procesadores incluso a bajas resoluciones. En general el Ryzen 7 9800X3D rinde un poco mejor que el Ryzen 7 9700X en 720p y 1080p.

Cyberpunk 2077 s un juego exigente con la GPU, pero también con la CPU. El Ryzen 7 9800X3D logra un rendimiento excelente en este título, tanto que es el procesador que mejor rendimiento consigue en este juego en todas las resoluciones. Gana al Ryzen 7 9700X incluso en 1440p con 163 FPS frente a 150 FPS, y también se impone al Ryzen 7 7800X3D en bajas resoluciones.

Death Stranding es un juego que no representa ningún reto para la GeForce RTX 4090, ni siquiera en 4K, y esto hace que incluso en 1440p tengamos cuello de botella producido por la CPU y por su limitación a 240 FPS. El Ryzen 7 9800X3D mantiene 239 FPS incluso en 1440p, algo que no había conseguido ni siquiera el Ryzen 7 7800X3D, y consigue una diferencia de 20 FPS en 4K frente al Ryzen 7 9700X.

Gears 5 es el pináculo del Unreal Engine 4. El escalado de rendimiento en función de la resolución es muy bueno a partir de 1440p, y con el Ryzen 7 9800X3D conseguimos unos resultados espectaculares incluso en 720p y 1080p, donde este gana de forma contundente al Ryzen 7 7800X3D, que consigue 229 y 214 FPS, respectivamente.

Metro Enhanced Edition utiliza trazado de rayos de forma nativa, es decir, no es posible desactivar esta tecnología. Eso hace que sea muy exigente con la GPU, pero activando NVIDIA DLSS podemos aumentar la dependencia de la CPU y ver de qué es capaz el Ryzen 7 9800X3D. Los resultados son espectaculares, ya que este procesador es el primero que supera los 400 FPS de media en 720p en este juego, y gana al Ryzen 7 7800X3D en todas las resoluciones.

Shadow of the Tomb Raider sigue siendo uno de los mejores juegos para medir el rendimiento de un procesador, porque escala muy bien en CPUs multihilo, y también con el IPC, la frecuencia de reloj y la caché 3D. En este juego el Ryzen 7 9800X3D vuelve a vencer al Ryzen 7 7800X3D en todas las resoluciones salvo en 4K, donde pierde por 1 FPS, algo que se debe una simple fluctuación.

Termino con Red Dead Redemption 2, un clásico y un referente técnico que también saca partido a procesadores multihilo y aprovecha bastante bien el IPC y la frecuencia de trabajo de la CPU. En este juego los resultados que obtuve con el Ryzen 7 9800X3D fueron parecidos a los del Ryzen 7 7800X3D, este último gana por la mínima en 720p y 1080p, pierde en 1440p y queda 1 FPS por detrás en 4K, lo que indica otra pequeña fluctuación.

El Ryzen 7 9800X3D deja claro que es más potente que el Ryzen 7 7800X3D en juegos, eso es lo que puedo sacar en claro tras repasar al detalle mis pruebas, y la diferencia es lo bastante significativa como para justificar una nueva generación. El nuevo procesador de AMD ha cumplido con mis expectativas, y ha superado su principal prueba de fuego.

Consumo, temperaturas y escalado de frecuencias

Vamos ahora con otra parte importante del análisis, y empezamos con el consumo. El Ryzen 7 9800X3D registra unos valores muy buenos en juegos, lo que lo convierte en uno de los procesadores con mejor eficiencia en relación FPS por vatio consumido. Tiene un pico más alto en Cinebench R23, que es lógico, ya que funciona a unas frecuencias más altas que el Ryzen 7 7800X3D.

Los valores de temperatura que registra el Ryzen 7 9800X3D también son muy buenos. En juegos es un procesador muy fresco, así que no necesitaremos de una solución de refrigeración de alto rendimiento para que desarrolle todo su potencial. Con una carga de trabajo del 100% puede llegar a los 83 grados, un valor casi idéntico al del Ryzen 7 7800X3D, pero ofreciendo un rendimiento mucho más alto que este.

En cuanto al escalado de frecuencias, la verdad es que el Ryzen 7 9800X3D logra un nivel de estabilidad impresionante, porque como vemos es capaz de mantenerse siempre en la franja de los 5,2 GHz, incluso con una carga de trabajo del 100%. Buen trabajo por parte de AMD en este sentido, ya que esto se traduce en un rendimiento más consistente.

Si comparamos la temperatura en Cinebench R23 con otros procesadores vemos que el Ryzen 7 9800X3D no posiciona entre los mejores. El Core Ultra 9 285K de Intel sería el mejor en esta gráfica por su relación temperatura-rendimiento. Qué puedo decir, solo es una pequeña muesca en el IHS de un procesador que es casi perfecto.

En la comparativa de consumo en Cinebench R23 el Ryzen 7 9800X3D sale mejor parado, ya que consume más que el Ryzen 7 9700X de stock pero a cambio ofrece un mejor rendimiento. En esta prueba el Intel Core Ultra 9 285K vuelve a posicionar bastante bien con su consumo de 228 vatios, siempre teniendo en cuenta que llega casi a doblar la puntuación del Ryzen 7 9800X3D en esta prueba.

Si comparamos la temperatura en juegos el Ryzen 7 9800X3D brilla con luz propia, ya que es el que registra un valor más bajo y el que más rendimiento ofrece en Cyberpunk 2077. El Intel Core Ultra 9 285K logra una media de 60 grados también, pero su rendimiento es mucho más bajo en resoluciones inferiores a 4K.

Lo mismo ocurre con el consumo, el Ryzen 7 9800X3D vuelve a ser el caballo ganador en Cyberpunk 2077 con una relación rendimiento por vatio consumido tan buena que es prácticamente intocable, incluso si lo comparamos con el Ryzen 7 7800X3D, que tiene prácticamente el mismo nivel de consumo.

El Ryzen 7 9800X3D soporta overclock. Podemos activar el PBO al máximo de forma sencilla a través de la aplicación Ryzen Master, pero en mis pruebas no experimenté una mejora de rendimiento, más bien todo lo contrario, se produjo una pequeña recesión, como podéis ver en la imagen adjunta. Nada importante, pero es algo a tener en cuenta.

La placa base que he utilizado en esta comparativa cuenta con la opción de activar el modo X3D Turbo, que en teoría optimiza la configuración de la CPU para mejorar el rendimiento hasta en un 5%. Es muy fácil de activar, ya que se encuentra en la BIOS a un simple clic de distancia, y os puedo confirmar que funciona de una manera totalmente estable y segura.

Con ese modo podemos arañar un poco más de rendimiento en juegos, pero perdemos rendimiento en otras aplicaciones y pruebas, como podéis ver en la imagen adjunta. Esto se debe a que ese modo realiza ajustes que reducen el número máximo de hilos disponibles, lo que puede mejorar el rendimiento en juegos al concentrar la carga en núcleos físicos y prescindir del SMT, pero obviamente reduce el rendimiento en aplicaciones que dependen de un multihilo intensivo, como Cinebench R23.

Personalmente creo que el Ryzen 7 9800X3D funciona tan bien de casa que no vale la pena tocarlo. Los resultados que he obtenido en este análisis lo confirman, y también dejan claro que ya viene bastante apurado a nivel de frecuencias. Podríamos subir las frecuencias manualmente a 5,5 GHz, pero con esto aumentaríamos también el consumo y las temperaturas de trabajo para ganar solo un poco más de rendimiento. No vale la pena.

Rendimiento comparativo frente a Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 7 9700X y Core Ultra 9 285K

Nos queda todavía un apartado muy importante por ver para poner orden entre tantos datos, y es una comparativa del Ryzen 7 9800X3D frente a sus principales rivales en juegos. Si lo comparamos con el Intel Core i9-14900K vemos que la solución de AMD gana por un 23,44% en 720p, un 18,68% en 1080p y un 10,02% en 1440p. En 2160p el Ryzen 7 9800X3D consigue también un 2,43% más de rendimiento.

El Ryzen 7 7800X3D es el gran rival del Ryzen 7 9800X3D en juegos, y como vemos en la gráfica adjunta este último vence por un 9,10% en 720p, un 9,45% en 1080p y un 4,89% en 1440p. En 4K la diferencia a favor de lo nuevo de AMD es de un 2,41%. Como os dije en su momento, estas diferencias son lo suficientemente grandes como para justificar el cambio de generación.

Nos toca compararlo ahora con el Intel Core Ultra 9 285K, y solo con mirar la gráfica ya queda claro que tenemos diferencias sustanciales. El Ryzen 7 9800X3D es un 22,61% más rápido en 720p, un 20,60% más potente en 1080p y gana también en 1440p por un 8,35%. En 4K la diferencia a su favor es de un 1,83%.

El último combate es entre el Ryzen 7 9800X3D y el Ryzen 7 9700X. Las gráficas son también muy claras, el modelo con caché 3D gana por un 21,40% en 720p, un 19,50% en 1080p y un 9,58% en 1440p. En 2160p la diferencia es de un 5,19%.

Quitamos la corona del procesador más potente en juegos al Ryzen 7 7800X3D y se la damos al Ryzen 7 9800X3D, un procesador que es, de media, un 6,46% más potente en juegos en las cuatro resoluciones más populares a día de hoy. Si no tenemos en cuenta la resolución 4K la mejora media del Ryzen 7 9800X3D frente al Ryzen 7 9700X3D sumando 720p, 1080p y 1440p es del 7,81%.

Notas finales

AMD ha hecho un buen trabajo en general con este procesador, aunque siendo justo debo decir que su rendimiento en juegos no representa una mejora tan espectacular frente al Ryzen 7 7800X3D como la que marcó este en su momento frente al Ryzen 7 5800X3D. No obstante, es suficiente para conseguir una diferencia apreciable, y le permite hacerse con la corona del procesador más potente para juegos.

La caché L3 de segunda generación apilada en 3D se deja notar tanto en el rendimiento como en las temperaturas de trabajo. El Ryzen 7 9800X3D es capaz de alcanzar frecuencias de trabajo mucho más altas que el Ryzen 7 7800X3D, pero al mismo tiempo mantiene unas temperaturas de trabajo muy parecidas. Esto ha sido posible gracias al cambio de posición de la caché, lo que permite que el chiplet CPU haga contacto directo con el IHS.

Rendimiento sobresaliente en juegos y muy bueno en aplicaciones y pruebas sintéticas, dos claves que convierten al Ryzen 7 9800X3D en un procesador mucho más equilibrado e interesante que el Ryzen 7 7800X3D, y que le permiten ofrecer un valor más sólido a la hora de crear equipos donde el gaming sea la prioridad, pero en los que también importa el rendimiento con otro tipo de aplicaciones.

La plataforma AM5 se encuentra ahora mismo en un estado de total madurez, y esto también es algo a tener muy en cuenta, ya que se ha notado en mis pruebas. Con el Ryzen 7 9800X3D funcionando de stock, sin tocar absolutamente nada, el rendimiento fue fantástico, y la estabilidad del banco de pruebas perfecta en todo momento. Esto supone una garantía importante para los usuarios con menos conocimientos, ya que significa que podrán estar tranquilos si montan este procesador, ya que no tendrán problemas.

El Ryzen 7 9800X3D llega a un precio ligeramente superior al del Ryzen 7 7800X3D en el momento de su lanzamiento, ya que cuesta 25 euros más. Esa diferencia de precio está perfectamente justificada teniendo en cuenta la mejora de rendimiento que ofrece. Si lo comparamos con el precio actual que tiene el Ryzen 7 7800X3D, que se puede comprar por 470 euros, el Ryzen 7 9800X3D se mantiene también como una opción muy recomendable.

Si quieres el procesador más potente para juegos sin tener que hacer sacrificios en consumo ni en temperaturas, y también necesitas un buen nivel de rendimiento en otros tipos de aplicaciones, no lo dudes, el Ryzen 7 9800X3D es la mejor opción que tienes ahora mismo dentro de su rango de precio, sobre todo si tu prioridad son los juegos.