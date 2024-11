Half-Life 3 Project Borealis, prueba de rendimiento y primeras impresiones

La demo de Half-Life 3 Project Borealis ya está disponible, y la verdad es que tenía muchas ganas de jugarla. Ayer no tuve tiempo, así que hoy he decido probarla para pasar una primera prueba de rendimiento y para poder valorar el nivel que está alcanzado este proyecto a nivel gráfico de optimización.

Este es un proyecto hecho por fans, así que no se trata de un Half-Life 3 oficial de Valve, aunque cuenta con la aprobación de la compañía, ya que se puede descargar de forma segura a través de Steam. La demo es gratis, pero tened en cuenta que para poder jugar es necesario tener una copia válida de Half-Life 2.

Requisitos de Half-Life 3 Project Borealis

La demo tiene un peso de solo 6 GB, y sus requisitos son bastante elevados, aunque es lógico porque utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5.4. Para poder jugar a la demo necesitamos un PC que cumpla como mínimo con estos requisitos:

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador de seis núcleos Ryzen 5 1600 o Intel Core i5-8400.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 con 6 GB de memoria o Radeon RX 580 con 8 GB de memoria.

Soporte de DirectX 12.

El equipo que he utilizado para mover esta demo es mi PC personal, que está formado por un Ryzen 7 7800X3D, 64 GB de memoria RAM, una tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 FE y Windows 11 Pro como sistema operativo. Supero incluso los requisitos recomendados, así que el rendimiento debería ser muy bueno.

Rendimiento y experiencia tras completar la demo

Half-Life 3 Project Borealis es un juego que tiene una gran dependencia de la GPU, pero escala relativamente bien en un procesador de 8 núcleos y 16 hilos como el Ryzen 7 7800X3D. En mis pruebas pude comprobar que la saturación superaba casi siempre el 50% en cuatro núcleos, rondaba entre el 30% y el 40% en dos núcleos y se movía entre un 20% y un 35% en el resto de núcleos e hilos.

El consumo de memoria RAM no es demasiado elevado, ya que durante todo el recorrido de la demo no llegó a alcanzar los 12 GB, así que si contamos con un PC equipado con 16 GB de memoria RAM no tendremos ningún problema.

La demo cuenta con diferentes opciones de configuración gráfica que nos permitirán adaptarlo a las capacidades de nuestro PC. De todas esas opciones Lumen es la más exigente, así que si tenéis problemas de rendimiento os recomiendo que reduzcáis primero dicho ajuste. También podréis activar NVIDIA DLSS y generación de fotogramas si tenéis una GeForce RTX 40.

Si no contáis con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce no os preocupéis, también podréis utilizar AMD FSR e Intel XeSS, ya que ambas tecnologías están integradas en el juego. Los desarrolladores no se han olvidado tampoco de TSR, el reescalado por defecto del Unreal Engine 5.

Los datos de rendimiento confirman que es un juego exigente. Incluso en 1440p la GeForce RTX 4090 necesita recurrir a NVIDIA DLSS para superar los 100 FPS por segundo de forma estable. Como podemos apreciar, si activamos DLSS 3 (super resolución y generación de fotogramas) en modo calidad podemos pasar de 91 FPS de media a 177 FPS de media, casi el doble de fotogramas por segundo.

Con respecto al acabado técnico, gráficamente la demo no es nada del otro mundo. La geometría es muy sencilla, y está muy por debajo de lo que podríamos conseguir con el Unreal Engine 5 haciendo un buen uso de Nanite, sobre todo en los detalles más pequeños y en los elementos que forman parte del juego. El uso de Lumen en iluminación y reflejos tampoco consigue nada especialmente destacable.

Con todo, la ambientación está bastante cuidada, y esto mejora notablemente la apariencia general de la demo. Los desarrolladoras han sabido mantener la esencia de la franquicia, y han logrado que me sienta como si realmente hubiera vuelto a Ravenholm. Hay muchas cosas que morar a nivel técnico, y queda mucho trabajo en términos de optimización, pero es un proyecto que me ha dejado buenas sensaciones, y que desde luego tiene potencial.