Tranquilo, Windows 11 23H2 no ha llegado al final de soporte oficial, es un error

Microsoft no gana para disgustos. Windows 11 24H2 ha sido una de las actualizaciones que más problemas ha dado hasta la fecha, tanto que hasta incluso daba errores con las placas base Z890. Para empeorar la situación Windows 11 23H2 también ha empezado a dar un error que hace que el sistema avise del final del soporte oficial de dicha versión.

Si te ha aparecido ese mensaje tranquilo, no tienes nada de lo que preocuparte porque en realidad Windows 11 23H2 seguirá recibiendo soporte oficial hasta el 11 de noviembre de 2025. Microsoft ha confirmado que se trata de un error, y que están trabajando en una solución que podría llegar en unas pocas horas.

En los foros de Microsoft podemos ver que son varios los usuarios afectados. Estos se contabilizan por miles, así que se trata de un problema bastante extendido. Por suerte no es un problema grave, ya que parece que en principio no tiene ningún impacto negativo en el sistema, ni en términos de estabilidad ni de seguridad, y tampoco de rendimiento.

Para acelerar la solución de este error se recomienda salir y volver a entrar en nuestra cuenta Microsoft. Nosotros no tendremos que hacer nada, ya que este problema se resolverá de manera automática, según el gigante de Redmond, y como he dicho debería estar totalmente solucionado en unas horas.

La culpable de este error ha sido la actualización KB5046633, que fue lanzada en noviembre y es de carácter obligatorio. Esta actualización es importante, porque trae bastantes correcciones de errores y fallos de seguridad, entre los que podemos destacar uno que provocaba un uso excesivo de la batería en equipos portátiles si teníamos activado el modo espera moderno.

Microsoft no ha dicho todavía cómo es posible que una actualización de este tipo haya sido capaz de producir un error de esta clase, pero si te encuentras con él solo tienes que ignorarlo y esperar a que el gigante de Redmond lo resuelva, sin más. No te preocupes, que este no tendrá ningún impacto ni en tu PC ni en tu licencia de Windows 11.

La última actualización disponible para Windows 11 es la 24H2, que amplía el soporte hasta el 13 de octubre de 2026. Como os he ido comentando en artículos anteriores esta ha estado cargada de problemas, aunque poco a poco estos se están resolviendo y ya se encuentra en una situación más estable y madura. Con todo, yo esperaría un poco más antes de instalarla.

Imagen de portada generada con IA.