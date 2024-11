Anbernic RG406H: PS2 y Wii en el bolsillo

La nueva consola portátil RG406H de Anbernic promete convertirse en un imprescindible para los amantes de los videojuegos retro. Las consolas portátiles siempre han sido una ventana a los recuerdos de tardes interminables frente a clásicos que marcaron muchas infancias (la mía entre ellas). Por eso, el anuncio de este dispositivo ha generado una enorme expectativa, que además se extiende a varias generaciones, gracias a su potencial en emulación. Si tú también has disfrutado alguna vez de esos juegos que resisten el paso del tiempo, creo que también estás de enhorabuena.

La RG406H no es solo una consola más en el catálogo de Anbernic; es una apuesta ambiciosa para ofrecer un rendimiento no visto hasta ahora en dispositivos de la compañía. Equipada con una pantalla táctil IPS de 4 pulgadas que ofrece una resolución de 960 x 720 píxeles, esta consola está impulsada por un SoC Unisoc T820, acompañado de 8 gigabytes de RAM LPDDR4X y 128 gigabytes de almacenamiento interno UFS 2.2. Su OS es Android 13, lo que la convierte en una plataforma capaz de acceder no solo a emuladores de múltiples generaciones de consolas, sino también a una amplia gama de aplicaciones y juegos nativos.

El diseño también juega un papel clave en la propuesta de la RG406H. Disponible en tres colores (blanco, púrpura transparente y negro), su construcción combina ergonomía y estilo para garantizar sesiones de juego prolongadas sin comprometer la comodidad. Estas características, sumadas a su precio, competitivo dentro del segmento, la posicionan como una opción atractiva para aficionados a los juegos retro y a los entusiastas de la emulación.

Una de las principales diferencias que marca la RG406H respecto a otros modelos de Anbernic, como la RG505, es su capacidad para emular juegos de consolas más exigentes, como PlayStation 2 y Nintendo Wii. Esto, combinado con su sistema operativo Android 13, la convierte en una herramienta más versátil, tanto para el gaming retro como para el uso de aplicaciones modernas. Los usuarios podrán disfrutar de una experiencia fluida, con tiempos de carga más cortos y una interfaz más intuitiva.

Sin embargo, al mirar más allá del mercado retro, la RG406H se enfrenta a gigantes como la Steam Deck y la Nintendo Switch. Aunque no puede competir en potencia con la Steam Deck ni en versatilidad híbrida con la Switch, su precio accesible y su enfoque en la emulación la convierten en una opción ideal para quienes buscan revivir clásicos sin comprometerse con una inversión mayor. Su diseño compacto y su software basado en Android también la distinguen, al facilitar el acceso a aplicaciones modernas junto con los emuladores.

El mercado de las consolas retro ha crecido exponencialmente en los últimos años, impulsado por la nostalgia de los jugadores y el deseo de conservar un legado cultural que marcó generaciones. Marcas como Anbernic han encontrado un nicho sólido, ofreciendo dispositivos que combinan la accesibilidad de las tecnologías modernas con la capacidad de revivir títulos que dejaron una huella imborrable en la historia de los videojuegos. La RG406H es un reflejo de esta tendencia, pero también plantea una pregunta: ¿hasta dónde llegará este fenómeno que parece no tener techo?

