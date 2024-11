Tomb Raider Legend Trilogy Collection, más nostalgia en camino

Quienes me leen con cierta frecuencia, ya saben que Tomb Raider es una de mis sagas favoritas, y que lo es prácticamente desde esa referencia, ahora ya tan lejana, como lo es la década de los 90. La llegada del primer título de la franquicia, en un momento en el que los gráficos del PC empezaban a ser «otra cosa», fue revolucionaria en el apartado visual, pero es que no se conformó con eso, también nos trajo una protagonista imprescindible en la historia del videojuego, una trama argumental de lo más interesante, y una jugabilidad que supuso un reto al que muchos nos lanzamos en plancha.

Ahora, décadas después, la franquicia sigue sorprendiéndonos, y la reciente filtración de Tomb Raider Legend Trilogy Collection por parte de Amazon es el último ejemplo. Este pack reúne tres juegos que marcaron una etapa clave en la evolución de Lara Croft: Tomb Raider: Legend (2006), Tomb Raider: Anniversary (2007) y Tomb Raider: Underworld (2008). Según la información filtrada, los títulos contarán con gráficos mejorados y controles actualizados, buscando atraer tanto a fans veteranos como a nuevas generaciones. Aunque la información fue retirada rápidamente, todo apunta a que un anuncio oficial es inminente.

Estos tres títulos representan un punto de inflexión en la saga, revitalizando a Lara Croft tras un periodo de altibajos. Tomb Raider: Legend supuso un renacimiento, ofreciendo una narrativa más madura y mecánicas actualizadas. Por su parte, Tomb Raider: Anniversary reimaginó el clásico original de 1996, con gráficos y jugabilidad adaptados a los estándares modernos. Finalmente, Tomb Raider: Underworld expandió la historia y mejoró la experiencia de juego con entornos más amplios y detallados. Este movimiento se suma a otras iniciativas recientes, como la remasterización de los primeros tres títulos de la saga en Tomb Raider I-III Remastered, que también despertaron la nostalgia de los fans.

[Rumor]

Tomb Raider Legends Trilogy popped up on Amazon. The listing was already taken down but this was the description.

The Collection includes Lara Croft: Tomb Raider Legend, Anniversary, and Underworld.https://t.co/gdtTTIZdwD pic.twitter.com/jXAWIEL9na

— Knoebel (@Knoebelbroet) November 16, 2024