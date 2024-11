La nueva consola portátil de Sony está en desarrollo, según informan desde Bloomberg citando «personas familiarizadas» con un proyecto que supondría el regreso de la firma japonesa al mercado de máquinas de mano para juegos.

Sony no es ajena a la «nueva juventud» de estos dispositivos portátiles especializados en juegos y el gran éxito de Nintendo Switch o la Steam Deck de Valve. La compañía fue una potencia en este tipo de producto, pero desde el fiasco final de la PS Vita no hemos tenido nada de Sony para el segmento. Y seguimos pensando que desaprovechó una buena ocasión para volver cuando lanzó el PlayStation Portal. Un periférico que no está mal por precio, características y prestaciones, pero que no va más allá de ser un mando limitado a los jugadores que tengan una PlayStation 5.

Cómo será la nueva consola portátil de Sony

Precisamente Bloomberg dice que PlayStation Portal debería haber sido la nueva consola portátil de Sony. O esa era la idea inicial. Ahora, las ambiciones de Sony han aumentado como no podía ser de otra manera y se habla de una máquina con capacidad para reproducir los juegos de PlayStation 5, pero de funcionamiento completamente independiente.

El objetivo sería competir contra las Nintendo Switch y el resto de oferta existente. «También contrarrestaría cualquier hardware móvil potencial del fabricante de Xbox, Microsoft Corp. , que también está trabajando en prototipos en esa categoría», dicen desde el medio en relación al desarrollo de la consola portátil Xbox.

No se conoce nada de su diseño, pero la idea -como no podía ser de otra manera para aprovechar la inversión en I+D- es que se base en el mencionado controlador PlayStation Portal y su pantalla de 8 pulgadas. Es un tamaño lógico para equilibrar la capacidad de visualización, tamaño y peso, y una autonomía que sigue siendo un gran caballo de batalla para todos.

Los juegos móviles aportan hoy una millonada a la industria del videojuego, pero están dominados por los smartphones por su versatilidad y enorme nivel de hardware. Claro qué, para jugar, no hay nada como una máquina dedicada. Sony no puede estar más tiempo fuera de ese mercado. Y tampoco Microsoft…