PlayStation Portal será nombre comercial del dispositivo que hasta ahora conocíamos como ‘Proyecto Q‘. Como sabíamos (y temíamos) «solo» será un periférico para PS5 que permitirá a sus usuarios jugar de manera remota cuando esté conectado a la misma red Wi-Fi.

Sony va a desaprovechar una buena oportunidad para volver a entrar en el mercado de las consolas portátiles, que en su momento tuvo que abandonar ante la caída de ventas como consecuencia de la competencia de los smartphones para jugar en movilidad. Hoy, la situación es otra y modelos como la Steam Deck (más la ASUS Ally, las AYA u ONE que llegan desde China y por supuesto la Nintendo Switch) han demostrado que hay mercado para las máquina de mano para juegos. Y hay otras en camino tan interesantes como la Legion Go de Lenovo.

No nos malinterpretes; el PlayStation Portal no está mal por su precio y las primeras revisiones hablan de un buen controlador, pero es que deja fuera a cualquier jugador que no tenga una PlayStation 5.

PlayStation Portal, especificaciones

El anuncio de Sony no dice nada que no supiéramos ya, salvo disponibilidad y precio. Es un dispositivo basado en el controlador inalámbrico DualSense. De nuevo diseño, pero que replica la funcionalidad y características del mando oficial.

Cuenta con activadores adaptativos, una característica que proporciona distintos niveles de resistencia según la acción del juego para crear una experiencia más inmersiva y también retroalimentación háptica que simula sensaciones táctiles y proporciona vibraciones matizadas que corresponden a eventos del juego.

La pantalla también era conocida. Es una LCD de 8 pulgadas de diagonal que puede mostrar contenido con resoluciones de hasta 1080p y a una velocidad de fotogramas de 60 fps. Incluye un conector de audio de 3,5 mm que permite conectar sistemas de sonido por cable y es compatible con la tecnología PlayStation Link para conectar dispositivos de audio inalámbricos de Sony, los Pulse Elite y Pulse Explore. Soporta Dolby Atmos y cuenta con dos altavoces integrados.

No es un dispositivo independiente. Como habíamos dicho desde hace meses, PlayStation Portal solo podrá ejecutar los juegos que ya estén instalados en una consola PS5. Y para ello, deberá estar conectada a la misma red inalámbrica Wi-Fi que esté conectada la consola.

Este periférico no es compatible con los juegos de realidad virtual que funcionan con la PS VR2 y tampoco con los juegos transmitidos a través del servicio en nube PlayStation Plus, lo que limita la compatibilidad a títulos específicos de PS5. No se han ofrecido datos de otros parámetros importantes como la autonomía o el peso (aunque los revisores dicen que es muy ligero).

Disponibilidad y precio

El PlayStation Portal estará disponible en el último trimestre de 2023 (suponemos a tiempo para la importante campaña navideña) y con precio oficial de 199,99 dólares. Gustará a los propietarios de la PS5 y su precio no es elevado, pero esperábamos otra cosa: un dispositivo de mano independiente… Una Steam Deck, pero con juegos PlayStation, que siga la senda de las PlayStation Portable con la que disfrutábamos hace 20 años.