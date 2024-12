Qué pasa si instalas Windows 11 en un PC no compatible

El final del soporte de Windows 10 tendrá lugar el 14 de octubre de 2025, y cada vez más usuarios están empezando a buscar alternativas a dicho sistema operativo para evitar que se les eche el tiempo encima. Dar el salto a Windows 11 es una de dichas alternativas, ¿pero qué ocurriría si instalas dicho sistema operativo en un PC no compatible?

Esa es la pregunta que se hacen millones de usuarios en todo el mundo, y en este artículo vamos a darle respuesta partiendo de la información oficial que ofrece Microsoft sobre este tema.

Qué es un PC no compatible con Windows 11

Pues un equipo que no cumple con los requisitos mínimos. Por ejemplo, un PC que tenga menos de 4 GB de RAM, que no tenga un procesador soportado o que no cuente con un chip TPM 2.0 (o con tecnologías Intel PTT o AMD fTPM) será considerado como no compatible.

Si el PC cumple con todos los requisitos mínimos será considerado como compatible, aunque esto no quiere decir que vaya a ser capaz de ofrecer un buen rendimiento.

Qué ocurre si lo instalo en un PC no compatible

Para instalar Windows 11 en un PC no compatible tendrás que seguir los pasos que te indicamos en este artículo. Una vez que hayas terminado, tu equipo funcionará con normalidad y podrías ejecutar aplicaciones y trabajar con el PC como venías haciendo con Windows 10, pero debes tener en cuenta que:

Tendrás una marca de agua permanente en la esquina inferior derecha que te recordará que tu equipo no cumple con los requisitos mínimos.

Podrías sufrir problemas de compatibilidad más o menos graves. Todo dependerá de la configuración de tu PC y de la antigüedad de los componentes.

Microsoft avisa de que incluso podrían llegar a producirse daños en tu PC por esos problemas de compatibilidad, y de que estos no están cubiertos por la garantía.

Podrías quedarte sin actualizaciones, ya sea de forma parcial o total, es decir, incluyendo las de seguridad y correcciones de errores.

Qué hacer si estoy teniendo problemas tras instalar Windows 11

Lo más sencillo es volver a Windows 10. Para hacerlo solo tenemos que seguir estos pasos:

Pulsamos la tecla de Windows y escribimos «Configuración».

Entramos en el primer resultado y seguimos la ruta «Sistema > Recuperación».

En «Opciones de Recuperación» elegimos la opción «Volver».

Ahora solo tenemos que seguir el proceso autoguiado y listo, en unos minutos volveremos a Windows 10.

Si no te aparece la opción de «Volver» es porque has utilizado Windows 11 durante demasiado tiempo y dicha opción ya no está disponible. No te preocupes, todavía tienes una salida, y es utilizar un medio de instalación de Windows 10.

Mi experiencia actualizando PCs no compatibles

Ahora que tenemos clara la postura oficial de Microsoft y las posibles consecuencias que de instalar Windows 11 en un PC no compatible quiero contaros mi experiencia personal, ya que estoy seguro de que os será de gran ayuda, y de que os servirá para resolver algunas dudas.

En el último año he actualizado varios PCs no compatibles a Windows 11, y todos ellos han funcionado sin ningún tipo de problema, actualizaciones incluidas. El rendimiento también era bueno, aunque en este sentido hay que destacar que todos los equipos que he actualizado tenían una CPU Intel Core i5 Gen 4 o Ryzen 3 1200 y 8 GB de RAM como mínimo, y contaban con un SSD como unidad principal.

Puede que esto cambie a corto o medio plazo, y que Microsoft lance alguna actualización o introduzca cambios en Windows 11 que afecten negativamente al funcionamiento de Windows 11 en PCs no compatibles, pero de momento si vuestro equipo supera los requisitos mínimos, aunque no tenga una CPU compatible, funcionará sin problema.

Imagen de portada generada con IA.