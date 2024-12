Windows 11 Mobile renace con el Renegade Project

Este mes se cumple un lustro desde que Microsoft canceló el soporte para Windows 10 Mobile (Phone). Ello supuso su salida definitiva del ecosistema móvil a nivel de fabricante de software y también de hardware porque los últimos dispositivos Lumia ya se habían descontinuado. Realmente, el proyecto había muerto años atrás. La operación de la compra de Nokia terminaba en fiasco, los seguidores de Windows quedaban huérfanos de sus ‘ventanas’ y lo peor fue que la industria perdía un gran actor, muy necesario como alternativa al duopolio de iOS y Android.

Es por ello que Windows 11 Mobile (Phone) nunca se convirtió en un desarrollo oficial. Sí hubo varios conceptos que imaginaban cómo podría haber sido la versión móvil del último sistema operativo creado por Microsoft. Y de la teoría se pasó a la práctica con desarrollos como el Renegade Project, un Mod independiente y gratuito que permite a los usuarios probar Windows 11 (y otros sistemas) en teléfonos con chipset Snapdragon de Qualcomm. Y decimos probar porque la experiencia puede no ser la ideal para el día a día.

Windows 11 Mobile, en acción

El proyecto ‘Renegade’ fue anunciado hace unos meses y ha ido mejorando en compatibilidad y funcionalidades. Ahora, desde Reddit lo han vuelto a traer al frente de la actualidad tras las pruebas (exitosas) realizadas con un terminal POCO X3 Pro. La instalación no es sencilla, requiere paciencia, gusto por el cacharreo y experiencia en manejo de este tipo de soluciones no oficiales. Pero es posible lograr un dispositivo funcional. No es tan elegante como los últimos conceptos, pero es al menos usable mediante el Windows 11 sobre ARM actual.

El proyecto ofrece un firmware UEFI basado en EDK2 y ha sido diseñado para habilitar sistemas operativos personalizados en dispositivos con los SoC Qualcomm Snapdragon. Este firmware actúa como un administrador de arranque personalizable, lo que permite a los usuarios instalar y ejecutar múltiples sistemas operativos, incluidas las principales distribuciones de Linux, Android e incluso este Windows 11 Mobile.

Ya han conseguido hacerlo funcionar en una lista bastante amplia de dispositivos (para las complicaciones existentes) incluido el MI POCO X3 Pro usado por Reddit. También son compatibles modelos de Microsoft como los Nokia Lumia 950 y 950 XL, así como los Surface Duo y Duo 2 que usan Android de manera oficial. Vemos también los Pixel 2 de Google, media docena de antiguos LG, de OnePlus y varios Xiaomi con Snapdragon 680, 720 y 855.

La instalación es, como decíamos, complicada, pero posible desde la descarga del Windows arm64 que emplea como base; descarga por separado de los controladores, imagen UEFI y herramientas; realizar el particionamiento del almacenamiento UFS; instalación y post-instalación. Si te animas, desde el proyecto Renegade ofrecen una completa guía de instalación y puesta en marcha. Úsalo con algún terminal anterior que no uses en el día a día y bajo tu responsabilidad.