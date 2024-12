Qué debe tener un buen repetidor Wi-Fi, todo lo que debes saber

El repetidor Wi-Fi es una de las formas más sencillas, rápidas y económicas de ampliar el alcance de nuestra conexión a Internet. Su facilidad de uso y su bajo precio lo ha convertido también en uno de los regalos más populares, sobre todo en la temporada navideña, que ya ha dado comienzo en el mundillo tecnológico.

En la mayoría de los casos el repetidor Wi-Fi es la mejor opción para ampliar el alcance de una red inalámbrica, pero saber elegir el modelo adecuado puede ser más complicado, sobre todo para aquellos con menos conocimientos, y también para los que solo se dejan llevar por el precio de venta y no terminan de tener claro qué es lo que realmente necesitan.

Comprar el repetidor más barato puede parecer una buena idea, pero una vez que llegamos a casa, lo instalamos y empezamos a utilizarlo lo más probable es que nos demos cuenta de que hemos cometido un error. Si ese repetidor era un regalo está claro que dicho error será más complicado de resolver, y que no habremos quedado nada bien.

Por esta razón queremos compartir con vosotros esta sencilla guía con todo lo que debe tener un repetidor Wi-Fi para que podemos considerarlo como una buena opción. Como siempre, si tras leerlo tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

1.- Un buen repetidor Wi-Fi debe soportar Wi-Fi 6

El estándar Wi-Fi 6 lleva ya tiempo disponible, y ofrece mejoras muy importantes en las conexiones inalámbricas que hacen que sea algo fundamental la hora de elegir un repetidor Wi-Fi.

Un repetidor compatible con este estándar nos permitirá disfrutar de las siguientes ventajas:

Mayor velocidad.

Conexiones más estables.

Mayor seguridad gracias al cifrado WPA3.

Optimizaciones al trabajar en la banda de 2,4 GHz, que tiene mayor alcance.

Menos latencia en nuestras conexiones.

Mayor eficiencia, lo que puede aumentar la autonomía de smartphones, tablets y portátiles.

No tienes que preocuparte por los dispositivos que utilices y que no sean compatibles con Wi-Fi 6, porque un repetidor de este tipo es compatible con Wi-Fi 5 y Wi-Fi 4, así que no tendrás ningún tipo de problema.

2.- Debe trabajar en la banda de 2,4 GHz y en la de 5 GHz

Esto es muy importante, porque cada banda tiene ventajas y desventajas, y porque nos permitirá conectarnos a cualquiera de esas bandas en función de cada situación.

La banda de 2,4 GHz tiene mayor alcance, lo que significa que puede llegar a sitios fuerza del alcance de la banda de 5 GHz, pero se ve más afectada por las interferencias y las velocidades máximas que puede alcanzar son más bajas.

Por su parte la banda de 5 GHz tiene menos alcance, pero se ve menos afectada por las interferencias y puede alcanzar velocidades más elevadas. Siempre que sea posible debemos conectarnos a esta banda.

Hoy en día también podemos encontrar repetidores con tres bandas. Estos son capaces de trabajar en la banda de 6 GHz, que alcanza velocidades pico muy elevadas, pero son mucho más caros.

3.- La importancia del rendimiento

Cuando hablamos del rendimiento de un repetidor hay que tener en cuenta que existe el rendimiento máximo teórico y el rendimiento real. El primero es el valor que da el fabricante cuando dice, por ejemplo, que un repetidor Wi-Fi alcanza los 2.400 Mbps en la banda de 5 GHz y los 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Esto quiere decir que rendimiento teórico y rendimiento real no suelen coincidir, pero esto no significa que el primero no sea importante. Lo es porque, en la mayoría de los casos, cuanto mayor es el rendimiento teórico mayor suele ser el rendimiento real, y porque casi siempre este es el único referente que tenemos.

Para poder disfrutar de contenidos online en 4K sin parones y con buena calidad necesitamos, como mínimo, una velocidad de 50 Mbps, pero lo ideal si tenemos varias conexiones consumiendo ancho de banda es que la velocidad real alcance al menos los 200 Mbps, que serían 23,8 MB/s.

El FRITZ!Repeater 1200 AX de AVM cumple con todas estas claves, tiene un precio muy bueno para lo que ofrece y además se integra a la perfección en FRITZ!OS y en cualquier red mallada.

