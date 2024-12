Valve ha comenzado a vender consolas portátiles Steam Deck OLED reacondicionadas. Certificadas por la marca y con la misma garantía que si fueran nuevas, están disponibles en regiones como Estados Unidos o Europa y con una buena manera de comprar con descuento estos dispositivos para juegos.

La versión OLED de la Steam Deck salió al mercado a finales del año pasado y como su nombre indica tiene una mejor pantalla que el modelo original con LCD. También una mayor duración de la batería y un rendimiento ligeramente mejorado. Aunque no alcanza el rendimiento de otras como la ASUS ROG Ally X, se beneficia de su usabilidad y la enorme popularidad de la plataforma de juegos.

Steam Deck OLED reacondicionadas

Estas reacondicionadas son unidades que los clientes han devuelto por distintas circunstancias. Valve promete que se han limpiado y probado minuciosamente siguiendo el mismo proceso de prueba que se utiliza para las unidades nuevas. «No hay diferencias en las especificaciones técnicas o funcionales entre las unidades reacondicionadas y las nuevas, pero puede haber defectos estéticos menores».

Todas las unidades se prueban exhaustivamente para que cumplan los mismos estándares de calidad que se aplican a las unidades nuevas que están a la venta. Pasan por un proceso de restablecimiento completo de la configuración de fábrica, la actualización del software y una revisión exhaustiva que incluye más de 100 pruebas en alguna de las instalaciones de Valve. Entre esas pruebas se encuentran la verificación de todas las entradas de mandos, del sistema de sonido, de la pantalla y de los componentes internos. También se evalúa el estado de la batería, un punto crítico en todos estos dispositivos portátiles.

Cada unidad reacondicionada certificada tiene la misma garantía que se ofrece con una unidad nueva. «Si tienes algún problema con tu unidad y ese problema no se puede resolver, se sustituirá por otra unidad reacondicionada certificada», explican desde Valve. El tiempo de garantía es como mínimo de un año a no ser que en el país de venta tenga por normativa un tiempo superior, como los dos años de España. Valve explica que las Steam Deck OLED reacondicionadas no son las mismas que vende GameStop ya que éstas se reacondicionan en sus instalaciones.

Valve promete que la única diferencia con las unidades nuevas son «defectos estéticos menores» como las pequeñas manchas o arañazos (en la carcasa de plástico, no en la pantalla) que normalmente ocurren con un uso normal de la unidad.

Actualmente, vemos la versión reacondicionada de 512 GB a un precio de 459 euros, mientras que la de 1 TB cuesta 549 euros. Una rebaja considerable de 110 o 120 euros, respectivamente sobre el precio de los modelos nuevos. Las versiones reacondicionadas con pantalla LCD que ya formaban parte de este programa, también están a la venta aunque a la hora de redactar este artículo no había existencias.