AYANEO NEXT 2, la consola portátil más cara del mundo

Si buscas una consola portátil económica deja de leer porque la AYANEO NEXT 2 batirá récords de precios altos. Si el precio base ya es elevado de por sí, se torna imposible para la mayoría de consumidores cuando se eleva la memoria y el almacenamiento y deja la versión minorista con la mejor configuración en 4.299 dólares, nada menos.

La AYANEO NEXT 2 es grande y potente, con una gran pantalla OLED multitáctil de 9 pulgadas, resolución nativa de 2400 x 1504 píxeles y una frecuencia de actualización de 165 Hz.

Dispone de un pad direccional de 8 direcciones, un panel táctil inteligente circular a cada lado y joysticks TMR con torque ajustable, una novedad para un dispositivo portátil con Windows. La consola también dispone de bloqueos de gatillo de modo dual, cuatro botones traseros, altavoces estéreo frontales, un avanzado sistema de refrigeración de doble ventilador y una enorme batería de 116 Wh.

Ayaneo confía el procesamiento y gráficos en una AMD que sigue destacando en el segmento de juegos. La consola estará disponible en dos variantes, un modelo básico con el y la versión de gama alta con el Ryzen AI Max+ 395, un desarrollo con CPU de 12 núcleos y 32 hilos y una gráfica Radeon 8060S de 40 núcleos que pasa por ser la mejor integrada que se puede montar en una máquina de mano para juegos.

La memoria y el almacenamiento disponibles también varían según el procesador. Los clientes pueden elegir entre 32, 64 y 128 Gbytes de memoria RAM y SSD de 1 o 2 Tbytes. Evidentemente, no hace falta tanto para la mayoría de juegos.

AYANEO NEXT 2, disponibilidad y precio

La Next 2 preinstalará Windows 11 y se distribuirá en en el lanzamiento en acabado de color ‘Polar Black’. Se lanzará la próxima semana en la plataforma de financiación colectiva, Indiegogo, con un precio anticipado más bajo que el que tendrá cuando llegue al mercado minorista. En todo caso, son demasiado elevados como verás:

AMD Ryzen AI Max 385 con 32 GB de RAM + 1 TB: 1799 dólares / 1999 dólares (precio minorista final)

AMD Ryzen AI Max+ 395 64 GB de RAM + 1 TB: 2299 dólares / 2699 dólares (precio minorista final)

AMD Ryzen AI Max+ 395 128 GB de RAM + 2 TB: 3499 dólares / 4299 dólares (precio minorista final)

Ya dijimos que la crisis de las memorias iba a impactar en cualquier dispositivo cliente y los precios que van llegando de dispositivos nuevos son disparatados. AYANEO tiene otros modelos más asequibles con mucho mejor valor por precio como la Pocket S Mini lanzada la semana pasada.