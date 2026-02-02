La AYANEO Pocket S Mini es la última consola portátil del especialista chino y ya está disponible para reservar por un precio que podemos considerar moderado para como están los precios de los semiconductores.

Combina un diseño minimalista con un acabado premium de alta gama para brindar un agarre cómodo y refinado. Un panel frontal de vidrio integrado se combina con un marco completamente metálico mecanizado por CNC, equilibrando estética y durabilidad. Tiene unas dimensiones de 67,1 × 77,85 × 18,5 mm y pesa aproximadamente 305 gramos.

Con una pantalla LCD de 4,2 pulgadas, resolución nativa de 1280 x 960 píxeles y una relación de aspecto 4:3, podría hacerla ideal para juegos clásicos que fueron diseñados para jugarse en televisores más antiguos u otros dispositivos con pantallas de 4:3.

AYANEO ha elegido el chipset Snapdragon G3x Gen 2 para motorizar la consola. Es un chip moderno especialmente diseñado para consolas portátiles, fabricado en procesos de 4 nm, con una CPU Kryo de 8 núcleos y una GPU Adreno A32. Debe ofrecer un rendimiento suficiente para ejecutar desde clásicos retro hasta los juegos móviles más populares de la actualidad de todo el ecosistema Android.

Otras características específicas para juegos incluyen un ventilador para enfriamiento activo, joysticks retroiluminados RGB con sensores de efecto Hall, disparadores lineales de efecto Hall, un giroscopio de 6 ejes y motores lineales duales de eje X para vibración.

También incluye una batería de 6000 mAh, altavoces estéreo, un sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido y un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C compatible con velocidades de transferencia de datos de 10 Gbps. Para salida de vídeo soporta la interfaz DisplayPort 1.4 Alt Mode, mientras que para aumentar la capacidad de almacenamiento dispone de un lector de tarjetas microSD.

La consola portátil está disponible en negro, blanco o un acabado retro que se asemeja a la paleta de colores de la mítica NES de Nintendo. Con Android 14 actualizable, está disponible en tres versiones según memoria y almacenamiento: