Anbernic RG Vita recupera el espíritu de la Sony PS Vita

La Anbernic RG Vita es una de las nuevas consolas portátiles que el fabricante chino tiene en la rampa de lanzamiento. Como indica su nombre, su diseño y su capacidad de emulación de juegos, su desarrollo está inspirado en la PS Vita de Sony.

Sony todavía no ha dado respuesta a la nueva era de máquinas de mano para juegos. Si recuerdas, la enorme versatilidad de los smartphones modernos terminó defenestrando a las consolas portátiles. Nintendo sufrió enormes caídas de venta en las DS y para Sony fue mucho peor. La Vita original solo duró siete años en el mercado y fue descontinuada en 2019 sin planes para una sucesora.

Pero el mercado ha cambiado y en los últimos dos años han sido decenas las consolas portátiles que han llegado al mercado, destacando la Steam Deck de Valve como revulsivo. A la espera de que Sony considere el lanzamiento de una PlayStation Vita 2, otros fabricantes piensan en ella como estímulo.

Anbernic RG Vita

Esta portátil llegará al mercado en dos variantes, una ‘base’ que apostará por un precio bajo y la ‘Pro’ con mejor rendimiento. Contará con una pantalla táctil IPS LCD de 5,46 pulgadas y resolución nativa de 1280 x 720 píxeles.

Estará equipado con un procesador ARM modelo Unisoc T618 que incluye una CPU 8 núcleos de procesamiento (2 núcleos Cortex-A75 a 2 GHz y 6 núcleos Cortex-A55 a 2 GHz) y gráfica integrada Mali-G52. Se acompaña de 3 Gbytes de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno.

Su diseño externo es muy similar a la de PS Vita, pero con cambios en los controladores. Cuenta con joysticks de efecto Hall, un pad direccional de membrana en lugar de uno de cúpula como la máquina de Sony y no tiene paneles táctiles traseros.

Otras características hablan de un lector de tarjetas microSD para almacenamiento extraíble, una batería de 5.000 mAh y compatibilidad con normas de conectividad inalámbrica, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0.

Utiliza el sistema operativo Android y además de los juegos nativos de la plataforma, admite la emulación de consolas como GameCube, Saturn, PSP, PlayStation 2 y también la PS Vita. En el vídeo publicado por The Phawx, además de mostrar en directo la consola, han probado su capacidad de ejecución de juegos y se puede quedar corta para algunos de ellos. Se espera que la versión ‘Pro’ sea superior en hardware e incluya más memoria que los escasos 3 GBG de RAM del modelo base.