Juegos gratis en Epic Games Store, consigue un nuevo juego cada día

Como parte de su campaña navideña la Epic Games Store ha abierto una temporada de rebajas, y también está ofreciendo juegos gratis. El primero en la lista, que podemos conseguir desde ya, es The Lord of the Rings: Return to Moria, y estará disponible hasta el 19 de diciembre a las 16:00 horas (hora española).

Dentro de poco más de cinco horas (a contar desde la publicación de esta noticia) estará disponible otro juego más de forma gratuita en la Epic Games Store, y cada día a la misma hora se irá regalando otro nuevo título hasta completar un total de 16 juegos gratis contando con The Lord of the Rings: Return to Moria.

No es la primera vez que la Epic Games Store lleva a cabo una campaña de este tipo. El año pasado esta conocida plataforma de distribución digital regaló también varios juegos, entre los que se encontraban joyas como Fallout 3 GOTY, Ghostwire Tokyo, The Outer Worlds, A Plague Tale y Marvel’s Guardians of the Galaxy, así que este año las expectativas están por las nubes.

A diferencia de lo que ocurrió en años anteriores no se ha filtrado nada de información sobre los posibles juegos que regalará la Epic Games Store este año, así que tendremos que esperar e ir viendo día a día qué es lo que va apareciendo. No deberían repetir juegos de años anteriores, ya que esto restaría atractivo a la promoción, como lo más seguro es que veamos más de un juego triple A gratis en esta nueva temporada.

Os recuerdo que para conseguir los juegos gratis que ofrece la Epic Games Store no tenéis que hacer nada especial, basta con acceder con vuestra cuenta y reclamar los juegos conforme van estando disponibles. No hace fala que lleguéis a instalarlos, basta con que los hayáis reclamado. Una vez que se vinculen a vuestra cuenta no los perderéis.

Si te preguntas por qué regala Epic Games Store tantos juegos la respuesta es muy sencilla, porque en el fondo es algo que le sale rentable, tanto que esto es más beneficioso para la plataforma que forzar el lanzamiento de juegos exclusivos.

Ya os lo dije en su momento y vemos que es totalmente cierto, tenemos juegos gratis para rato con esta plataforma, y la verdad es que me alegro, porque aunque sea una forma de comprar usuarios también es una manera de ayudar a aquellos con menos recursos que no pueden permitirse comprar juegos.

Imagen de portada generada con IA.