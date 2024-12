¿Qué smartphones se despiden de WhatsApp en 2025?

WhatsApp se ha convertido en una herramienta imprescindible para millones de personas, una puerta abierta a la comunicación en tiempo real. Pero, como ocurre con todas las tecnologías, llega un momento en el que es necesario avanzar, y eso significa dejar atrás dispositivos y sistemas operativos obsoletos. A partir de 2025, la aplicación de mensajería más popular del mundo comenzará a retirar el soporte para algunos teléfonos más antiguos, afectando a muchos usuarios que aún confían en ellos.

La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025 para dispositivos Android, afectará a aquellos que utilicen la versión 4.4 KitKat o anterior. Entre los modelos que se verán afectados están teléfonos tan populares en su momento como el Samsung Galaxy S3, el Galaxy Note 2 y el HTC One X. En el caso de iPhone, el cambio llegará un poco más tarde, el 5 de mayo de 2025, dejando fuera de servicio a modelos como el iPhone 5s, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, que no pueden actualizarse más allá de iOS 12.5.7.

WhatsApp explicó que esta decisión tiene como objetivo garantizar que la aplicación pueda seguir evolucionando con las funciones avanzadas y las mejoras de seguridad que exigen los sistemas modernos. Los dispositivos antiguos, aunque funcionales, tienen limitaciones técnicas que impiden que la app implemente de manera efectiva características más avanzadas, como los chats multidispositivo o el cifrado más robusto.

Este movimiento no es exclusivo de WhatsApp. Muchas aplicaciones adoptan medidas similares para mantenerse actualizadas y optimizar recursos. En años recientes, hemos visto cómo servicios como Instagram, YouTube y Spotify han dejado de dar soporte a sistemas operativos obsoletos. Estas decisiones, aunque necesarias desde un punto de vista técnico, suelen ser complicadas para aquellos usuarios que no pueden permitirse renovar su dispositivo.

Para los afectados, WhatsApp recomienda dos acciones clave. En primer lugar, actualizar a un dispositivo compatible, asegurándose de que pueda ejecutar las últimas versiones de Android o iOS. Y, en segundo lugar, realizar una copia de seguridad de chats y archivos importantes antes de que finalice el soporte, para evitar la pérdida de información valiosa. Este último paso es especialmente crucial para quienes aún no tienen claro si podrán adquirir un nuevo terminal en el corto plazo.

WhatsApp, que pertenece a Meta, sigue siendo líder en el mercado de la mensajería instantánea con más de 2.000 millones de usuarios activos. Su capacidad para mantenerse en la cima depende, en gran medida, de ofrecer un servicio seguro y funcional que aproveche al máximo las capacidades tecnológicas actuales. Sin embargo, este tipo de medidas también reflejan cómo la evolución tecnológica afecta directamente a los usuarios, obligándolos a adaptarse a un ritmo que a menudo puede resultar exigente.

Más allá de las cuestiones técnicas, esta medida refleja una realidad recurrente en el mundo tecnológico: la obsolescencia programada. Más allá de las cuestiones técnicas, esta medida refleja una realidad recurrente en el mundo tecnológico: la obsolescencia programada. Aunque las empresas justifican estas decisiones por la necesidad de innovar, también generan un impacto que deja atrás a quienes no pueden permitirse seguir este ritmo. Al final, el avance tecnológico no siempre responde a nuestras necesidades, sino a las imposiciones del modelo económico que lo sustenta.

Más información