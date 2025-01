¿Puedo actualizar a Windows 11 desde Windows 10?

Microsoft quiere hacer que la gente se anime a actualizar a Windows 11, y para conseguirlo ha ampliado la información disponible en su web oficial. De esta manera resuelve cualquier posible duda que tenga un usuario que utilice Windows 10 y que se esté planteando dar el salto a Windows 11.

Actualizar a Windows 11 desde Windows 10 no es lo mismo que hacer una instalación limpia de Windows 11. Para poder actualizar debemos cumplir con una serie de requisitos que no se pueden obviar, y que Microsoft ha detallado a la perfección:

Debemos utilizar una versión de Windows 10 que tenga soporte oficial.

Nuestro PC debe cumplir todos los requisitos de Windows 11, sin excepción.

Esas son las dos claves que debe cumplir nuestro PC para poder actualizar desde Windows 11. Si no cumplimos alguna de ellas no podremos actualizar, aunque la primera es muy fácil de resolver, ya que solo tendríamos que actualizar Windows 10 a una versión con soporte.

Si no estás seguro de si tu PC cumple con los requisitos mínimos puedes descargar la aplicación PC Health Check, que hará un análisis completo de tu equipo y te dirá punto por punto cuáles cumples y cuáles no, o también puedes repasar la lista de requisitos oficial si conoces las especificaciones de tu PC.

Procesador: CPU de 64 bits con 2 o más núcleos (Core Gen 8, Ryzen 2000 o superior).

Memoria RAM: 4 GB.

Almacenamiento: 64 GB.

Chip gráfico: Compatible con DirectX 12 con el controlador WDDM 2.0.

Firmware: UEFI compatible con la función de «Arranque Seguro».

TPM: Módulo de plataforma segura versión 2.0.

Pantalla: 9 pulgadas con resolución HD.

Conexión a Internet para Windows 10 Home.

Qué pasa si no puedo actualizar a Windows 11

Microsoft dice que tienes que comprar un PC nuevo, pero la verdad es que tienes otras opciones. Puedes instalar Windows 11 en un PC no compatible, y lo más probable es que no tengas ningún tipo de problema. He probado dicho sistema operativo en muchas configuraciones diferentes, y os puedo confirmar que a partir de procesadores como los Core i5 Gen 4, Ryzen 3 1000 y 16 GB de RAM el rendimiento es bueno.

El único «pero» es que tendrás que hacer una instalación limpia, es decir, no podrás actualizar desde Windows 10. Por tanto, tendrás que hacer una copia de seguridad y deberás reinstalar todas tus aplicaciones.

En caso de equipos muy antiguos tienes otra opción, dar el salto a Linux. Esta sería una buena si tenemos un PC con unas especificaciones muy limitadas que ya se veía algo justo para mover Windows 10, como por ejemplo sistemas con solo 4 GB de memoria RAM.