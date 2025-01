ASUS TUF GAMING A14, análisis: potencia para llevar a cualquier parte

Los portátiles gaming de 14 pulgadas están de moda, y es lógico. Este tipo de equipos pueden ofrecer un buen rendimiento en un formato compacto, pero tienen una contrapartida importante, y es que su precio puede ser muy alto. La compañía taiwanesa ha respondido a esta realidad con el ASUS TUF GAMING A14, un equipo que busca ofrecer un valor más razonable a un precio más asequible.

Para reducir el precio frente a otros modelos similares ASUS ha optado por hacer pequeños ajustes a nivel de diseño y de calidad de construcción, pero sin incurrir en sacrificios que puedan afectar a la experiencia de uso. Tampoco ha renunciado a nada a nivel de hardware, y esto es muy importante, porque al final en un portátil para gaming el rendimiento es fundamental.

Sobre el papel el ASUS TUF GAMING A14 es un equipo muy interesante, ¿pero está realmente a la altura? Es una buena pregunta, si quieres descubrir la respuesta sigue leyendo, porque en este análisis te voy a contar todo lo que debes saber sobre este equipo configurado en su versión con GeForce RTX 4060 (también hay otra con GeForce RTX 4050 que es menos potente, pero más económica).

Especificaciones del ASUS TUF GAMING A14

Chasis, medidas, peso y calidad de construcción

Chasis fabricado en aluminio (tapa y base) y plástico (cara interna donde va el teclado).

Certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

Dimensiones: 31,1 x 22,7 x 1,69 ~ 1,99 cm.

Peso: 1,46 kilogramos.

Pantalla

Panel IPS de 14 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles (16:10).

Relación pantalla-cuerpo del 88%.

Reproduce el 100% del espacio de color sRGB.

Tasa de refresco de 165 Hz, compatible con G-SYNC.

Conmutador MUX y tecnología NVIDIA Advanced Optimus.

Componentes

CPU Ryzen 7 8845HS (Zen 4) con 8 núcleos y 16 hilos a un máximo de 5,1 GHz.

GPU integrada Radeon 780M (RDNA 3) con 768 shaders.

NPU XDNA con una potencia de 16 TOPs.

GPU dedicada NVIDIA GeForce RTX 4060 con 3.072 shaders, 96 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 24 núcleos para acelerar trazado de rayos, 96 núcleos tensor, bus de 128 bits y 8 GB de memoria GDDR6. Es compatible con DLSS 3.5, y tiene un TGP dinámico de hasta 100 vatios.

32 GB de memoria LPDDR5X a 7.500 Mbps.

Unidad SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 de 1 TB. Tiene otra ranura M.2.

Conectividad

Dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A.

Un puerto USB 3.2 Gen2 Type-C compatible con DisplayPort.

Un puerto USB 4 compatible con DisplayPort y alimentación.

Una salida HDMI 2.1 FRL.

Lector de tarjetas microSD UHS-II.

Jack de 3,5 mm.

Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Refrigeración, teclado y otros

Sistema de refrigeración mejorado con dos ventiladores de 89 aspas con 0,1 mm de grosor.

Teclado rediseñado para acelerar la entrada de aire al equipo y mejorar la refrigeración.

Los ventiladores utilizan rodamientos fluidodinámicos para maximizar su vida útil.

Teclado con iluminación LED en color blanca y un recorrido por pulsación de 1,7 mm.

El teclado tiene un ruido por pulsación inferior a 30 dBA, cuenta con la tecla Copilot y ofrece una vida útil de 20 millones de pulsaciones.

Almohadilla táctil con doble clic terminada en cristal liso.

Cámara frontal con resolución 1080p e infrarrojos compatible con Windows Hello.

Dos altavoces de 2 vatios compatibles con Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos con cancelación de ruido por IA.

Batería de 73 Wh compatible con recarga rápida.

Windows 11 Home como sistema operativo en el modelo analizado.

Software ASUS ROG Armoury Crate preinstalado.

Precio: desde 1.399 euros en el momento del análisis.

Análisis externo y calidad de construcción

El ASUS TUF GAMING A14 es un portátil con espíritu gaming y formato de ultraligero. Estas dos claves han permitido a ASUS dar forma a un equipo capaz de ofrecer lo mejor de los dos mundos, y sin tener que renunciar a muchas de las características que definen a los modelos más premium.

La tapa del ASUS TUF GAMING A14 está fabricada en aluminio, y lo mismo ocurre con la base del equipo. Esto le confiere un tacto premium y una buena solidez estructural, lo que hace que la tapa no se balancee y que no presente zonas frágiles. En la cara interna, donde va el teclado, tenemos un acabado en plástico, un material más económico que ayuda a reducir el precio del equipo sin sacrificios en la estructura del mismo.

ASUS ha acertado al reservar el aluminio para la tapa y la parte baja de este portátil, ya que son las más importantes a la hora de conseguir una buena solidez estructural. El ASUS TUF GAMING A14 es muy compacto y muy ligero, podemos moverlo cómodamente con una sola mano gracias a su bajo peso (1,45 kilogramos), y transmite una gran solidez incluso al apretarlo con fuerza mientras simulamos el movimiento normal que haríamos al caminar con él llevándolo sin funda cogido con una mano.

La relación pantalla cuerpo del ASUS TUF GAMING A14 es muy buena, ya que alcanza el 88%. Esto quiere decir que los bordes son muy contenidos, y que disfrutaremos de un alto grado de inmersión. El teclado se ha integrado de una manera muy acertada para aprovechar al máximo el espacio disponible, y la disposición de las teclas es correcta.

El teclado es uno de los elementos más importantes de cualquier portátil, y el ASUS TUF GAMING A14 monta uno de los mejores que he probado hasta el momento en un equipo de 14 pulgadas. Las teclas tienen un tacto suave, una ligera concavidad que mejora la ergonomía y un recorrido por pulsación de 1,7 mm, lo que reduce casi a cero el proceso de adaptación para escribir con rapidez cometiendo pocos errores.

La almohadilla táctil está colocada en posición centrada, tiene un tamaño generoso y los clics derecho e izquierdo tienen buen tacto y se marcan sin problema. En los laterales tenemos bastante espacio para apoyar las muñecas, y la solidez estructural de esta zona, que está terminada en plástico, está a la altura de lo que podemos esperar de este tipo de material.

El sistema de refrigeración del ASUS TUF GAMING A14 se basa en dos ventiladores de 89 aspas, que se ven reforzados por una entrada de aire desde la zona del teclado y zonas de rejilla que facilitan la entrada y salida de aire para evitar que el calor se acumule en el interior del equipo.

Los conectores cableados se reparten en los dos laterales, son de fácil acceso y aparecen perfectamente identificados. La mayoría de ellos se concentran en el lado izquierdo del equipo, donde encontramos también la salida HDMI 2.1.

Experiencia de uso

El ASUS TUF GAMING A14 es un portátil ligero y muy compacto, y esto lo convierte en un modelo muy recomendable para estudiantes y profesionales que necesitan llevarlo consigo a diario. Como dije anteriormente podemos moverlo con una sola mano sin esfuerzo, y su acabado en aluminio le confiere la solidez estructural que necesita para aguantar sin problemas este tipo de uso.

Ya sabéis que no es lo mismo tener que cargar con un equipo de gran tamaño y más de dos kilogramos que llevar uno compacto que solo pese 1,46 kilogramos. Su certificación MIL-STD 810H es toda una garantía, ya que indica que este equipo está preparado para sobrevivir sin problemas a un uso diario intensivo que implique un alto grado de movilidad.

Mi primero contacto con el equipo fue muy positivo. Los acabados en aluminio de la tapa y la base dan un buen refuerzo estructural, tienen un impacto claro en la estética y en las sensaciones que transmite, y el acabado en plástico de la zona del teclado cumple y no presenta ninguna zona frágil, ni siquiera en el punto de unión con la almohadilla táctil.

La pantalla de 14 pulgadas tiene una buena relación proporcional con el cuerpo, y esto unido al formato 16:10 se traduce en un mayor espacio de visualización, y de trabajo, algo que sin duda se agradece en este tipo de equipos tan compactos. El panel es de tipo IPS, como dije anteriormente, y la densidad de píxeles por pulgada es muy alta, lo que nos permite disfrutar de imágenes nítidas y perfectamente definidas.

El panel no desentona en ningún sentido. Es capaz de ofrecer ángulos de visión perfectos en 178 grados, tiene un buen nivel de brillo, presenta una buena reproducción del color y tiene una tasa de refresco de 165 Hz, lo que lo convierte en una solución ideal tanto para trabajar como para disfrutar de nuestros juegos favoritos.

La tecnología G-SYNC representa un importante valor añadido, ya que con ella podremos olvidarnos de los problemas que causan en juegos el tearing y el stuttering (ruptura y tartamudeo de la imagen). Mención especial merece también el conmutador MUX, que elimina la dependencia de la GPU integrada para la salida de la imagen y mejora el rendimiento en juegos entre un 5% y un 10%.

ASUS ha hecho un buen trabajo con la pantalla del TUF GAMING A14, pero el teclado no se queda atrás. Como os dije en el análisis externo es uno de los mejores de su clase por su buen tacto, su ergonomía y su excelente respuesta. En este sentido el recorrido de 1,7 mm por pulsación es clave, ya que mejora la experiencia al escribir y nos permite pulsar con rapidez cometiendo menos fallos, lo que equivale a ser más productivos.

La iluminación LED del teclado cumple su función y tiene un pico máximo de brillo suficiente para trabajar incluso en condiciones de total oscuridad ambiental. Saltando a la almohadilla táctil, que está justo debajo del teclado en posición central, esta cumple y está a la altura del conjunto. Tiene un tacto suave, ofrece un buen deslizamiento y los clics se marcan correctamente.

Volviendo al conjunto multimedia debo decir que tanto la cámara como los altavoces y la matriz de micrófonos rayan a un buen nivel, y esto es algo que se agradece, ya que significa que podremos disfrutar de una buena experiencia con el ASUS TUF GAMING A14 sin tener que añadir ningún tipo de periférico, tanto en juegos como en contenidos multimedia, y también en videollamadas.

Sé que estáis deseando que hable del rendimiento, y tranquilos, que no os voy a hacer esperar más. El ASUS TUF GAMING A14 mueve Windows 11 con una fluidez absoluta, y gracias a sus 32 GB de memoria RAM y a su CPU de ocho núcleos y dieciséis hilos está preparado para trabajar incluso con aplicaciones bastante pesadas.

Con un uso diario normal el equipo «vuela», y su GeForce RTX 4060 le permite mover juegos actuales sin problemas incluso con trazado de rayos. También nos da acceso a la plataforma NVIDIA Studio, que incluye multitud de aplicaciones para creadores y profesionales, y en la que se integran una gran cantidad de aplicaciones y herramientas que aprovechan el hardware especializado de dicha gráfica.

Por ejemplo, Blender puede renderizar hasta 4,5 veces más rápido, mientras que Autodesk mejora su rendimiento hasta en 9 veces. La diferencia que supone contar con una GeForce RTX 4060 en un portátil de 14 pulgadas es enorme, tanto si vamos a utilizarlo para trabajar como si queremos jugar, o ambas cosas.

Me ha sorprendido lo bien que funciona el sistema de refrigeración. Con un uso básico el ASUS TUF GAMING A14 es muy silencioso, y a plena carga y con el perfil de máximo rendimiento activado no suele superar los 40 dBA.

Y hablando de perfiles de rendimiento, el ASUS TUF GAMING A14 viene con el software ROG Armoury Crate preinstalado, que nos permite elegir entre diferentes modos de rendimiento, activar el conmutador MUX, ver el estado del equipo, monitorizar la temperatura de la CPU y realizar diferentes ajustes. La interfaz es sencilla e intuitiva, rinde bien y es totalmente estable.

Rendimiento del ASUS TUF GAMING A14 en aplicaciones y pruebas sintéticas

Vamos a profundizar ahora en el rendimiento que es capaz de ofrecer el ASUS TUF GAMING A14 en algunas de las pruebas más duras, importantes y fiables. Estas nos permiten medir la potencia de componentes concretos, identificar posibles problemas de estrangulamiento térmico y son, en conjunto, necesarias para descubrir el potencial real de un portátil.

Cinebench R23

Esta prueba de renderizado nos permite medir el rendimiento del procesador con un hilo activo, y también en un régimen de carga del 100%. El Ryzen 7 8845HS consigue una puntuación de 1.753 en monohilo y 15.283 en multihilo, números muy buenos para un equipo de solo 14 pulgadas tan compacto y ligero.

Cinebench 2024

Esta es una versión actualizada de la prueba anterior, con la que ahora podemos medir también el rendimiento de la gráfica dedicada. El Ryzen 7 8845HS vuelve a conseguir un buen resultado con 103 puntos en monohilo y 941 puntos en multihilo, y la GeForce RTX 4060 se queda a las puertas de los 10.000 puntos.

Esos números confirman lo que os he dicho anteriormente, que el ASUS TUF GAMING A14 es un portátil pequeño y muy ligero, pero también bastante potente tanto a nivel CPU como GPU. Su puntuación en CPU queda muy cerca del Intel Core Ultra 9-185H, que tiene una mayor cantidad de núcleos e hilos.

CPU-Z

Esta es una prueba sencilla pero efectiva para comparar directamente varios procesadores entre sí, ya que ofrece resultados claros y fáciles de interpretar. El Ryzen 7 8845HS consigue 701 puntos en monohilo y casi 7.000 puntos en multihilo, lo que lo coloca muy cerca del Intel Core Ultra 7-155H, que tiene 16 núcleos y 22 hilos.

Blender

Blender es una prueba de renderizado que mide la potencia de una tarjeta gráfica en función de las muestras por minuto que es capaz de generar. Cuanto mayor sea el resultado mejor, aunque la puntuación puede variar en función del TGP y de la refrigeración de la gráfica.

La GeForce RTX 4060 que monta el ASUS TUF GAMING A14 ha logrado un resultado excelente, ya que sus puntuaciones son prácticamente las mismas que podemos encontrar en portátiles de mayor tamaño y peso que montan esa misma gráfica.

V-Ray

Esta es otra prueba de renderizado muy exigente, en la que podemos utilizar la aceleración que brinda el hardware especializado de la GeForce RTX 4060. En CUDA tenemos 1.872 vpaths, y en el modo RTX conseguimos 2.984 vpaths. Para que podáis comparar, una GeForce RTX 4070 con un TGP similar consigue 2.008 vpaths y 3.072 vpaths, respectivamente.

3D Mark DLSS 3

La tecnología DLSS 3 utiliza reescalado inteligente y generación de fotogramas potenciada por IA, dos grandes avances que han demostrado que la IA aplicada a juegos ya no es el futuro, sino el presente.

En esta prueba la escena se renderiza en 4K y presenta una carga gráfica muy exigente. Con la GeForce RTX 4060 conseguimos una media de 10,95 FPS sin DLSS 3, y esa media sube a 47,57 FPS al activar esa tecnología en modo rendimiento. Tenemos casi cinco veces más fotogramas por segundo.

3D Mark CPU

Volvemos a centrarnos en la CPU, pero no solo para medir de nuevo su rendimiento, sino también para ver cómo escalan la velocidad y la temperatura con diferentes cargas de trabajo, ya que esta prueba se aplica en diferentes fases para saturar primero un hilo, luego dos hilos y así va subiendo gradualmente en números pares hasta llegar al máximo número de hilos del procesador.

En general el Ryzen 7 8845HS queda un poco por debajo del Intel Core Ultra 9-185H, aunque el primero gana en las pruebas de cuatro y ocho hilos activos. Dicho esto, vamos a repasar el comportamiento de la CPU en cada subprueba:

Con un hilo activo tenemos una velocidad de 5,1 GHz que se mantiene de forma bastante estable, y la temperatura registra un pico de 67,38 grados C.

tenemos una velocidad de 5,1 GHz que se mantiene de forma bastante estable, y la temperatura registra un pico de 67,38 grados C. Con dos hilos activos la velocidad de trabajo es también bastante estable y se mantiene sin problemas en 5,08 GHz. La temperatura alcanza un pico de 71,63 grados C.

la velocidad de trabajo es también bastante estable y se mantiene sin problemas en 5,08 GHz. La temperatura alcanza un pico de 71,63 grados C. Con cuatro hilos activos la CPU trabaja a 5,06 GHz sin ninguna oscilación importante, y la temperatura máxima ronda los 76 grados C.

la CPU trabaja a 5,06 GHz sin ninguna oscilación importante, y la temperatura máxima ronda los 76 grados C. Con ocho hilos activos pocos cambios en la velocidad de trabajo, que registra un mínimo de 4,98 GHz, y la temperatura se mueve en la franja de los 70 grados C.

pocos cambios en la velocidad de trabajo, que registra un mínimo de 4,98 GHz, y la temperatura se mueve en la franja de los 70 grados C. Con 16 hilos activos llegamos al techo de este procesador, y hay muy pocos cambios frente a la fase anterior, ya que mantiene una velocidad de 4,96 GHz sin problemas de estabilidad y la temperatura también ronda los 70 grados C.

llegamos al techo de este procesador, y hay muy pocos cambios frente a la fase anterior, ya que mantiene una velocidad de 4,96 GHz sin problemas de estabilidad y la temperatura también ronda los 70 grados C. Con todos los hilos activos tenemos un resultado idéntico al anterior, y es lógico, porque ya habíamos llegado al máximo de hilos que tiene el Ryzen 7 8845HS. No obstante, hay que tener en cuenta que esta prueba dura muy poco, y que por eso no llegamos a ver el procesador alcanzar valores de temperatura verdaderamente elevados.

El Ryzen 7 8845HS tiene una velocidad máxima de 5,1 GHz, pero solo con un hilo activo, y como vemos en esta prueba es capaz de alcanzarla y de mantenerla sin problemas. En general las velocidades que registra son elevadas y muy estables, y esto se traduce en un rendimiento consistente. Por otro lado, las temperaturas se mantienen siempre en valores seguros, así que no tendremos problemas de estabilidad ni de estrangulamiento térmico.

CrystalDisk Mark

Esta prueba mide el rendimiento de la unidad SSD, y como vemos los resultados que obtiene la que monta el ASUS TUF Gaming A14 son óptimos, ya que supera los 5 GB/s en lectura secuencial y los 3,6 GB/s en escritura secuencial. Las temperaturas de trabajo de la unidad también son totalmente seguras.

PassMark

Con PassMark podemos medir el rendimiento general de un equipo, y el ASUS TUF Gaming A14 ha logrado posicionar por encima del 90% de los equipos que tiene este benchmark en su base de datos, lo que equivale a un resultado sobresaliente.

Octanebench

Una prueba de renderizado que aprovecha la aceleración por hardware de trazado de rayos que tiene la GeForce RTX 4060. La puntuación que obtiene confirma que es una tarjeta gráfica bastante potente, y que llega a multiplicar casi por cinco el rendimiento de una GeForce GTX 980.

Procyon IA

Saltamos de lleno a las pruebas centradas en IA. El ASUS TUF Gaming A14 tiene una NPU de solo 16 TOPs, así que esta no ofrece la capacidad suficiente para disfrutar de funciones de IA avanzadas. Por suerte no es un problema, porque la GeForce RTX 4060 tiene hardware especializado en IA que es capaz de ofrecer un alto rendimiento.

En la prueba de generación de imágenes bajo FP16 tenemos una puntuación de 1.076, y bajo INT8 en esa misma prueba la GeForce RTX 4060 consigue 11.933 puntos. Son resultados muy buenos que confirman la potencia que tiene esta gráfica y la diferencia que marca el motor de inferencia TensorRT de NVIDIA.

En la prueba de visión bajo FP32, que es extremadamente exigente, tenemos una puntuación de 779, un resultado muy positivo ya que queda muy cerca de la puntuación que obtiene una NPU de nueva generación en FP16.

En FP16 la puntuación sube a 1.705, casi el doble de lo que obtendría una NPU de nueva generación de alto rendimiento.

Por último tenemos 2.243 puntos en INT8. En todas estas pruebas se ha utilizado NVIDIA TensorRT.

La GeForce RTX 4060 que monta el ASUS TUF Gaming A14 también está preparada para trabajar sin problemas con diferentes LLMs. Su configuración con 8 GB de memoria gráfica nos da margen suficiente para mover modelos avanzados, como Mistral con 7.000 millones de parámetros.

En Llama 3.1 logra una puntuación de 1.241, y en Mistral 7B consigue 1.384 puntos. En las imágenes podéis ver los valores más importantes de ambas pruebas, como el tiempo de carga y la cantidad de tokens por segundo.

El ASUS TUF Gaming A14 ha superado esta primera ronda de pruebas con nota, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo muy ligero y de solo 14 pulgadas. No ha desentonado en ningún momento, y su capacidad para mover incluso aplicaciones y pruebas especializadas en IA es sorprendentemente buena. Obviamente esto se debe a su GeForce RTX 4060, que tiene hardware especializado para acelerar IA y trazado de rayos.

Rendimiento del ASUS TUF GAMING A14 en juegos

Este portátil tiene un marcado espíritu gaming, así que no puede faltar una buena ronda de pruebas en juegos para ver de qué es capaz la configuración que ha montado ASUS.

Abrimos con Starfield, un juego muy exigente tanto a nivel de CPU como de GPU que funciona muy bien en el ASUS TUF Gaming A14, incluso en resolución nativa. Si activamos DLSS 3 en modo rendimiento podemos pasar de 35 FPS a 72 FPS, más del doble, y sí, la experiencia es totalmente fluida.

Cyberpunk 2077 se mantiene como uno de los juegos más exigentes que existen. Con la GeForce RTX 4060 podemos jugarlo a 34 FPS en nativo, y subir a 89 FPS si activamos DLSS 3. Con trazado de rayos en demencial la experiencia es buena al activar DLSS 3 en modo rendimiento, ya que pasamos de 14 FPS a 62 FPS.

Dying Light 2 es uno de mis juegos favoritos de la generación anterior, y con trazado de rayos no solo luce de maravilla, sino que además es muy exigente. Por suerte con DLSS 3 en modo rendimiento podemos pasar de 19 FPS a 71 FPS, una mejora impresionante.

Gears 5 es un ejemplo de lo que puede dar de sí el Unreal Engine 5, y en calidad locura puede ser todavía muy exigente. El ASUS TUF Gaming A14 no tiene problemas para moverlo a 60 FPS incluso con iluminación global activada en 32 rayos.

Indiana Jones y el Gran Círculo es un juego que tiene un alto consumo de memoria gráfica, y esto se deja notar en la GeForce RTX 4060, que consigue resultados excelentes en 1600p con calidad baja. Lo ideal sería buscar una mezcla de ajustes en calidad media y alta para afinar el consumo de memoria y conseguir la mejor experiencia posible.

Una de las grandes obras maestras de Rockstar, y todo un referente técnico. Para conseguir el mejor nivel de fluidez sin grandes sacrificios de calidad gráfica lo ideal es jugarlo con DLSS en modo equilibrado, ya que el escalado al pasar al modo rendimiento es muy pequeño.

Uno de los mejores remakes de Capcom y uno de los mejores juegos de la pasada generación. Funciona sin problemas en el ASUS TUF Gaming A14, aunque si vamos a utilizar calidad máxima es recomendable activar FSR en modo calidad para pasar de 48 FPS a 62 FPS.

Todos los juegos que hemos probado funcionaron realmente bien en el ASUS TUF Gaming A14. Incluso los más exigentes, como Starfield y Cyberpunk 2077, se mueven de forma fluida incluso en calidad máxima. Solo tendremos que bajar calidad en Indiana Jones y el Gran Círculo por una cuestión de falta de memoria gráfica.

La conclusión que podemos sacar es que es un portátil capaz de ofrecer una buena experiencia también en juegos, incluso con trazado de rayos activado, gracias sobre todo al ecosistema de tecnologías que integra NVIDIA DLSS 3.5.

Temperatura, escalado de frecuencias y autonomía

El Ryzen 7 8845HS se mueve en unos valores de temperatura muy buenos en líneas generales, y totalmente seguros. El pico de 95 grados C lo registré en Cinebench R23 bajo la prueba multihilo, y dicho valor fue oscilando gradualmente, es decir, no se mantuvo de forma permanente. La media máxima siempre estuvo por debajo de los 90 grados C.

La GPU también se movió siempre en unos valores de temperatura totalmente seguros, con un pico máximo de 75 grados C y una media de 73 grados C. Esto es importante, porque una buena temperatura permite un escalado de frecuencias óptimo.

En cuanto al consumo, vemos unos valores que entran dentro de lo normal, con una media de 70 vatios y un pico de 71 vatios. ASUS dice que tiene un TGP dinámico de hasta 100 vatios, pero lo normal es que se mueva por debajo para mantener unas temperaturas totalmente seguras en juegos.

Como podemos ver en la gráfica las frecuencias de trabajo de la GPU son muy estables, lo que se traduce en un rendimiento consistente. Dependiendo de cada juego, y de la configuración del mismo, estas pueden variar, pero lo normal es que se mantengan casi siempre cerca de los 2.200 MHz.

Por último tenemos que hablar de la autonomía. En nuestras pruebas hemos conseguido 7 horas y 36 minutos sin llegar a agotar del todo la batería, lo que significa que probablemente podríamos haber rozado las 8 horas si esta se hubiera agotado por completo. Este resultado se ha conseguido con el brillo al mínimo, la luz del teclado desactivada y reproduciendo en bucle un vídeo con el reproductor multimedia.

Teniendo en cuenta la configuración del ASUS TUF Gaming A14 es un buen resultado, ya que este equipo no utiliza componentes de bajo consumo, y su Ryzen 7 8845HS está formado únicamente por núcleos de alto rendimiento.

Notas finales

El ASUS TUF Gaming A14 es un portátil muy compacto y muy ligero que, sin embargo, hace gala de una configuración equilibrada. Su CPU y GPU son capaces de ofrecer un buen rendimiento incluso en juegos y aplicaciones exigentes, y sus 32 GB de memoria RAM son toda una garantía de vida útil. No es ampliable, pero cambiaremos de portátil antes de que se nos queden cortos.

La pantalla raya a un buen nivel y todo lo que necesitamos para disfrutar de una experiencia perfecta con juegos. En este sentido destacan especialmente la reproducción y precisión del color, su tasa de refresco de 165 Hz y su compatibilidad con G-SYNC. El conmutador MUX es un añadido de valor, porque como dije ayuda a mejorar el rendimiento de la GPU dedicada.

El apartado multimedia no se queda atrás, y esto es precisamente lo que contribuye a conseguir esa configuración equilibrada de la que os he hablado al principio. La experiencia que ofrecen el teclado y la almohadilla táctil es excelente, la cámara frontal ofrece una buena calidad de imagen, y tanto los altavoces como la matriz de micrófonos cumplen a la perfección.

La autonomía entra dentro de lo esperado para un equipo de este tipo, y no tendremos problemas de estabilidad ni temperaturas demasiado elevadas, ni siquiera al disfrutar de nuestros juegos favoritos. ASUS tampoco ha descuidado la calidad de construcción, y el precio de este equipo es, en general, bastante razonable para lo que ofrece. Buena compra si buscas un portátil de 14 pulgadas equilibrado, bien construido y tienes un presupuesto ajustado.