Intel Arc B570, análisis: buen rendimiento en 1080p a precio ajustado

El gigante del chip ha lanzado la Intel Arc B570, una tarjeta gráfica de gama media que se coloca un escalón por debajo de la Intel Arc B580, y que por tanto debería llegar al mercado con un precio inferior a los 300 euros. Digo debería porque, por desgracia, todavía no tengo confirmación del precio definitivo de venta, pero esa es la franja más lógica por rango y prestaciones.

Hace unos días recibimos la Intel Arc B570 en su versión Challenger de la ensambladora ASRock, justo en cuando estábamos en pleno CES, y por desgracia he tenido que hacer este análisis a un ritmo que espero no tener que volver a repetir, porque ha sido una auténtica locura. Con esto en mente, seguro que entendéis por qué mi análisis ha salido unas horas más tarde, y la verdad es que llego al día de hoy de milagro.

A pesar de todo he hecho el esfuerzo por mantener el nivel de siempre para que tengáis en este artículo un análisis completo con todas las claves sobre esta nueva tarjeta gráfica, tanto a nivel de rendimiento como de tecnologías, de temperaturas y de consumo.

Su rival directa es la GeForce RTX 4060, una tarjeta gráfica que a priori parece inferior por tener menos memoria gráfica, pero que en realidad tiene claras ventajas, como la mayor madurez de sus drivers, su mejor soporte en juegos y el ecosistema DLSS 3.5.

¿Será mejor opción la Intel Arc B570 o la GeForce RTX 4060? Vamos a descubrirlo.

Especificaciones de la ASRock Intel Arc B570 Challenger

GPU Intel BMG-G21 Xe2, fabricada en el nodo de 5 nm de TSMC.

19.600 millones de transistores en un chip monolítico de 272 mm2.

5 bloques de renderizado.

18 núcleos Xe2.

144 unidades de matrices.

18 núcleos para acelerar trazado de rayos.

144 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

GPU a 2.600 MHz, 2.750 MHz en modo turbo.

Bus de 160 bits.

10 GB de memoria GDDR6 a 19 Gbps.

380 GB/s de ancho de banda.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

Dos codificadores X multiformato.

TBP de 150 vatios.

Tres salidas DisplayPort 2.1 y una HDMI 2.1.

203 TOPs en INT8.

Necesita un conector de alimentación adicional de 8 pines.

Precio: 230 dólares.

La Intel Arc B570 utiliza la misma arquitectura que la Intel Arc B580, lo que significa que ofrece las mismas características en aceleración de trazado de rayos y de IA, y cuenta con las mismas funciones avanzadas, incluido el soporte de Intel XeSS 2, que ofrece generación de fotogramas potenciada por IA, aunque su disponibilidad todavía es muy limitada.

Si queréis profundizar en las claves de la arquitectura Arc Battlemage (Xe2) de Intel os invito a repasar este artículo que publicamos en su momento, donde encontraréis todas las claves. He decidido no incluir esa información en este análisis porque sería repetir lo que ya os contamos el pasado mes de diciembre, y es innecesario.

Análisis externo de la ASRock Intel Arc B570 Challenger

La ASRock Intel Arc B570 Challenger tiene un diseño bastante cuidado. Presenta un perfil claramente gaming pero sin estridencias, donde domina el color negro con detalles en plata que producen un efecto espejo muy bonito, y le dan un toque de distinción. Me gusta el diseño que ha creado ASRock en esta tarjeta gráfica.

El tamaño de es bastante contenido, ya que ocupa dos ranuras de expansión y por longitud cabrá sin problemas en casi cualquier tipo de chasis. En la parte superior tenemos dos ventiladores axiales colocados sobre un radiador de aluminio cuya base de contacto es de cobre.

Tanto la GPU como la memoria gráfica y el VRM hacen contacto con el radiador, así que no tendremos que preocuparnos por el calor, ya que esta tarjeta gráfica cuenta con un sistema de disipación que supera de sobra las necesidades de todos sus componentes.

En la vista lateral podemos ver con más detalle el grosor de la ASRock Intel Arc B570 Challenger, su radiador y la zona de conexión de los ventiladores y del sistema de iluminación LED que incluye esta tarjeta gráfica.

La tira de iluminación LED está colocada justo en la esquina superior izquierda, debajo de la serigrafía ASRock, como podemos ver en esta imagen, donde se aprecia también el espacio reservado al conector de alimentación, que se encuentra bastante escondido.

El conector de alimentación está en la zona superior, justo en un espacio en medio del radiador colocado en posición central. La ASRock Intel Arc B570 Challenger solo utiliza con conector de alimentación adicional de 8 pines, y es verdad que este queda bastante disimulado gracias a esa particular ubicación, pero el acceso al mismo también resulta un poco más incómodo.

Si miramos en la parte posterior nos encontramos con una placa metálica que aporta solidez estructural al PCB y contribuye en las tareas de refrigeración de dos maneras distintas, mediante transferencia de calor por contacto y mejorando el flujo de aire al radiador gracias a la apertura que tiene justo en su extremo, que facilita la salida del aire empujado por el ventilador.

En la parte trasera están situados los conectores de salida de imagen, y tenemos una interfaz de última generación formada por tres salidas DisplayPort 2.1 y una HDMI 2.1.

Equipo de pruebas

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica ASRock Intel Arc B570 Challenger.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

En este análisis he utilizado el mismo equipo que usé en su momento para analizar la Intel Arc B580, pero con una instalación de Windows 11 totalmente limpia. También he reinstalado los juegos que dieron problemas en la prueba anterior, Alan Wake 2 (Epic Games Store), Control (GoG) y Cyberpunk 2077 (Steam).

La interfaz de los drivers de Intel no ha cambiado, y como dije en su momento es muy fácil de utilizar y cuenta con funciones verdaderamente útiles. También nos permiten hacer un seguimiento de las estadísticas más importantes del equipo, incluyendo el consumo y la temperatura. Sin embargo, la medición de consumo no mide el total de la tarjeta gráfica, sino que se limita a medir el de la GPU, por lo que no presenta un valor real.

Rendimiento de la ASRock Intel Arc B570 Challenger en aplicaciones y pruebas sintéticas

Por una cuestión de compatibilidad el abanico de pruebas que podemos utilizar con esta tarjeta gráfica es más limitado comparado con modelos de otras marcas, pero esperamos que esto mejore con el paso del tiempo, y que poco a poco Intel vaya mejorando el soporte en algunas de las pruebas más importantes que existen a día de hoy.

Blender

En esta prueba de renderizado la ASRock Intel Arc B570 Challenger consigue un resultado dentro de lo esperado, ya que puntúa por debajo de la Intel Arc B580, pero la diferencia es razonable y acorde a las especificaciones de este modelo. Para que podáis compara os recuerdo que la segunda consiguió 881 muestras por minuto en Monster, 448 en Junkshop y 394 en Classroom.

PassMark GPU

Con PassMark podemos medir el rendimiento global de una tarjeta gráfica en 3D de una manera muy sencilla, y obtener un resultado que nos permite compara fácilmente. La GeForce RTX 4060 logra 23.220 puntos, y la Intel Arc 580 18.680 puntos. La ASRock Intel Arc B570 Challenger obtiene 16.291 puntos.

Intel XeSS



Esta prueba es muy importante porque nos permite descubrir el valor que ofrece la tecnología Intel XeSS, un reescalado inteligente que utiliza las matrices XMX de la ASRock Intel Arc B570 Challenger para mejorar el rendimiento y la calidad de cada fotograma reescalado.

Con la Intel Arc B580 esta prueba dio error, pero con la ASRock Intel Arc B570 Challenger sí ha funcionado, y como vemos en la imagen con Intel XeSS pasamos de 28,34 FPS a 69,60 FPS, es decir, más del doble de rendimiento.

Rendimiento en juegos

Vamos ahora a las pruebas más importantes, el rendimiento en juegos. La ASRock Intel Arc B570 Challenger es una tarjeta gráfica que está pensada para resoluciones 1080p y 1440p, así que he centrado mis pruebas en ambas resoluciones.

Empezamos con Red Dead Redemption 2, un juego que configurado en calidad máxima sigue siendo un desafío para muchas tarjetas gráficas, sobre todo cuando nos movemos en altas resoluciones. La ASRock Intel Arc B570 Challenger puede moverlo sin problemas tanto en 1080p como en 1440p, aunque en esta resolución no llegamos a tener 60 FPS estables.

Resident Evil 4 Remake funciona de maravilla tanto en 1080p como en 1440p, ya que conseguimos 83 FPS y 61 FPS respectivamente. Activar el trazado de rayos reduce bastante el rendimiento, sobre todo en 1440p, donde podemos ver que el rendimiento se ve claramente afectado por el impacto que tiene en la memoria gráfica, y eso que la ASRock Intel Arc B570 Challenger cuenta con 10 GB.

Activar FSR 2 en modo calidad hace que todo vuelva a la normalidad, y nos lleva de los 32 FPS a los 61 FPS, gracias precisamente a esa reducción del consumo de memoria gráfica que se produce con el reescalado.

La ASRock Intel Arc B570 Challenger no tiene ningún problema para mover Shadow of the Tomb Raider, incluso con trazado de rayos activado, aunque si queremos utilizar esa tecnología en 1440p tenemos que recurrir a Intel XeSS en modo calidad para superar la barrera de los 60 FPS, como podemos ver en la gráfica adjunta.

Pasmos ahora a uno de los primeros exclusivos de la nueva generación, un título que todavía sigue siendo uno de los más exigentes. A Plague Tale Requiem en calidad máxima es un peso pesado para la ASRock Intel Arc B570 Challenger, que solo logra 46 FPS en 1080p y 36 FPS en 1440p. Podemos tirar de reescalado integrado para mejorar un poco el rendimiento, pero no es recomendable por la pérdida de calidad que supone.

Con Control tuve los mismos problemas que con la Intel Arc B580. El juego se quedaba bloqueado antes de llegar a la pantalla de título al iniciarlo en DirectX 12, así que solo pude pasar pruebas en rasterización bajo DirectX 11. Los resultados en 1080p son muy buenos, y en 1440p la ASRock Intel Arc B570 Challenger un poco más justa, ya que consigue 49 FPS.

Cyberpunk 2077 es un juego que no necesita presentación, y es sin duda una de las mejores pruebas de rendimiento para medir la potencia de una tarjeta gráfica. La ASRock Intel Arc B570 Challenger me dio los mismos problemas que la Intel Arc B580, y no pude pasar pruebas de rendimiento en trazado de rayos porque el juego se quedaba bloqueado en la pantalla de carga.

En 1080p la ASRock Intel Arc B570 Challenger logra 64 FPS, todo un logro teniendo en cuenta que he utilizado la configuración de calidad máxima, incluyendo reflejos en demencial. En 1440p tenemos 39 FPS en nativo, pero Intel XeSS funciona tan bien que podemos llegar a los 75 FPS con el modo calidad.

Dying Light 2 funcionó sin ningún problema en la ASRock Intel Arc B570 Challenger, y los resultados de rendimiento fueron buenos tanto en 1080p como en 1440p. El juego soporta Intel XeSS, así que podemos utilizar esta tecnología para mejorar el rendimiento. Con ella es viable activar el trazado de rayos incluso en 1440p, ya que podemos pasar de 26 FPS a 59 FPS.

Gears 5 es uno de mis juegos favoritos, y es uno de los mejores que se han creado con el Unreal Engine 4. Es muy exigente, y necesita de un buen equilibrio CPU y GPU para rendir bien. La ASRock Intel Arc B570 Challenger puede con él tanto en 1080p como en 1440p con calidad locura e iluminación global al máximo, ya que consigue 62 FPS de media en el peor de los casos.

Otro de los primeros exclusivos de la nueva generación, y un título que con trazado de rayos activado sigue siendo capaz de poner en aprietos incluso a tarjetas gráficas muy potentes. La ASRock Intel Arc B570 Challenger va sobrada en rasterización, y se defiende muy bien en trazado de rayos, aunque necesitaremos tirar de FSR 2 en modo calidad si queremos jugar con todo en 1440p.

No podía faltar Metro Exodus Enhanced Edition, el primer juego que necesitaba de una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos para funcionar. La ASRock Intel Arc B570 Challenger logra un resultado bueno en 1080p, ya que alcanza los 65 FPS, pero en 1440p va muy justa con trazado de rayos al máximo, puesto que solo llega a una media de 40 FPS.

Alan Wake 2 volvió a darme el mismo error que con la Intel Arc B580. He probado de todo, y he reinstalado el juego, pero nada ha funcionado. El juego inicia y funciona con normalidad durante las cinemáticas de inicio, pero al llegar a las zonas de juego solo funciona a entre 1 y 3 FPS.

La ASRock Intel Arc B570 Challenger sigue presentado problemas a nivel de compatibilidad que están relacionados con los drivers, y es una pena, porque como hemos visto en los resultados de rendimiento es una tarjeta gráfica muy capaz en 1080p que además se defiende muy bien en 1440p.

Consumo, temperatura y escalado de frecuencias

Los valores de temperatura que registró la ASRock Intel Arc B570 Challenger fueron muy buenos, con una media de 61 grados C y un pico máximo de 62 grados C, totalmente seguros y razonables para la gama en la que se encuadra y para el rendimiento que ofrece.

El consumo no fue tan bueno. La media es elevada si la comparamos con los 115 vatios de la GeForce RTX 4060, y esto demuestra que Intel Arc Battlemage sigue teniendo una cuenta pendiente con la eficiencia. No obstante, el consumo es mejor que el de la Radeon RX 7600, que se sitúa en los 165 vatios.

En cuanto a las frecuencias, la ASRock Intel Arc B570 Challenger se mueve entre los 2.600 MHz y los 2.750 MHz, aunque mantiene esta frecuencia casi todo el tiempo. Esto quiere decir que su velocidad de trabajo es estable, lo que contribuye a conseguir un rendimiento más consistente y sin grandes fluctuaciones.

Comparada con la Radeon RX 7600 es más eficiente y más fresca, pero la GeForce RTX 4060 es más eficiente si hablamos de rendimiento por vatio consumido.

Intel Arc B570 frente a GeForce RTX 4060

En 1080p la GeForce RTX 4060 es un 5,01% más potente que la ASRock Intel Arc B570 Challenger bajo rasterización, y un 5,06% más potente con trazado de rayos.

En 1440p gana la ASRock Intel Arc B570 Challenger por un 1,87% en rasterización, pero pierde por un 24,19% en trazado de rayos a pesar de tener más memoria gráfica. Esto demuestra que no solo importa la cantidad de memoria total, sino la forma en la que se gestiona y la potencia de los núcleos RT.

Si comparamos con la Intel Arc B580 las diferencias son notables, y es lógico, porque esta es más cara y se coloca un escalón por encima. La diferencia a favor de esta es de un 14,23% en 1080p bajo rasterización, y de un 19,61% en 1080p bajo trazado de rayos.

En 1440p la Intel Arc B580 gana a la ASRock Intel Arc B570 Challenger por un 14,68% en rasterización y un 35,35% en trazado de rayos.

Haciendo un balance general, la ASRock Intel Arc B570 Challenger es solo un poco más lenta que la GeForce RTX 4060 en rasterización, y pierde considerablemente frente a esta en trazado de rayos, como hemos visto en la comparativa.

Valor y conclusión

La ASRock Intel Arc B570 Challenger es una tarjeta gráfica interesante. Ofrece un rendimiento muy bueno en 1080p, aguanta el tipo en 1440p y se defiende cuando aplicamos trazado de rayos. Intel puede presumir de tener unos núcleos para acelerar trazado de rayos mucho más avanzados que los de AMD, y bastante competitivos con los de la arquitectura Ada Lovelace.

Su configuración de 10 GB de memoria gráfica representa un claro valor añadido para su resolución objetivo, que es 1080p, pero he apreciado algunos problemas en la gestión de la misma que llegaron a marcar una gran diferencia en Resident Evil 4 Remake, configurado en 1440p con trazado de rayos y el límite de memoria excedido.

Las temperaturas de trabajo que mantiene la ASRock Intel Arc B570 Challenger son excelentes, aunque el consumo es alto si lo comparamos con la GeForce RTX 4060. Una de cal y otra de arena, no obstante como os dije anteriormente supera a la Radeon RX 7600 en términos de eficiencia, algo que no es complicado porque esta tiene un consumo muy alto para su gama.

Por diseño y calidad de construcción la ASRock Intel Arc B570 Challenger raya a un buen nivel, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una tarjeta gráfica de gama media económica. Su precio en España todavía no se ha confirmado, pero para que tenga sentido no debería costar más de 250 euros.

Una pena que todavía tengamos problemas a nivel de compatibilidad y de drivers, como os he mencionado en el análisis. No he logrado que Alan Wake 2 funcione con normalidad de ninguna manera, ni siquiera tras reinstalarlo dos veces sobre una instalación limpia de Windows 11. Siempre muestra el mismo mensaje de error, y funciona como un pase de diapositivas.

Intel tiene que mejorar el tema de los drivers, y también debe trabajar para que la tecnología XeSS se adopte en un mayor número de juegos, porque es uno de los valores más importantes que tiene para destacar sus nuevas tarjetas gráficas Battlemage. Esta tecnología funciona tan bien que es capaz de doblar el rendimiento, y al ser un reescalado por IA con aceleración por hardware mantiene una buena calidad de imagen.

Si la ASRock Intel Arc B570 Challenger llega al mercado por 250 euros sería una opción a tener en cuenta, siempre que no nos importe tener que aceptar algunos problemas de drivers y de soporte en ciertos juegos.

La valoración final se ha hecho con una estimación de precio final de 250 euros, si supera esa cifra sería mejor ir directamente a por una Intel Arc B580 o una GeForce RTX 4060, y la ASRock Intel Arc B570 Challenger no tendría sentido. Os lo pongo aquí para que quede claro, y para que lo tengáis en cuenta.