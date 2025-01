Nintendo Switch 2 ya es oficial: Nintendo acaba con la espera

Hoy, 16 de enero de 2025, por fin, Nintendo ha presentado oficialmente Nintendo Switch 2, la esperada sucesora de su exitosa consola híbrida lanzada en 2017. Tras años de especulaciones, y como ya te adelantábamos el pasado lunes, la compañía japonesa finalmente ha confirmado y mostrado el dispositivo más esperado por mucho, marcando el inicio de una nueva etapa en su estrategia de gaming portátil y de sobremesa.

La Nintendo Switch 2 llega con un diseño renovado que combina modernidad y funcionalidad. La consola es más grande que su predecesora, con bordes curvados y un acabado en color negro (con toques de color en los joysticks de los Joy-Con) que le confiere un aspecto más elegante. Una de las principales mejoras se encuentra en su pantalla, que ahora ocupa un mayor porcentaje del frontal, lo que garantiza una experiencia visual más inmersiva. En la parte trasera, el soporte de posición única ha sido sustituido por un sistema ajustable que permite colocar la consola en una posición casi horizontal, mejorando su estabilidad y versatilidad en modo sobremesa.

Otra de las novedades más destacadas es el rediseño de los Joy-Con, que ahora utilizan un sistema de imantado y un conector lateral para acoplarse a la consola de forma más sencilla y segura. Para desacoplarlos, se ha incorporado un botón discreto detrás de los gatillos. Este nuevo sistema mejora la durabilidad y también facilita el manejo del dispositivo. Además, los Joy-Con presentan un nuevo esquema de color negro con detalles en los joysticks y el mecanismo de acople, reforzando la estética premium de la consola.

Nintendo también ha confirmado que la Switch 2 será compatible con los juegos de la Nintendo Switch original, tanto en formato físico como digital. Sin embargo, la compañía ha advertido que algunos títulos podrían no ser totalmente compatibles, y que proporcionará más detalles sobre estas limitaciones en futuras comunicaciones. Este compromiso con la retrocompatibilidad es un movimiento clave para mantener la confianza de los millones de usuarios que han disfrutado de la primera generación de la consola.

En el marco de este anuncio, Nintendo ha revelado que los usuarios podrán probar la Switch 2 en una serie de eventos especiales que se celebrarán en varias ciudades europeas. Entre los lugares confirmados se encuentran Madrid, París, Londres y Berlín, con fechas que comienzan en mayo de este año. En el caso de Madrid, los asistentes podrán experimentar de primera mano las novedades de la consola entre el 9 y el 11 de mayo en la Estación de Chamartín. La participación será gratuita, pero las entradas se asignarán mediante un sorteo, cuyo registro estará disponible a partir del próximo 18 de enero.

Aunque la compañía no ha especificado la fecha exacta de lanzamiento, ha anunciado un Nintendo Direct programado para el 2 de abril de 2025. Durante este evento, se espera que se desvelen más detalles técnicos sobre la consola, el catálogo de juegos que la acompañará en su estreno y posiblemente su precio. Este último punto ha generado expectación, ya que se prevé que la Nintendo Switch 2 tenga un precio superior al modelo original (al igual que sus juegos), acorde con las mejoras en hardware y funcionalidad que ofrece.

La espera no ha terminado, aún debemos esperar para conocer sus especificaciones técnicas, precio, verla en funcionamiento y, claro, que se produzca su llegada al mercado. No obstante, sin duda hoy hemos vivido uno de los momentos más esperados por la legión de personas que esperan su llegada desde hace ya mucho tiempo. Ahora, la fecha clave es el 2 de abril, pues no parece casual que el Nintendo Direct se haya anunciado simultáneamente a esta primera revelación oficial de Switch 2. Faltan dos meses y medio, y podemos apostar a que la espera se hará muy larga.

