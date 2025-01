Un minorista francés ha listado el precio de Nintendo Switch 2, una consola que en teoría costará 399 euros con impuestos incluidos. En Francia el IVA es del 20% y en España es del 21%, así que ese precio podría convertirse directamente en 399,99 euros en nuestro país, ya que la diferencia que marca un 1% antes de impuestos es mínima.

Esa cifra tiene sentido y encaja con los rumores que situaban esta consola en la franja de los 400 dólares. También es mucho más creíble que las informaciones que decían que Nintendo Switch 2 podría costar 450 o incluso 500 dólares, ya que en esos rangos de precio la consola entraría en una competencia demasiado directa con PS5 y Xbox Series X.

El precio de Nintendo Switch 2 se refiere a la consola sin ningún juego incluido, es decir, por 399,99 euros nos llevaríamos el pack básico que incluiría dicha consola y el dock. Se comenta que Nintendo lanzará también un pack de edición limitada con el juego Mario Kart Rainbow Road, y que este pack tendrá un precio de 449,99 euros.

La consola original llegó a España en marzo de 2017 con un precio de 329 euros sin juego incluido, así que el aumento de precio que veremos con Nintendo Switch 2 será de 70 euros. Es una cantidad razonable teniendo en cuenta las mejoras que ofrece este modelo de nueva generación, sobre todo a nivel de potencia.

Nintendo también va a subir el precio de los juegos con Nintendo Switch 2, que costarán entre 69 y 79 euros. Estas cifras la colocan al mismo nivel que las otras consolas de la generación actual, y es sin duda una mala noticia, porque supone una subida de casi 20 euros frente a los juegos triple A de la consola original.

Se espera que la presentación de Nintendo Switch 2 se produzca esta misma semana, y que las precompras se abran «muy pronto». Todavía no tenemos fechas concretas, pero los últimos rumores decían que el lanzamiento de la consola se iba a producir en marzo.

Nintendo Switch 2 tendrá 25 juegos de lanzamiento, y además será retrocompatible con todos los juegos de Nintendo Switch, así que tendrá un catálogo sobresaliente desde el primer día. Tened en cuenta que toda esta información no está confirmada, pero tiene mucho sentido, como os he comentado anteriormente.

