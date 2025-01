iPhone 17 Air: ¿no tan caro como esperábamos?

El iPhone 17 Air promete convertirse en una de las incorporaciones más interesantes de la próxima generación de smartphones de Apple. Diseñado para hacer crecer la familia de dispositivos Air, tan icónicos de la marca y que tanto éxito han sabido cosechar a lo largo de los años, marcando una tendencia que, ya desde sus primeros pasos, con los MacBook Air, fue rápidamente seguida por el resto de la industria, que entendió de inmediato que la combinación de diseño y ligereza era todo un acierto.

Aunque aún no ha sido anunciado oficialmente, las filtraciones recientes han incrementado la expectación en torno a este dispositivo y, en este sentido, los últimos rumores señalan que el precio del iPhone 17 Air podría rondar los 899 dólares, posicionándolo como una opción intermedia entre el modelo estándar y los más costosos modelos Pro Pro. Este precio sería una respuesta directa al creciente interés por smartphones que combinen características avanzadas y un diseño atractivo con un coste más contenido.

Este rumor es tan interesante porque viene a contradecir otros, anteriores, que afirman que el iPhone 17 Air, que también se ha filtrado en alguna ocasión como Slim, podría alcanzar los 1.299 dólares, un enorme salto con respecto a los 899 dólares que cuesta el iPhone 16 Plus, modelo al que sustituirá en la próxima generación. Así, según el rumor más reciente, este precio se mantendría con el nuevo modelo, aunque tiene sentido pensar en una subida de precio, aunque quizá no tan acusada como la que señalan rumores anteriores.

Por lo que «sabemos» hasta ahora, el iPhone 17 Air compartirá prácticamente todas sus especificaciones técnicas con el iPhone 17 estándar, con la clara excepción de tamaño de pantalla, dimensiones y, claro, también batería, precisamente uno de los aspectos que más problemas estaría planteando a los de Cupertino, pues según se filtró en noviembre del año pasado, el diseño original, previsto para la batería de este modelo, estaría dando problemas que, al final, podrían acabar por traducirse en que sí, será muy fino, pero no tanto como deseaban.

Sea como fuere, Apple lleva ya años mostrándose interesantemente activa en la reconfiguración de la propuesta de modelos con cada generación. Primero fueron los modelos Plus, después llegaron las versiones Pro, más adelante llegó el «sabor» Mini, que no terminó de encajar en el mercado y, de manera más reciente, se recuperó la variante Plus, que ahora apunta a ser sustituida con el modelo Air.

Aún tendremos que esperar hasta septiembre, como todos los años, para tener confirmación oficial sobre los planes de Apple, pero es indudable que, si consiguen llevar al iPhone los elementos clave del concepto Air de otros dispositivos de la marca, ya sea posicionándolo cerca de la versión estándar o más arriba, junto a los modelos Pro, puede que nos encontremos ante uno de los movimientos más interesantes de Apple en lo referido a sus smartphones.

Más información