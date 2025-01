Microsoft 365 suma Copilot... y sube de precio

Tanto Microsoft 365 como Copilot forman parte fundamental de la propuesta presente de Microsoft en lo referido a servicios. Como sabes, el primero es el conjunto de herramientas de comunicación y productividad, y el segundo es el conjunto de servicios basados en inteligencia artificial, con los que los de Redmond pretenden competir en un mercado tan pujante, y a la vez tan complejo y complicado, como lo es el de la inteligencia artificial para el gran público (ya hablemos de particulares o de empresas) desde hace ya cosa de un par de años.

Ambos servicios se complementan a la perfección, y esto nos explica que, tras el debut de lo que inicialmente se llamó «el nuevo Bing», Microsoft pusiera el foco y pisara el acelerador en la implementación de Copilot en Microsoft 365, donde las capacidades generativas pueden marcar una enorme diferencia en muchas actividades habituales. Así, antes de que acabara 2023 ya teníamos noticias de la llegada de esta tecnología a los niveles de suscripción para empresas de 365.

Pues bien, si eres un suscriptor a título personal, y te has estado preguntando todo este tiempo si en algún momento también podrías disfrutar de estas funciones, tengo buenas noticias para ti, ya que Microsoft ha iniciado el despliegue de Copilot en las suscripciones Personal y Familiar de Microsoft 365, tal y como han informado aquí. Las aplicaciones que reciben esta nueva funcionalidad son Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote y Microsoft 365 Copilot app, además de Micrsoft Designer, que se suma a 365.

El uso de Copilot estará limitado, eso sí, por un sistema de créditos mensuales, tanto en el plan Microsoft 365 Personal como en el Microsoft 365 Familia. Cada suscriptor dispondrá de 60 créditos al mes para usar funciones generativas como la creación de texto en Word, presentaciones en PowerPoint o análisis de datos en Excel. En el caso del plan Familiar, estas funciones estarán restringidas exclusivamente a la cuenta principal, mientras que el resto de miembros no podrá acceder a las herramientas de inteligencia artificial.

Ahora bien, no todo iban a ser buenas noticias, y es que la llegada de Copilot 365 a estos niveles de suscripción, lo hace junto con una subida de precios. El plan Personal, que antes tenía un coste mensual de 7 euros, ahora pasa a costar 10 euros, lo que representa un incremento de aproximadamente 42,86%. En su modalidad anual, el precio sube de 69 euros a 99 euros, con un incremento de 43,48%. Por su parte, el plan Familiar aumenta de 10 euros a 13 euros al mes, un 30% más, mientras que el precio anual pasa de 99 euros a 129 euros, lo que supone un aumento de 30,3%.

Es justo, no obstante, reconocer que Microsoft no ha subido el precio de las suscripciones Personal y Familiar de Microsoft 365 desde hace más de 10 años, y que que lo que ofrece Copilot puede justificar, para muchos usuarios, esta subida de precio. No obstante, para quienes no deseen utilizar las funciones de IA, Microsoft ha anunciado dos nuevos planes, Personal Classic o Familia Classic, que estarán disponibles temporalmente, y que tendrán los precios que han tenido hasta ahora las versiones estándar de ambos niveles.