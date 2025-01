El caso TikTok y la «Seguridad Nacional» 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que emitirá un decreto para que TikTok siga operando en su país (operación «salvar TikTok»). No se descarta que una empresa americana tome una participación en la división americana de la compañía china.

El caso TikTok (un culebrón que dura ya desde el verano de 2020) da así una nueva vuelta de tuerca. Si la app para móviles especializada en vídeos cortos, todo un fenómeno en redes sociales con 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos, cerró temporalmente el sábado, el domingo empezó de nuevo a recuperar servicios ante las promesas de Trump de que lanzará una orden ejecutiva para su «salvación» y liberando a gigantes como Google y Apple de multas por seguir soportando a la firma china.

STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

