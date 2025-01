Si tienes este juego no actualices a Windows 11 24H2

Microsoft está forzando la actualización Windows 11 24H2, una de las más problemáticas y de las peores que ha lanzado en toda la historia de este sistema operativo, y lo peor es que lo está haciendo a pesar de que es plenamente consciente de que todavía tiene problemas que no han sido resueltos, y que pueden afectar a muchos usuarios.

Hasta hace poco Windows 11 24H2 daba problemas graves con los juegos Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed: Odyssey, Assassin’s Origins, y Assassin’s Valhalla. La compañía estuvo trabajando con Ubisoft para solucionar todos esos problemas, y en teoría todos estos juegos ahora funcionan bien con dicha actualización, pero todavía queda una importante cuenta pendiente, Path of Exile 2.

Los problemas que tenía Patch of Exile 2 con Windows 11 24H2 todavía no han sido resueltos, y son tan graves que si juegas a dicho título deberías mantenerte alejado de esta actualización. No exageramos, entre los problemas confirmados se encuentran un uso del 100% de la CPU, bloqueos, cierres espontáneos y hasta pantallazos azules.

Es imposible jugar a ese título tras instalar la última actualización de Windows 11, y Microsoft todavía no ha reconocido el problema de forma pública, así que no sabemos cuándo podría lanzar una solución. Según las diferentes pruebas que se han realizado parece que todo se debe a un conflicto con la función Auto HDR presente en Windows 11.

Deshabilitar esta función ayuda, pero no es una solución definitiva sino un «parche» temporal , y supone un sacrificio importante para los que tiene un monitor HDR y quieren disfrutar de esta característica. No queda otra que esperar a que Microsoft decida ponerse con este asunto y lance un parche que resuelva también este problema.

Ahora mismo mantenerse en Windows 11 23H2 sigue siendo la mejor opción. Si ya has actualizado a la versión 24H2 tienes la opción de volver a la versión anterior, pero si hiciste una instalación limpia d dicha versión necesitarás reinstalar Windows 11 23H2. Microsoft ya no ofrece la posibilidad de descargar esa ISO desde su página web, pero hay otras maneras de conseguirla de manera segura y fiable, como por ejemplo a través de UUPDump.

