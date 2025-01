GTA 6 podría costar 100 euros en su versión base

La expectación que está generando GTA 6 es enorme, tanto que está afectando a la industria, e incluso los cibercriminales la han aprovechado para intentar ganar dinero con estafas relacionadas con este esperado juego de Rockstar. Ya sabes que todavía no está disponible, y que no hay ninguna fecha concreta para una posible beta cerrara o pública, así que no hagas caso a enlaces ni a correos con este tipo de proposiciones.

Precisamente esa expectación, y los altos costes de desarrollo, podrían animar a Take-Two a subir el precio de venta de GTA 6. Esto fue algo que ya os comentamos a finales de 2023, y el analista Matthew Ball ha dado su punto de vista en este sentido diciendo que ve probable que Take-Two aproveche el «hype» que se ha generado alrededor de este título para pedir 100 dólares-euros por él.

El precio de los videojuegos ha ido subiendo con el paso de los años, pero lo cierto es que hubo un momento en el que se produjo una bajada considerable en el precio de estos. Recuerdo perfectamente que había juegos de Super Nintendo que podían llegar a costar 120 euros de la época, que ajustados a la inflación actual sería mucho más dinero.

Con el paso del cartucho al CD se redujeron mucho los costes de fabricación, y esto permitió una bajada considerable de los precios, aunque solo durante un tiempo. Con la llegada de la generación actual de consolas se normalizaron los precios de entre 70 y 80 euros, así que no es extraño pensar que un juego del calibre de GTA 6 pueda atreverse a subir el listón hasta los 100 euros.

Personalmente creo que el problema no está tanto en que Take-Two pueda subir el precio de GTA 6 hasta los 100 euros, sino en el precedente que esto sentaría y en lo que podrían acabar haciendo otras empresas con el precio de sus juegos. Con esto quiero decir que lo peor de esto sería que otras publicadoras decidieran normalizar los juegos a 100 euros.

Esto me lleva a lanzaros una pregunta, ¿estaríais dispuestos a pagar 100 euros por un juego? Personalmente tengo claro que no, ya me tiran bastante para atrás los precios de los juegos actuales como para aceptar una nueva subida de ese calibre. En la mayoría de los casos opto por esperar a las ofertas de Steam, y solo compro de lanzamiento unos juegos que me gustan muchísimo y que sé que voy a disfrutar desde el primer día.