Jugar a GTA 6 te saldrá más caro, te contamos por qué

El precio de los juegos ha subido notablemente tras la llegada de la generación actual de consolas, y parece que GTA 6 no se va a librar tampoco de esta tendencia. Según Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two, que es la publicadora de los juegos de Rockstar, el precio de estos debería ser acorde a la duración de los mismos, de tal manera que los juegos más cortos deberían ser más baratos, y los más largos tendrían que ser más caros.

No hace falta que os diga que esto no se cumple en la realidad, y si no que le pregunten a Activision Blizzard, que ha lanzado Call of Duty Modern Warfare III con un precio de 70 euros a pesar de que su campaña se puede terminar en 3 horas. Para darle mayor contexto a esto el DLC de Resident Evil 4 Remake, Separate Ways, dura entre 5 y 6 horas dependiendo de nuestra habilidad y de las cosas que queramos conseguir, y tiene un precio de 9,99 euros.

Polémicas a un lado, está claro que lo que lo que quiere decir el CEO de Take-Two es que el precio de sus juegos es «barato» en comparación con las horas de diversión y con el contenido que ofrecen, y sí, no le falta razón. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas declaraciones llegan en un momento muy oportuno, es decir, no es una simple casualidad. GTA 6 está cada vez más cerca, y la publicadora podría aplicar esa misma lógica a este nuevo lanzamiento.

Si esto se cumple, el precio de GTA 6 podría acabar siendo más caro que el de las entregas anteriores de la franquicia. No tenemos todavía una cifra confirmada, pero la tendencia de la industria es muy clara y los precios se han colocado entre los 70 y los 80 euros, dependiendo de cada caso en concreto. No está confirmado que Rockstar va a lanzar GTA 6 con un precio de 70 u 80 euros, pero con estas declaraciones de Strauss Zelnick creo que es una posibilidad que está cogiendo bastante fuerza.

Personalmente creo que en este caso esa subida de precio sería comprensible, y que sí valdría la pena pagar 70 u 80 euros por GTA 6, sobre todo si se convierte en un digno sucesor de GTA V, una entrega que ha envejecido como el buen vino y que lleva años siendo una máquina de generar dinero para Rockstar. Si todo va según lo previsto la presentación de esa nueva entrega de la franquicia tendrá lugar en diciembre, y su lanzamiento se producirá entre 2024 y 2025.