El mercado de los robots aspiradores está más competitivo que nunca, y Eureka se ha asegurado de dar un golpe sobre la mesa con su nuevo E20 Plus. Este modelo no solo mejora lo que ofrecía su predecesor, el E10s, sino que también añade un montón de características que lo posicionan como un competidor sólido en la gama media-alta. Desde un motor más potente hasta mejoras en la navegación y detalles tan simples como un asa en el depósito, el E20 Plus promete hacerte la vida más fácil (y tus suelos más limpios).

A continuación, exploraremos en detalle el E20 Plus y cómo se compara con el E10s, su predecesor.

Especificaciones robot aspirador Eureka E20 Plus

Navegación láser DuoDetect AITM 3D Contenedor de polvo 200 ml Dimensiones 350 mm x 350 mm x 97 mm Potencia de succión 8.000 Pa Capacidad del depósito de autovaciado 45 días (depósito transparente de 2 L) Asistentes de voz Alexa, Siri, Google Assistant Autonomía Hasta 180 minutos Nivel de ruido 65 dB

Potencia de succión

En primer lugar, nos encontramos con la que podría considerarse la principal característica a la hora de valorar un robot aspirador: la potencia de succión. Y aquí ya encontramos una diferencia inmediata entre el E20 Plus y el E10s. Mientras que el modelo anterior se quedaba en unos 4.000 Pa, el E20 Plus dobla esta cifra alcanzando los 8.000 Pa.

En el caso de aquellos que conviven con mascotas, este nivel de succión, combinado con el cepillo en forma de V anti enredos, es un salvavidas. Ya no tendrás que agacharte con unas tijeras para liberar mechones de pelo atrapados en el cepillo. Comparado con el E10s, el nuevo diseño reduce en un 14% los enredos, según afirma el fabricante, lo que supone menos mantenimiento y más tiempo para disfrutar de un suelo impecable. Y lo cierto es que se nota a la hora de realizarle el mantenimiento al aspirador.

Cuenta con una autonomía de 180 minutos, suficiente para cubrir grandes superficies sin interrupciones. Si vives en una casa amplia, el E20 Plus se encargará de limpiar todo sin necesidad de recargar a mitad de camino. En este sentido nos encontramos con un valor igual al de su predecesor, algo que no nos importa demasiado ya que sigue siendo más que suficiente para una amplia mayoría de usuarios.

Navegación mejorada

Uno de los puntos más destacables del E20 Plus es su tecnología de evitación de obstáculos DuoDetect AI™ 3D, que va un paso más allá respecto al sistema LiDAR del E10s. Aunque el modelo anterior ya ofrecía una navegación decente, la nueva versión introduce capacidades de visión nocturna mejorada, gracias a un sistema láser dual que detecta obstáculos con mayor precisión incluso en entornos con poca luz.

Esto significa que puedes programar la limpieza de noche sin preocuparte de que el robot se quede atascado bajo el sofá o, peor aún, haga rodar el juguete del gato hasta el rincón más inalcanzable y luego seas incapaz de encontrarlo. Además, la planificación de rutas inteligentes garantiza una limpieza más eficiente, minimizando el tiempo perdido en movimientos erráticos. No es que poner el aspirador a funcionar durante la noche sea la mejor idea del mundo, a no ser que quieras que tus vecinos te odien, pero no está de más saber que puedes hacerlo.

Diseño y utilidad

Aunque el diseño del E20 Plus es bastante similar al E10s, tiene pequeños detalles que marcan una gran diferencia en el uso diario. Por ejemplo, la nueva asa en el depósito de polvo facilita bastante su extracción y manejo, un detalle que se nota pulido con respecto al modelo anterior.

Además, el depósito de autovaciado sin bolsa de 2 L promete hasta 45 días de limpieza sin preocupaciones. Este es un salto considerable frente al E10s, donde el vaciado era más frecuente (30 días) y engorroso. La transparencia del depósito también es un plus: siempre sabrás cuándo es hora de vaciarlo.

El sistema de fregado es un pero a destacar en el E20 Plus. El depósito de agua va directamente en el aspirador, y se basa en el clásico (y ya un poco desfasado) sistema de mopa que, más que eliminar manchas y fregar, supone una pequeña ayuda en la recogida de polvo. Los resultados de esta función dejan bastante que desear con respecto al aspirado. Como novedad, en la app se incluye un aviso de nivel de agua bajo.

Siguiendo el sistema de fregado, encontramos la función de elevación de la mopa. Al detectar alfombras, el robot eleva automáticamente la mopa 10 mm, evitando que estas queden húmedas o con marcas de agua. Un detalle que se agradece, aunque personalmente apenas he usado la opción de fregado.

Controles y conectividad

El E20 Plus se integra perfectamente en un hogar inteligente gracias a su compatibilidad con Alexa, Google Assistant y Siri. También puedes controlarlo a través de la aplicación Eureka, donde puedes personalizar horarios, establecer zonas prohibidas o ajustar la potencia de succión. Además de vincular todos los dispositivos que tengas de la marca.

En comparación, el E10s ofrecía conectividad básica, pero carecía de la flexibilidad que ahora encontramos en el modelo más avanzado. Por ejemplo, la capacidad de definir “paredes virtuales” o ajustar automáticamente la potencia según el tipo de superficie son características que marcan una diferencia con respecto a su predecesor. Además, el nuevo miembro de la familia Eureka parece haber aprendido a “pensar” por sí mismo, adaptándose mejor a espacios complejos y reduciendo la necesidad de intervención manual.

Conclusiones

El Eureka E20 Plus representa una mejora considerable respecto al E10s, especialmente en potencia de succión, navegación y facilidad de uso. Es ideal para quienes buscan un robot aspirador potente y versátil, capaz de manejar hogares con mascotas y combinar diferentes tipos de superficies sin problemas.

Sin embargo, este modelo puede no encajarte si ya tienes el E10s y no necesitas las nuevas funciones como el cepillo antienredos o la navegación mejorada. Pero si vienes de un modelo básico o buscas dar el salto a una limpieza más autónoma, este aspirador ofrece una relación calidad-precio bastante sólida.

En resumen, el E20 Plus es un robot aspirador que destaca por su capacidad de adaptarse a la vida moderna: potente, intuitivo y con características que lo colocan entre los mejores de su categoría. Una inversión que seguramente hará que te olvides de la escoba por mucho tiempo.

El robot aspirador Eureka E20 Plus está disponible en dos colores (blanco y negro) en la web oficial de Eureka canales minoristas como Amazon por un precio desde 399€.