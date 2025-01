Volkswagen Golf eTSI 2024 50 aniversario, hitos

The power of love is a curious thing Huey Lewis and the News (Back to the Future soundtrack, 1985)

La anciana me ha seguido. Me meto en el coche apresuradamente. Ella empieza a gritar y a golpear el capó. No entiendo lo que está diciendo. Pongo las manos en el volante y enciendo el motor con la esperanza de que piense que voy a arrancar. No se mueve. Ella me sigue mirando a través del parabrisas con la mano apoyada sobre la carrocería. Como si quisiera sujetar el coche, aunque más bien parece que quisiera acariciarlo. Me fijo en su mano. Está temblando. Ahora ha callado. Está llorando. Los sollozos sacuden su cuerpo. Cuando se da cuenta de que la estoy mirando me mira con rabia, contiene las lágrimas, aprieta los labios. Cierra los ojos y con los dedos parece que está dibujando sobre la carrocería mientras murmura algo entre dientes. Finalmente da un golpe en el capó. Se da la vuelta y me da la espalda. La observo mientras se aleja calle abajo. Ha recogido el delantal que le cuelga por delante con la mano derecha para secarse las lágrimas. La sigo observando hasta que desaparece oculta por las sombras. Unos perros aúllan a su paso y el cielo se nubla. Todo ha ocurrido como en un sueño, no tengo ni idea de cuánto tiempo ha pasado pero ya nos ha alcanzado el atardecer. ¿Qué quería esa señora? A mi lado, en el asiento del acompañante, está mi chaqueta. La he tirado sin mirar al entrar en el coche. Me doy cuenta de que hay un bulto en el bolsillo. Rebusco dentro sin quitarme el cinturón. Es una pequeña muñeca, vieja, sucia, con grandes ojos azules y cabello rubio manchado de grasa. Me ha vuelto a ocurrir. He cogido algo sin darme cuenta. No recuerdo nada, solamente que la anciana estaba sentada a la puerta del café cuando salía a la calle.

Sé que me llamó la atención, parecía un personaje fuera del tiempo. Algo en su cara y en su ropa me decía que no encajaba en el presente. Pero no recuerdo nada de la muñeca y mucho menos haberla cogido. Ahora entiendo el por qué de la reacción de la anciana, aunque no entiendo su comportamiento. Vuelvo a experimentar ese profundo sentimiento de culpa. Siento que me falta el aire. Así que tomo un par de pastillas. El doctor me dijo una. Pero hace tiempo que una sola no me hace nada. Me bajo del coche. Apoyo la mano en la carrocería y la retiro de inmediato. El metal está ardiendo. En el lugar donde la mujer había trazado los garabatos se aprecian unos extraños dibujos. Es igual. Tengo que devolverle la muñeca. Bajo por la calle y doblo por donde he visto alejarse a la anciana. Los perros me reciben con ladridos. Espero que estén bien sujetos. Está oscureciendo rápidamente. Me doy cuenta que me he dejado la chaqueta y me recorre un escalofrío. La calle termina en un descampado en el que un puñado de árboles casi sin hojas rodean una cabaña desvencijada. Las luces de las casas que me rodean a ambos lados de la calle están apagadas mientras en la cabaña una de las ventanas está débilmente iluminada. La calle está en silencio, solamente se escucha el sonido de unos cacharros de cocina que parecen provenir de la cabaña. Suspiro y me acerco despacio apretando la muñeca en mi mano derecha. Llamo a la puerta y el ruido de cacharros se silencia. Oigo una explosión detrás de mí y me doy la vuelta. Una llamarada ha teñido de rojo el cielo encapotado de una tarde fría y desapacible. Esas llamas… ¿Mi coche? Alguien a apoyado una mano huesuda sobre mi hombro.

No hay duda de que el Volkswagen Golf es un icono de la automoción, un modelo que desde su lanzamiento ha sido un reflejo del sigificado del nombre de su fabricante: VolksWagen, el coche del pueblo. Desde sus primeros modelos allá por 1974 el Golf, ha conquistado a generaciones de conductores llegando a la octava generación que presenta numerosas novedades estéticas, de equipamiento y de motorización con respecto a la generación anterior. Este modelo alemán se ha convertido desde el principio en el modelo más vendido en Europa para más adelante escalar posiciones en ventas también a nivel mundial alcanzando el tercer puesto de ventas acumuladas.

Modelo analizado Volkswagen Golf Motor y acabado 50 Aniversario 1.5 eTSI 150 CV Potencia 150 CV Velocidad máxima 224 Kmh Aceleración o-100 8,4 s Largo/ancho/alto 4282/1789/1483 mm Potencia máxima RPM 150 CV 5.000 RPM Par máximo Nm/RPM 250 Nm Caja de cambios Automática 7 marchas Web https://www.volkswagen.es/ Precio 34.870 euros

El éxito del VolksWagen Golf se basa principalmente en una fórmula realmente simple: ofrecer un coche práctico, fiable y con un diseño atractivo, adaptándose a las necesidades de cada época y sin renunciar a un toque deportivo, sobre todo con determinadas versiones y especialmente con la variante GTI, todo un icono de deportividad. A lo largo de sus ocho generaciones, el Golf ha experimentado numerosas transformaciones, incorporando innovaciones tecnológicas y mecánicas que lo han mantenido en la vanguardia del segmento de los compactos siendo el modelo a batir en prácticamente todos los mercados hasta hoy mismo.

Un Golf, muchas versiones

El Golf ha alcanzado hitos muy relevantes en nada menos que 50 años de vida: 37 millones de unidades producidas en todo el mundo son unas credenciales que pocos modelos en el mundo pueden exhibir. Además, ha estado disponible en 8 carrocerías diferentes, incluyendo tres y cinco puertas, cabriolet, Variant, Plus, CrossGolf, Alltrack y Sportsvan, y se ha fabricado en 10 plantas repartidas por todo el mundo. En cuanto a motorizaciones, este modelo ha ofrecido una amplia variedad de opciones, con motores de tres, cuatro, cinco y seis cilindros, gasolina, diésel, BiFuel, Flex-Fuel, mild hybrid, híbrido enchufable e incluso motor eléctrico, antes del aterrizaje de los modelos iD de la marca alemana.

Con motivo de este redondo aniversario, VolkSwagen ha querido lanzar la viariante Golf 50 Aniversario que hemos tenido la ocasión de probar en su versión eTSI de 150 caballos. Esta variante mantiene la esencia de diseño de su predecesor de la generación anterior, con algunos retoques que le aportan un aspecto más actualizado que lo distinguen. En la parte delantera del coche encontramos una nueva firma lumínica LED en los faros delanteros, que ahora además incorporan la tecnología matricial IQ.Light en la versión que probamos, unos faros que permiten iluminar a una distancia de hasta 500 metros por delante.

Además se ha incorporado una tira de leds sobre el paragolpes y la parrilla que unen los dos faros en el frontal. También en la parte delantera destaca el rediseño del mencionado paragolpes que ha sido modificado para dejar espacio a unas entradas de aire más prominentes proporcionando un aspecto más deportivo a esta parte delantgera. Además el logo de Volkswagen ahora está iluminado en la parrilla, un elemento que permite identificar al nuevo modelo. El espacio donde se ubica el radar se ha reubicado en una posición más baja en la máscara, lo que permite conseguir esa iluminación del logo que apuntábamos.

Perfil inconfundible

En el lateral, se mantiene el perfil inconfundible que ha caracterizado al Golf a lo largo de las generaciones sin modificar la esencia estética distintiva. En particular se mantiene el característico pilar C que dinamiza la carrocería para darle ese aire deportivo aún más acentuado en este modelo que presenta unas líneas más afiladas y dinámicas. Las llantas «Leeds» de 18 pulgadas con un acabado específico para la edición 50 Aniversario aportan un toque de exclusividad y otra pizca adicional de estética deportiva. Los retrovisores también se han rediseñado para mejorar la aerodinámica del conjunto de la carrocería.

La parte trasera presenta ópticas traseras rediseñadas con un aspecto más moderno y un paragolpes ligeramente modificado. Los escapes están ocultos en el paragolpes colocándose en la parte inferior con un acabado cromado, una tendencia de diseño que nos priva del toque de agresividad que proporcionaban antaño los escapes dobles tradicionales y que es tendencia en el resto de fabricantes. El nombre del modelo ahora se ubica en el centro del portón trasero, justo debajo del logotipo del fabricante. En el modelo anterior, el nombre del modelo se colocaba en la esquina inferior derecha así que es otro elemento distintivo con respecto a aquél.

El interior del Golf 50 Aniversario destaca por dar aún más protagonismo a las pantallas y a los sistemas digitales. También se ha incorporado un equipamiento más completo además de ajustar algunos detalles de los acabados, que ya eran buenos en la anterior generación del Golf. Los materiales combinan superficies de plástico blando y duro, con ajustes sólidos y una buena sensación general de calidad tanto de los materiales como del ensamblaje. La tapicería exclusiva para la edición 50 Aniversario, con una mezcla de microfibra tipo Alcantara y un tejido textil inspirado en la tela vaquera que le da un toque agradable.

Sistemas actualizados

El Volkswagen Golf 2024 ha actualizado su sistema de infoentretenimiento con una nueva pantalla central. En el modelo anterior, la pantalla era de 10 pulgadas, mientras que el nuevo modelo ofrece dos opciones de pantalla: una de 10,4 pulgadas y otra más grande de 12,9 pulgadas. Esta última pantalla se incluye de serie en el acabado 50 Aniversario que hemos tenido ocasión de probar. En general nuestra percepción es que el funcionamiento del nuevo sistema ha mejorado, con una respuesta más rápida y menús más intuitivos. Los gráficos también se han mejorado y la sensibilidad y la respuesta a las órdenes vocales también ha mejorado con el sistema IDA y la introducción de ChatGPT.

Un cambio importante es la reintroducción de botones físicos en el volante ante las numerosas críticas de los usuarios. Los pedales de aluminio son uno de los elementos que diferencian a esta versión aniversario. Los asientos de tipo Ergoactive son muy cómodos con una sujección firme, con regulación eléctrica e incluso función de masaje en el asiento del conductor. La habitabilidad es buena, como suele ser habitual para este modelo del fabricante alemán, con una buena altura libre en las plazas traseras, aunque el espacio para las rodillas es algo justo, un factor también común en modelos de este tamaño. La anchura de las plazas traseras es suficiente para dos adultos en las plazas traseras, pero el túnel de transmisión puede llegar molestar al pasajero central para colocar las piernas.

El maletero ofrece una capacidad de 381 litros, ampliable a 1.237 litros abatiendo los asientos traseros de forma sencilla. La boca de carga del maletero es suficientemente amplia y las formas regulares facilitan la carga de objetos. También es una característica que se mantiene prácticamente desde el Golf original y uno de los caballos de batalla del modelo. El piso del maletero es ajustable a dos alturas mediante un falso suelo y existe la posibilidad de equipar una rueda de emergencia en vez del kit antipinchazos. En cuanto a huecos para objetos, encontramos portavasos dobles en la consola central donde se encuentra el apoyabrazos, bolsillos en las puertas y guantera de tamaño bastante razonable.

Insonorización mejorada

En el apartado del confort de marcha la insonorización ha sido mejorada respecto al modelo anterior, con un habitáculo bien aislado del ruido del motor y del exterior . El equipamiento de serie es muy completo, especialmente en esta edición 50 Aniversario, incluyendo elementos como el mencionado sistema de infoentretenimiento Discover de 12.9 pulgadas, acceso sin llave, techo panorámico abatible, Head-Up Display y faros matriciales LED. Los sistemas de ayuda a la conducción son abundantes, incluyendo control de crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento de carril (Lane Assist), asistente de aviso de salida de carril (Lane Departure Warning), asistente de frenado de emergencia (Front Assist) con detección de peatones, asistente de aviso de ángulo muerto (Side Assist), asistente de salida de aparcamiento trasero, asistente de conducción (Travel Assist) con Emergency Assist para cambio DSG, Pre-Crash 360º, sistema de reconocimiento de señales de tráfico y sistema de detección del cansancio y distracciones.

Pasamos a la prueba de conducción para la que tenemos que analizar primero la mecánica. El Volkswagen Golf 50 Aniversario está equipado con un motor 1.5 eTSI de 150 CV, que combina un motor de gasolina de cuatro cilindros con un sistema de hibridación ligera de 48V que asiste en el arranque y las recuperaciones y que le permite conseguir etiqueta ECO de la DGT. Es un sistema moderno y bien ajustado, más evolucionado con un buen equilibrio entre prestaciones y consumos. El motor 1.5 TSI de cuatro cilindros desarrolla 150 CV (110 kW) entre 5.000 y 6.000 rpm y un par máximo de 250 Nm entre 1.500 y 3.500 rpm.

Los modos de conducción disponibles son Eco, Comfort, Sport e Individual, que permiten adaptar el comportamiento del coche modificando la respuesta del acelerador, el cambio y otros parámetros a las prestaciones que necesitemos o a las circunstancias. Esta motorización mild hybrid permite la opción de realizar el «eco-coasting». Mediante este modo cuando el conductor levanta el pie del acelerador entre 55 y 160 km/h el coche circula totalmente por inercia con el motor de combustión apagado y por lo tanto sin consumir combustible. Ya sea si el conductor pisa el acelerador o si se ha superado el tiempo máximo de 30 segundos el motor eléctrico se encargará de poner en marcha el motor.

Buen comportamiento

El Volkswagen Golf eTSI 150 50 Aniversario se caracteriza por un comportamiento en carretera equilibrado y aplomado, destacando por su confort de marcha y su buena respuesta en todo tipo de vías. Esta versatilidad es, una vez más, una de las características que suelen tener en común todas las generaciones de este modelo, y en este caso el modelo cinquentón tampoco defrauda. En carreteras, muestra una buena estabilidad en curvas y aplomo en carreteras con curvas, gracias a su excelente chasis y a unas suspensiones muy competentes. En ciudad nos ha gustado su gran maniobrabilidad y agilidad con potencia de sobra para desenvolvernos con soltura y una acertada dirección que hace que las maniobras sean siempre cómodas y precisas.

El sistema mild hybrid contribuye a reducir el consumo de combustible en ciudad y el arranque y parada del motor se realizan sin brusquedades. La caja de cambios es una vieja conocida actualizada: el sistema DSG de 7 velocidades. Esta caja de cambios, de doble embrague y en baño de aceite siempre nos ha parecido de las más agradables y se expresa en esta versión del Golf con todas sus bondades. Los cambios son rápidos y suaves incluso en modo deportivo por lo que la conducción es siempre relajada. En el modo normal de conducción los cambios los realiza de forma automática alrededor de las 2.000 revoluciones para limitar el nivel de sonoridad y buscar una mejor eficiencia energética.

Conclusiones

Esta generación del VolksWagen Golf lanzada con ocasión de su 50 aniversario es un verdadero y sutil homenaje a una ilustre carrera en el mercado de los compactos de un coche que ha marcado época y que es referencia en muchos aspectos como el dela versatilidad, calidad del chásis, comodidad y buen comportamiento en general. Es un valor seguro que con la motorización Mild Hybrid de 150 caballos se añade cierta deportividad domesticada pero sobre todo una suavidad de conducción digna de coches con muchos más cilindros y precio mucho más elevado.

Nos ha gustado que el fabricante haya escuchado a los usuarios reculando en algunos aspectos «modernos» que había sufrido la anterior generación como los botones en el volante. Y sin embargo no ha renunciado a actualizar y mejorar el equipamiento tecnológico, como el sistema de información y entretenimiento que tiene un funcionamiento mucho mejor. El conjunto es un Golf reconocible con mejoras significativas que no modifican el carácter de un clásico que como coche familiar sigue siendo una de las opciones más interesantes. Sigue siendo un coche algo caro con respecto a la competencia, pero eso también es común en este modelo en todas sus generaciones.