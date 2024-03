El robot aspirador Eureka E10s es la última propuesta en este superpoblado universo universo de la marca Eureka, nacida en Michigan hace más de un siglo. Con su segundo robot aspirador (aunque de los clásicos ya lleva unos cuantos a su espalda), se atreven con la tecnología de autovaciado, incluso con una características que no es tan fácil de ver, y es la ausencia de bolsa para el polvo. Pero de esto hablaremos más adelante.

En primer lugar nos encontramos con una caja sencilla, en la que encontramos otras dos cajas en su interior, una para el aspirador y otra para la base de autovaciado. Se trata de un equipo con un diseño futurista, que se sale un poco de la estética que estamos acostumbrados a ver. Todo en color negro con acabado mate, excepto la base de autovaciado, que es de un arriesgado acabado transparente para que puedas ver el nivel de polvo recogido y decidir cuándo vaciar el depósito. Cuenta con detalles en tonos rojo y morado, que le dan un toque atrevido y que, personalmente, encuentro muy acertado.

Especificaciones robot aspirador Eureka E10s

Navegación láser LiDAR y PSD Contenedor de polvo 200 ml Tanque de agua 220 ml Potencia de succión 4000Pa Capacidad del depósito de autovaciado 30 días (depósito transparente de 1,5 l) Tipo de filtro Alta eficiencia Autonomía Hasta 180 minutos Nivel de ruido 65 dB

El robot aspirador Eureka E10s viene cargado de características que ya nos suenan y sabemos que funcionan bien, como la archiconocida navegación láser LiDAR, depósito de polvo y de líquidos para fregado, sensor de posición, cepillos laterales dobles y un cepillo principal en forma de V. Todos trabajan en conjunto para ofrecer una experiencia de limpieza que cumpla nuestras expectativas. Pero donde la Eureka E10s se diferencia de las demás es en el sistema de autovaciado. Ya el mero hecho de contar con estación de vaciado es un plus a tener en cuenta para poder despreocuparte de la tarea de vaciar el depósito del robot cada día. Es un momento, pero se olvida.

Sin embargo, un punto que siempre me ha parecido negativo con respecto a este tema es el añadido de un nuevo consumible que tendrás que reponer, como es la bolsa de autovaciado, al más puro estilo bolsa de aspirador de toda la vida. Ahí es donde viene el Eureka E10s a sorprendernos.

Limpieza y Autovaciado: Innovación en Cada Paso

Desde la marca nos cuentan que Eureka E10s puede autovaciarse durante 30 días consecutivos sin necesidad de vaciar el tanque. Es cierto que este tipo de mediciones dependen del tamaño de la vivienda y sus características, pero en nuestra experiencia podemos decir que es cierto.

Esta autonomía se debe a un depósito antipolvo transparente de 1.5L, que captura la suciedad y que permite observar la cantidad de residuos recogidos, lo que me genera sentimientos encontrados. Está bien ver todo lo que recoge, pero tampoco me apetece ver constantemente toda la suciedad que ha salido de casa, no sé si me explico… Aunque es cierto que no es muy visible porque el depósito se encuentra a una altura más accesible para una mascota que para un humano.

El sistema de vaciado del depósito también es muy sencillo, basta con sacarlo de la base y abrir una compuerta inferior para dejar que el interior caiga. Un pero es que, si el depósito está muy lleno, la suciedad puede llegar a subir a la parte superior, rodeando al motor (todo ello de forma cilíndrica) y será más difícil conseguir que salga de ahí, teniendo incluso que usar las manos para conseguir sacar hasta el último resto.

Pese a estos pequeños inconvenientes que hemos comentado, realmente esta innovación de autovaciado sin bolsa supone un plus que, personalmente, considero realmente positivo a la hora de elegir entre la ingente variedad de robots aspirador que hay en el mercado. Cabe mencionar también el punto positivo que supone en cuanto al impacto ecológico, ya que no estamos generando un consumible más.

Aspiración y Fregado Potentes

La potente succión de 4,000Pa del E10s, combinada con su capacidad de fregado, promete eliminar eficazmente el polvo, los residuos y las alergias que estos puedan ocasionar de cualquier superficie. Además, la flexibilidad de ajustar los niveles de succión y flujo de agua le permite adaptarse a las necesidades específicas de limpieza de cada hogar.

Utilizando la navegación LiDAR y múltiples láseres, el robot aspirador Eureka E10s crea mapas detallados de tu hogar y planifica rutas inteligentes, evitando obstáculos con precisión. Esto significa que no solo limpia más eficientemente, sino que también protege tus muebles y objetos de ser golpeados o dañados. Puedo decir con tranquilidad que este es el robot que mejor salva los obstáculos de todos los que he probado. Afirma salvar desniveles de hasta 20 mm y hemos podido comprobar que es totalmente cierto.

Otro tema son las alfombras. Los obstáculos más “sólidos” los lleva muy bien, pero las alfombras, especialmente las finas, en muchas ocasiones tiende a empujarlas y doblarlas, lo que hace que pueda llegar a verse acorralada. Pese a que cuenta con un “modo alfombras”, es un tema que no está muy pulido. Probablemente en el caso de alfombras más grandes y gruesas, que tiendan a doblarse menos, se desenvuelva mucho mejor.

El Eureka E10s cuenta con una app dedicada desde la que controlar todo. Desde ajustar los modos de limpieza hasta programar tareas, todo se puede gestionar desde allí. Se trata de una app bastante llamativa, especialmente a nivel diseño. Se diferencia bastante de estas apps prefabricadas, clones unas de otras, que estamos acostumbrados a ver, diferente sin dejar de ser sencilla e intuitiva. Eso sí, a las traducciones al español les falta un buen repaso, nada que no pueda mejorarse con actualizaciones. Por supuesto, además del control por app, encontramos compatibilidad con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant.

Conclusiones

El robot aspirador Eureka E10s nos trae características ya habituales como navegación láser, gran potencia, autonomía o capacidad de fregado; pero también nos sorprende con un innovador sistema de autovaciado sin bolsa o una capacidad de salvar obstáculos realmente sorprendente.

Su combinación de limpieza y fregado, y la autonomía que promete no solo su batería, sino el hecho de poder vaciar el depósito hasta una sola vez al mes, es la fórmula perfecta para poder olvidarte de la tarea de limpiar el suelo. Todo ello adornado con un diseño diferente y futurista y una app que llama la atención. El robot aspirador Eureka E10s está disponible en canales minoristas como Amazon por un precio de 479€.