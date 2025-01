Cuándo reinstalar Windows: cinco problemas que indican que debes hacerlo

A todos nos ha tocado reinstalar Windows más de una vez. Es algo normal, al fin y al cabo es un sistema operativo que está expuesto a muchas fuentes de conflictos y problemas, que van desde los errores del propio usuario hasta los fallos que derivan de las actualizaciones derivan de las actualizaciones defectuosas que suele lanzar Microsoft, y también a posibles infecciones de malware.

En mi caso la mayoría de las veces que he tenido que reinstalar Windows ha sido por un fallo provocado por el propio sistema operativo, ya sea por algún conflicto al ejecutar aplicaciones, algo que me ocurría sobre todo en la era anterior a Windows XP, o por una actualización en mal estado lanzada por Microsoft, cosa que me ha sucedido sobre todo desde Windows 10.

Durante la época de Windows XP y Windows 7 la mayoría de las veces que tuve que reinstalar ambos sistemas operativos fue por una infección de malware. Aquella etapa fue complicada, Internet despegaba, los contenidos online eran cada vez mejores y más interesantes, pero al mismo tiempo la seguridad representaba un desafío importante, incluso para usuarios con cabeza.

¿Es mejor reinstalar Windows o intentar arreglar la versión instalada?

En varias ocasiones me encontré con la duda de si realmente debía reinstalar Windows o si era mejor intentar arreglar los problemas que tenía en cada momento. La verdad es que es una decisión complicada que depende de muchos factores.

Cuando era más joven y tenía menos experiencia solía optar rápidamente por reinstalar porque, al final, para mí era la solución más rápida y sencilla. También evitaba esa sensación de haber perdido el tiempo cuando intentaba arreglar algo durante horas y al final no lo conseguía, de manera que acababa reinstalando igualmente.

Con el paso del tiempo cada vez aprendía más, y al mejorar mis conocimientos cada vez reinstalaba Windows con menos frecuencia. Sin embargo, hay casos en los que esto ya no es que sea inevitable, sino que acaba siendo la opción más recomendable. Por eso, en este artículo os voy a explicar cinco casos en los que lo mejor que podemos hacer es optar por reinstalar Windows directamente.

1.- Infecciones por malware

Sufrir una infección por malware es una auténtica lotería, porque sus consecuencias pueden ser mínimas, o también puede que nuestro PC se vea seriamente perjudicado. En cualquier caso no debemos olvidar de que se trata de un ataque contra la seguridad de nuestro PC, y si este reviste cierta gravedad lo más probable es que haya generado algún tipo de daño.

Incluso en los casos en los que no parece haber quedado ninguna secuela tras eliminar una infección de malware tirando de antivirus yo prefiero reinstalar Windows porque solo así me quedo totalmente tranquilo. Pensad que las consecuencias son impredecibles, así que no es nada fácil si realmente esa infección nos ha dejado algún tipo de «regalo» o si realmente ha sido inocua.

A lo largo de mis 30 años de experiencia con Windows me he encontrado con muchas situaciones distintas. Recuerdo dos casos especialmente complicados, uno bajo Windows XP, que tras eliminar la infección el PC empezó a ir muy lento y volvió a mostrarme publicidad emergente y a abrir mi navegador automáticamente, y otra que afectó a un amigo y que le acabó costando las contraseñas de varias cuentas.

Si sufres una infección por malware no te la juegues, es mejor reinstalar Windows, sobre todo ahora que tenemos tanta información y tantos datos de valor en nuestros PCs.

2.- Windows va muy lento

Si notas que Windows va muy lento y que no se resuelve por los medios más tradicionales y sencillos deberías empezar a preocuparte. Si has descartado que esa lentitud no se debe a un tema a nivel de hardware, como por ejemplo un exceso de calor en la CPU, tienes dos opciones, perder el tiempo buscando la raíz del problema o reinstalar el sistema operativo.

A veces puede ser buena idea profundizar un poco más e investigar, pero no te obceques, te lo dice alguien que ha llegado a dedicar un día completo para resolver casos de este tipo, y al final he acabado recurriendo a la reinstalación.

Windows 10 y Windows 11 son sistemas operativos complejos, y pueden sufrir fallos y errores muy diversos que en conjunto pueden hacer que funcione muy lento. También se ve afectado por el propio uso, o mal uso, que haga cada persona de su PC, así que al final identificar al causante principal de esa lentitud del sistema acaba siendo tremendamente complicado.

Una reinstalación limpia de Windows puede hacer milagros, y en este caso hará que tu PC vuelva a mostrar un buen rendimiento.

3.- Errores sin solución con un impacto grave

Este es otro importante punto de conflicto en Windows, y suele ser complicado porque pocas veces podemos determinar el origen de esos errores, y cuando lo hacemos no siempre tiene una solución sencilla o efectiva.

Os pongo un ejemplo, que fue precisamente uno de los errores más graves que sufrí con Windows 10. Microsoft lanzó una actualización y la instaló de forma forzosa aún sabiendo que producía un conflicto a nivel de drivers con unidades SSD NVMe M.2.

No tenía las actualizaciones automáticas desactivadas, así que Windows 10 me coló dicha actualización justo la noche antes, tras terminar de echar una partida y apagar el PC para ir a dormir. Al día siguiente, cuando encendí el PC para ponerme a trabajar vi que me habían desaparecido todas las unidades SSD NVMe M.2, ya que no las veía en Windows 10.

No sabía qué hacer. Al principio no le eché la culpa a la actualización y pensé en un fallo de hardware o en un tema de la BIOS, pero las unidades aparecían listadas en la BIOS, así que estaba claro que ese no era el problema. Tras esto pensé que podría haber sido culpa de la actualización, pero desinstalarla no solucionó nada.

Al final lo único que funcionó, y que me permitió hacer que mis unidades SSD volvieran a aparecer, fue reinstalar Windows. Antes de hacerlo había perdido más de dos días intentando resolverlo de otra forma.

4.- Al cambiar la placa base del PC

Es muy importante, sobre todo si cambiamos de generación o de marca de CPU, porque esto nos permite limpiar por completo la configuración anterior y todos los datos e información del registro del sistema operativo que puedan llegar a producir algún tipo de conflicto.

Si pasamos, por ejemplo, de un procesador Intel a un procesador AMD, cambiamos placa base y no reinstalamos Windows es muy probable que nos acabemos encontrando con conflictos que afecten a la estabilidad del sistema, con pérdidas de rendimiento e incluso con bloqueos, cuelgues y pantallazos azules en ciertas aplicaciones.

Pensad que cuando hemos estado utilizando durante un tiempo un sistema operativo con un procesador y una placa base concreta este ha ido generando registros, se han instalado controladores para ambos y los juegos y aplicaciones habrán generado también informes y datos vinculados a esos componentes.

La manera más efectiva de eliminar toda esa «basura» que ya no vamos a necesitar es reinstalar Windows. Esto nos permitirá empezar desde cero con nuestro nuevo hardware, sacarle el máximo partido y eliminar cualquier riesgo de que se produzcan conflictos que puedan afectar a su correcto funcionamiento.

Con esto no quiero decir que el PC no vaya a funcionar si no hacemos una instalación limpia tras cambiar placa base y CPU. Conozco casos de gente que ha hecho este cambio y que no ha realizado una instalación limpia de Windows, pero estos casos al final han acabado dando problemas que han requerido tarde o temprano de una reinstalación del sistema operativo.

5.- Cuando cambiamos de tarjeta gráfica a otra marca

Este caso tiene puntos en común con el anterior. Cuando utilizamos una tarjeta gráfica tenemos instalados controladores y aplicaciones que son específicas para dicho componente. Si montamos una nueva de otra marca necesitaremos instalar otros drivers diferentes, y también tendremos disponibles otras aplicaciones distintas.

Aunque eliminemos los controladores del modelo anterior y sus aplicaciones ambas habrán dejado restos en el registro de Windows, y puede que también en muchas aplicaciones, y esto puede acabar afectando al rendimiento y a la estabilidad del sistema. Lo ideal es, como en el caso anterior, hacer una instalación limpia para empezar también desde cero.

Os pongo un ejemplo, un conocido actualizó su tarjeta gráfica pasando de una Radeon RX 470 a una GeForce RTX 2080 SUPER hace ya unos años. No reinstaló el sistema operativo, y tampoco eliminó los drivers antes de instalar la nueva tarjeta gráfica. Tuvo problemas de rendimiento, y en algunos juegos no podía activar NVIDIA DLSS porque no reconocía correctamente la tarjeta gráfica.

Al reinstalar Windows y volver a instalar los drivers todo funcionó a la perfección, no fue necesario volver a instalar los juegos. Nunca menospreciéis el impacto que puede tener en vuestro PC un conflicto a nivel de drivers, puede generar un auténtico caos.

¿En qué casos no es imprescindible reinstalar Windows?

Creo que esta pregunta es una excelente manera de cerrar este artículo. En general no es necesario hacer una reinstalación de dicho sistema operativo cuando:

Tenemos un pequeño conflicto con un driver localizado que podemos resolver desinstalándolo y reinstalándolo, o con una aplicación o juego concretos. Cuando cambiamos de procesador o de tarjeta gráfica, pero dentro del mismo fabricante. Por ejemplo, al pasar de un Intel Core i5-12400F a un Intel Core i9-14900K, o de una GeForce RTX 2060 a una GeForce RTX 4080. En aquellos casos en los que hacemos otras actualizaciones de hardware menores, como por ejemplo instalar una nueva unidad SSD, una tarjeta de sonido o un disco duro. Cuando tenemos problemas derivados de una actualización que se resuelven al desinstalarla a través de Windows Update. Si hemos comprobado que Windows va lento porque tenemos un problema a nivel de hardware. En este caso reinstalar el sistema operativo no hará nada.

¿Cómo debo reinstalar Windows?

En la mayoría de los casos la reinstalación en local es la mejor opción, porque es la más rápida y la más fiable al no depender de una conexión a Internet. Si hemos sufrido una infección muy grave por malware es mejor optar por la reinstalación en la nube, o tirar de un medio de instalación en caso de que no tengamos una conexión a Internet fiable.

Si los problemas que tenemos son tan graves que no podemos utilizar Windows con normalidad recurrir a un medio de instalación también será nuestra mejor opción. En caso de que no tengamos un medio de este tipo podemos crearlo utilizando otro PC que tengamos en casa, o recurriendo al equipo de un amigo o familiar e instalarlo en una unidad USB.

Imagen de portada generada con IA.