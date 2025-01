El usuario que pretenda mejorar el rendimiento en juegos PC tendrá que aumentar el nivel de hardware del equipo que use. Aquí hay pocas soluciones milagrosas a las que acudir. Sin embargo, una correcta configuración del sistema operativo ajustando determinadas funciones siempre ayudará a extraer el máximo potencial de la computadora.

Hablando de PCs para juegos, es conocido como una tarjeta gráfica dedicada marcará definitivamente el grado de rendimiento y es el componente principal donde se recomienda invertir, sin olvidar la CPU, la memoria o la unidad de almacenamiento para evitar cuellos de botella. Por supuesto, más allá de la ‘velocidad’ hay otro hardware que cuidar para obtener la mejor experiencia (sea un buen monitor, ratón o teclado) pero si hablamos de rendimiento ‘puro’ el chip gráfico marcará la diferencia.

Además, frente a las consolas de videojuegos que tienen una sola configuración (para lo bueno y para lo malo) el grupo de ordenadores personales ofrece una variedad amplísima de posibilidades de uso de componentes. Invertir todo lo que el presupuesto permita es un buen punto de partida, pero no los último y el software también puede ayudar.

Cómo mejorar el rendimiento en juegos PC (Windows 11 o 10)

Además de mantener actualizados los drivers de todos los componentes que usemos, un apartado importante que veremos más abajo, así como usar las tecnologías propias de mejora que les suelen acompañar hay determinados ajustes que se realizan a nivel de sistema operativo y que conviene explorar. Repetimos que no son una solución milagrosa, pero sí son gratis total, fáciles de ajustar por cualquier usuario y ayudan en la mayoría de equipos, por lo que conviene invertir unos minutos de tu tiempo. Centrándonos en los sistemas operativos Windows, te dejamos con algunas de las recomendadas.

Activa los gráficos de alto rendimiento

Especialmente recomendado en configuraciones de hardware que cuentan con gráfica dedicada e integrada, habilitar la configuración de gráficos de alto rendimiento es un buen comienzo para mejorar el rendimiento en juegos concretos. Como la mayoría de ajustes que te vamos a proponer es muy sencillo de realizar. En Windows 11:

Pulsa las teclas de acceso rápido ‘Windows + I’ para entrar en la Configuración.

Accede a Sistema > Pantalla > Gráficos.

En la sección de ‘Configuración personalizada para aplicaciones’, busca y selecciona el juego de la lista y haz clic en opciones.

Selecciona la opción de ‘Alto rendimiento’ Alto rendimiento para forzar que el juego se ejecute usando la GPU dedicada en lugar de la integrada. Haz clic en Guardar.

En ese mismo apartado también puedes habilitar la opción de ‘Programación de GPU acelerada por hardware’.

Gestiona los efectos visuales

Windows 11 incluye efectos visuales para mejorar su atractivo estético. Sin embargo, estos efectos pueden consumir valiosos recursos del sistema que, de otro modo, podrían destinarse a mejorar el rendimiento en juegos PC. Si quieres optimizarlo, conviene priorizar el rendimiento sobre la apariencia. De esta manera:

Pulsa el atajo ‘Win + S’ para abrir el menú de búsqueda.

Escribe ‘apariencia’ para entrar en este menú del Panel de Control.

En la ventana Opciones de rendimiento, seleccione Ajustar para obtener el mejor rendimiento.

Aplica y acepta para guardar los cambios.

Si te parece que pierdes mucho nivel visual en el apartado de la apariencia, puedes personalizar las opciones que desees, habilitar algunas y deshabilitar la mayoría.

Evita superposiciones

Las ‘superposiciones’ hacen lo que indica su nombre. Una aplicación que pone parte de su interfaz encima de otras, en este caso de un juego. Viene bien para chatear con colegas o monitorizar el rendimiento, y en servicios para juegos como Twitch, se usan mucho para leer el chat, ver eventos en el feed de actividades, ver el estado de la transmisión o la cantidad de espectadores. Y todo ello directamente en cualquier juego que estés capturando.

Ello tiene, obviamente, coste de recursos porque ejecutan procesos adicionales en segundo plano. Incluso hay veces con algunos juegos que además de afectar al rendimiento, simplemente provoca errores en el mismo. Para deshacerse de la superposición predeterminada de la barra de juegos de Xbox en Windows 11, sigue estos pasos:

Accede a la consola avanzada Powershell en modo administrador.

Escribe el siguiente comando y pulsa Enter: Ge-AppxPackage Microsoft.XboxGamingOverlay | Remove-AppxPackage

Puedes desactivar también las superposiciones de la aplicación del proveedor del chip gráfico, las de servicios como Discord u otros, porque es una función muy extendida en juegos. Lo mismo podemos decir de funciones adicionales como los filtros, que provocaron recientemente pérdida de rendimiento cuando se activaban en la nueva app de NVIDIA.

Activa el Modo de juego

Años después de su implementación, todavía hay debate de la capacidad de esta configuración o para ser más concretos, si aporta beneficios o no. Por la definición que realiza Microsoft debería ser que sí. Y es que el ‘modo de juego’ prioriza los recursos del sistema para mejorar el rendimiento en juegos PC al reducir los procesos que se ejecuten en segundo plano, incluidas las actualizaciones automáticas de Windows y otros procesos activos del sistema. Dice Microsoft que «ello ayuda a lograr una velocidad de fotogramas más estable, según el juego». Personalmente no le he encontrado ventajas ni inconvenientes. Tú decides.

Para activarlo o desactivarlo:

Pulsa ‘Windows + I’ para entrar en la Configuración.

Ve a Juegos > Modos de juego.

Activa el Modo Juego en el botón deslizable.

Plan de energía

El plan de energía «Equilibrado» es el predeterminado de Windows y es ideal para las tareas informáticas cotidianas. Sin embargo, para juegos, el plan más recomendable es el de ‘Alto rendimiento’, ya que maximiza el rendimiento del hardware al permitir que Windows se ejecute a niveles de energía más altos, lo que garantiza que todos los componentes funcionen a su máximo potencial. Para habilitar este plan de energía en Windows 10 u 11:

Abre el Panel de control a través del menú de búsqueda de Windows.

Ve a Opciones de energía y seleccione la opción de Alto rendimiento.

Deshabilita la integridad de la memoria y VMP (temporalmente)

Windows es la principal plataforma de juegos PC al integrar las librerías DirectX que se usan mayoritariamente en desarrollo de videojuegos. Pero ello no quiere decir que sea el mejor S.O para juegos. Nada que ver con algo tan especializado como SteamOS.

Queremos decir que Windows es un monstruo, pleno de servicios, procesos y aplicaciones que pueden ser útiles para tareas generales informáticas o profesionales, y necesarias como las relativas a seguridad, pero que son totalmente innecesarias para juegos. Es por ello que si hablamos de mejorar el rendimiento, debemos reducir aquellas funciones que pueden limitarlo. Y hay muchos, demasiados. Ponemos como ejemplo dos que tienen que ver con seguridad y virtualización, y que se conoce que generan sobrecarga de recursos.

Para deshabilitar la integridad de la memoria en Windows 11:

Ve a Configuración > Privacidad y seguridad > Seguridad de Windows.

Pincha en ‘Detalles de aislamiento del núcleo’ y desactiva el interruptor.

Recibirás una advertencia y tendrás que reiniciar el equipo para que tomen efecto.

Para desactivar la plataforma de máquina virtual en Windows:

Entra en las Características de Windows (por ejemplo mediante la búsqueda).

Busca y desmarca la opción de Plataforma de máquina virtual. Finaliza seleccionando Aceptar.

Como estas dos funciones de ejemplo, hay un montón de configuraciones de Windows que podríamos, deberíamos deshabilitar. Otra opción pasaría por usar una versión especial de Windows tipo AtlasOS, diseñada especialmente pensando en juegos.

Actualizaciones

Mantener actualizados los drivers de los chips gráficos que usemos es clave para obtener el mejor rendimiento. Los proveedores (NVIDIA, AMD o Intel) publican nuevas versiones con bastante asiduidad y muchas veces con cada lanzamiento de juego importante. No es algo negociable; aquí hay que actualizar de inmediato en cuanto estén disponibles las nuevas versiones. También puede ayudar el resto de controladores como el de los chipsets o el firmware de las CPUs.

También conviene emplear las tecnologías propias de mejora que los fabricantes suelen incluir con los drivers o las aplicaciones cliente que sostienen el hardware. Y hablamos de características como el DLSS de NVIDIA que nos va a ofrecer FPS adicionales. Por supuesto, otra actividad obligatoria, es mantener actualizados los propios juegos a las últimas versiones. Es algo que suele realizarse automáticamente si usamos plataformas como Steam, pero convienen asegurarse.

Insistimos en la idea de que la opción ideal para mejorar el rendimiento en juegos PC pasa por invertir en hardware más avanzado, especialmente en la tarjeta gráfica. Pero no te olvides de los ajustes de software que hemos visto en este artículo (u otros que podríamos señalar) porque son el complemento perfecto para ayudar a extraer el máximo potencial cuando uses tu computadora personal para juegos.