GTA VI encabeza cualquier listado que se precie de los videojuegos más esperados para 2025. Y es que si Rockstar Games lo lanza este año (no es seguro, ni para todas las plataformas) cubrirá por sí solo una buena parte de las expectativas para este año, teniendo en cuenta que se trata de una de las franquicias más populares y rentables de la historia.

Por supuesto, no estará solo en un año donde esperamos bastantes novedades y no solo de los propios juegos, también de hardware. Aquí tenemos que hablar de la Nintendo Switch 2 como el gran lanzamiento para este año; de las nuevas consolas portátiles que van a seguir animando el juego en movilidad (en especial las que soporten SteamOS) o las sorpresas que nos tengan reservadas Sony y Microsoft. Para juego en PC, el lanzamiento reciente de la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD marcarán las actualizaciones, sin olvidar otros componentes como CPUs o memorias, al igual que un grupo de periféricos que cada vez tiene más incidencia en la experiencia a la hora de jugar.

Los 10 videojuegos más esperados para 2025

La primera industria del entretenimiento mundial lanzará este año centenares de nuevos juegos para todas las plataformas. Algunos serán exclusivos, pero la mayoría estarán disponibles para las principales consolas de videojuegos de escritorio y PCs, en juego cruzado y/o disponibles en los grandes servicios tipo Game Pass o GeForce Now. Como afortunadamente hay una amplísima variedad de géneros y los gustos en juegos son como en los colores, los que verás a continuación solo son una selección personal de algunos de los consideramos ‘imprescindibles’ para el gran público.

Grand Theft Auto 6

Vaya por delante que todavía no hay confirmación oficial de que el lanzamiento del juego se vaya a producir en 2025. Y mucho menos de que esté disponible para todas las plataformas, ya que la versión PC llegaría más tarde como ya sucediera con GTA V. Además, el estudio Rockstar suele ir con retraso sobre cualquier previsión. Pero tiene que encabezar este listado sí o sí. Solo con recordar que GTA 5 es el segundo juego más vendido de todos los tiempos, es suficiente para saber la importancia de la próxima entrega de la serie GTA. Hay analistas que predicen que el juego superará los 3.000 millones de dólares en ventas el primer año.

Y es que GTA VI llegaría después de una espera de doce años, tres generaciones de las grandes consolas de videojuegos e incontables mejoras en el hardware para PC. Por lo que hemos ido viendo hasta ahora y si quiere convertirse en un «punto de referencia» como dijeron sus desarrolladores, con nuevos modos de gráficos que ofrecen resoluciones de hasta 4K, 60 fotogramas por segundo, opciones HDR, trazado de rayos y mejoras en la calidad de las texturas, los requisitos para PCs serán elevados y en consolas habría que irse a la PS5 Pro y Xbox Series X para obtener la mejor experiencia.

GTA VI estará disponible para PS5, las Xbox Series X|S series y PCs. Como puedes ver en la imagen del tráiler, el juego llegará en 2025, al menos para consolas y siempre que no haya retrasos. Se teme que su precio sea tan elevado que termine marcando un nuevo punto para los triple-A.

Civilization VII

Los aficionados al «solo un turno más» tenemos este año una cita ineludible con la nueva entrega de una de las sagas míticas del género de la estrategia que creara el genio Sid Meiers y que publicara la no menos mítica distribuidora Microprose en 1991.

Los análisis previos que acaban de salir antes del lanzamiento son mixtos. Algunos hablan de un juego excelente destacando que se han añadido grandes cambios a su fórmula sin deshacerse de todo lo que ha hecho icónica a la serie, mientras que otros ven confusa la interfaz o desordenado el mapa. La mayoría valora la mejora en la narrativa o en los cambios de edad para recorrer el apasionante recorrido por la historia de la humanidad y hacer de este título un candidato al trono de la estrategia 4X.

Muy pronto lo sabremos porque el Sid Meier’s Civilization VII se estrenará el 11 de febrero de 2025 en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y por supuesto en PC, sea Windows, macOS y también Linux. La versión PC se lanzará en las plataformas Steam y Epic Games Store y ya se pueden reservar, con posibilidad de acceso avanzado para acceder al juego 5 días antes (el 6 de febrero de 2025).

Doom: The Dark Ages

Seguimos con los grandes, grandes juegos, y cómo no hay que hacerle hueco al rey de los shooters modernos y a la vez la saga más portada de la historia. The Dark Ages se promociona como un juego de acción para un solo jugador que dice querer rememorar los inicios del mismísimo Doom original, aunque realmente se trata de una precuela de DOOM (el reboot moderno de 2016) y su continuación, el no menos espectacular DOOM Eternal.

El nuevo Doom estará ambientado en un mundo de fantasía oscura con un argumento que nos permitirá conocer el origen de la ira del Cazador y de su ascenso como el mayor temor del Infierno. Id promete una puesta al día de todo el bestiario demoníaco clásico de la serie junto a otras amenazas nuevas. También tendremos armamento nuevo y mejorado para combatirlos, destacando un robot del tamaño de un rascacielo o el uso de un Dragón mecánico que aparecerá en la serie por primera vez. El apartado visual promete ser apabullante como verás en el tráiler, mientras que la jugabilidad debe ser tan magnífica como las anteriores.

Aunque iD Software sea hoy un estudio de Microsoft, Doom: The Dark Ages será multiplataforma y estará disponible desde el 15 de mayo para PCs, Xbox Series X|S y PlayStation 5. El juego estará disponible en Steam y también, desde el minuto uno, en el servicio Game Pass.

Avowed

Pocos estudios tienen un catálogo de juegos de rol fantásticos tan amplio como Obsidian y recordar la experiencia con el maravillo KOTOR 2, el Neverwinter Nights 2 o los Pillars of Eternity I y II, nos hace incluirlo en esta selección de juegos más esperados para 2025. Aunque se desarrolla en el mismo universo que Pillars of Eternity, la vista isométrica ha sido reemplazada por una primera persona similar a Skyrim u, opcionalmente, una perspectiva en tercera persona.

Al igual que otros juegos de Obsidian, Avowed pone énfasis en la historia, las decisiones, las consecuencias y la interacción con los personajes, mientras que para el combate, ofrecerá una combinación de cuerpo a cuerpo, armas de fuego y hechizos. El editor, que no es otro que Xbox Game Studios, promete elementos clásicos de los juegos de rol, incluido un sistema de progresión sin clases, que permite desarrollar las habilidades de los personajes a través de múltiples árboles de habilidades y mejoras de armas.

Avowed llegará el 13 de febrero y no sabemos de dónde vamos sacar a las horas, porque será solo dos días después del Civilization VII. Estará disponible para las consolas Xbox y computadoras personales.

Elden Ring Nightreign

El RPG original de From Software se proclamó ‘Juego del Año’ en 2022, un año antes de que otro RPG, Baldur’s Gate 3, le reemplazar en su corona. Su expansión también ha sido excelente y de nuevo llega otro título, aunque no será su continuación, sino un spin-off independiente.

Por supuesto, seguirá siendo un juego tipo Soulslike, pero esta vez también será un roguelike cooperativo. Los jugadores podrán formar equipos de tres llamados Nightfarers y deberán sobrevivir durante tres días en un mapa encogido estilo Battle Royale que se reiniciará después de que los jugadores derroten a un jefe al final de cada día de juego.

Aunque suena bastante diferente a Elden Ring, From Software promete mantener algunas características que nos encantaron en la serie «en una aventura creada para ofrecer a los jugadores una nueva experiencia al reinventar el diseño central del juego». Elden Ring Nightreign estará disponible en algún momento de 2025 para todas las Xbox, PS4 y PS5, así como para PC.

Assassin’s Creed Shadows

Ya hemos perdido la cuenta del número de títulos publicados del «asesino» más popular, rentable y longevo de la industria de los videojuegos. Y es que la saga de aventuras, sigilo y acción de Ubisoft ha pasado por todo tipo de localizaciones, la mayoría históricas. Pero pero faltaba una región tan apasionante como reclamada por sus millones de seguidores.

Y es que Assassin’s Creed Shadows nos traslada al Japón feudal y en concreto al período Sengoku de finales del siglo XVI en un mapa que tendrá un tamaño aproximado del que vimos en Egipto con Origins y con una mecánica de exploración renovada y no tan lineal. Otra de las grandes novedades será que el juego tendrá un dúo protagonista, y se podrá cambiar entre ambos y usar sus diferentes estilos de combate.

Assassin’s Creed Shadows estará disponible el 20 de marzo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, PCs con Windows y macOS, y plataformas Steam, Amazon Luna o Epic Games Store. También está en desarrollo una versión para tablets iPad.

Monster Hunter Wilds

Tras la apuesta por las zonas cerradas de Monster Hunter Rise, Capcom vuelve a los entornos de mundo abierto donde creemos que la franquicia de rol de acción mejor se mueve, «al incentivar al jugador a interactuar con todas las mecánicas del juego a su manera», como explicara el responsable del desarrollo.

Además del conjunto habitual de nuevas criaturas a las que cazar para preservar el equilibrio de la naturaleza, las novedades pasan por los sistemas climáticos dinámicos que influirán en cada una de las cacerías en las que nos embarcaremos; un mayor énfasis en la narrativa cinematográfica; mayores posibilidades de mejora de armas y armaduras, y nuevos compañeros montables que similares a dinosaurios nos guiarán para alcanzar los objetivos en un sistema de navegación automática.

Monster Hunter Wilds estará disponible el 28 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PCs (Steam). Será el primero de la franquicia que esté disponible desde el primer día en consolas y ordenadores personales.

Death Stranding 2

Sam Bridges, esta vez en compañía, se embarca en una aventura de mundo abierto para reconectar un paisaje apocalíptico y salvar a la humanidad de la extinción. Por lo que parece, será tan extraño (y tan interesante) como el original y casi como cualquier juego del maestro Hideo Kojima.

El creador mencionó que esta segunda parte no era una secuela al uso y que los avances de la tecnología de los últimos años le habían permitido hacer cosas que antes no podían. Dicen que escribió la historia completa del videojuego antes del COVID-19, pero que la volvió a reescribir porque las ideas que tenía en mente dejaron de tener sentido ante la pandemia que había experimentado la humanidad. Kojima en estado puro.

Death Stranding 2 estará disponible este año para PlayStation 5. No se conoce cuándo podría llegar un port del juego para PCs.

Ghost of Yōtei

No somos amantes de los juegos exclusivos en un mundo del videojuego tan abierto en posibilidades de hardware y con muchos usuarios que manejamos varias consolas y/o PCs y queremos sistemas de juego cruzado que lo faciliten. Pero si hay uno esperado para PlayStation es el que nos ocupa, la secuela del Ghost of Tsushima que se ha ido asentando como uno de los mejores títulos de acción en mundo abierto.

«Desde el extremo norte de Japón emerge un nuevo espíritu guerrero»… El juego presenta un nuevo protagonista, Atsu, y la vuelta al Japón medieval con una ambientación en Hokkaido unos 300 años después de los eventos del viaje de Jin a Tsushima. El mapa es totalmente nuevo, así como los personajes y una narrativa ramificada para explorar. Esperamos el elegante combate en tercera persona que hizo que su predecesor brillara con luz propia en las PS4.

Ghost of Yōtei estará disponible en 2025 sin fecha de lanzamiento definido. Será exclusivo para PS5. Una pena.

Metroid Prime 4: Beyond

No quisiéramos terminar esta pequeña selección de los videojuegos más esperados para 2025 sin listar alguno de los títulos que -presumiblemente- Nintendo lanzará para el estreno de la Switch 2. Y es que si en juegos el GTA VI está en la mente de todos, la consola será lo más buscado en hardware en el primer semestre de 2025. Y ya sabes la importancia de los juegos en Nintendo… Solo recordar que la Switch se estrenó con el magnífico The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo no ha anunciado la totalidad de títulos que lanzará con su nueva consola, pero se especula que para este año serían 28 juegos. Tendremos entregas de terceros disponibles para otras plataformas, como la nueva entrega de Doom que has podido ver arriba, títulos de Final Fantasy 7, Assassin’s Creed Mirage y hasta el matademonios Diablo 4. En los títulos propios se espera que un potencial Mario Kart 9 bata todos los récords absolutos de venta en juegos de Nintendo, acompañado para el lanzamiento de la consola del Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition o el Pokémon Legends Z-A.

Otro de los confirmados es el que te traemos como muestra, la que será la decimoquinta entrega de la saga de juegos de acción y aventura en primera persona, Metroid. Lleva en desarrollo bastantes años y se ambientará en un planeta abandonado desconocido envuelto en una guerra intergaláctica. Todo apunta a que será un regreso a la fórmula Metroidvania 3D de Retro Studios (conocidos por su trabajo en el resurgimiento moderno del Donkey Kong Country y los primeros tres juegos de la serie Prime), recuperando la fórmula de navegación libre.

Se espera que el Metroid Prime 4: Beyond sea uno de los juegos que se publiquen en el lanzamiento de la consola Nintendo Switch 2.

Dejamos aquí esta selección de los que consideramos van a ser algunos de los juegos imprescindibles este 2025. Y decimos algunos porque a buen seguro echarás en falta unos cuantos de los que tienes en mente. Y es que serán centenares los títulos que de cualquier género y para cualquier plataforma serán lanzados este año. Y a ellos hay que sumar todos los que lleguen del juego en movilidad, sea en smartphones o en consolas portátiles. Ciertamente, puede faltar imaginación a la hora de lanzar juegos nuevos y la optimización de algunos de ellos no es la que debería ser, pero en variedad y en modelo de negocio la industria del videojuego sigue en plena forma.