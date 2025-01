AMD anunció oficialmente FSR 4 en la previa del CES de este año, y aprovechó también para anunciar las Radeon RX 9070 y Radeon RX 9070 XT, las dos tarjetas gráficas más potentes que la compañía lanzará dentro de su nueva generación, y que estarán basadas en la arquitectura RDNA 4.

La tecnología FSR 4 va a ser una importante actualización frente a FSR 3.1, y su implementación será muy sencilla, ya que todos los juegos compatibles con FSR 3.1 se podrán actualizar fácilmente a FSR 4. Esto es importante, porque permitirá a AMD contar con una buena base de juegos compatibles con esta tecnología para acompañar el lanzamiento de sus Radeon RX 9000.

Qué es FSR 4

Se trata de una evolución de las tecnologías de reescalado y generación de fotogramas presentes en FSR 3.1. La base es la misma, es decir, tenemos dos tecnologías que se complementan a la perfección, una que renderiza la imagen a una resolución inferior para luego reescalar a una resolución superior, y otra que genera fotogramas de forma independiente en la GPU.

Estas tecnologías no utilizan ningún tipo de IA ni cuentan con aceleración por hardware en FSR 3.1, y eso es precisamente lo que cambiará con FSR 4. Ambas pasarán a estar potenciadas por IA y tendrán aceleración por hardware.

Por qué es importante y qué mejoras ofrecerá

La implementación de IA acelerada por hardware en FSR 4 permitirá mejorar la calidad tanto del reescalado como de la generación de fotogramas. La IA podrá realizar un análisis profundo y detallado de la información disponible en cada fotograma, y esto le ayudará con los procesos de reescalado, reconstrucción y posición de los píxeles.

Tras aplicar el reescalado la calidad final de la imagen debería ser más cercana a la nativa, o puede que incluso superior, como ocurre con NVIDIA DLSS cuando se utiliza en modo calidad. El uso de IA también debería reducir los problemas de ghosting, mejorar la estabilidad de la imagen y minimizar la presencia de artefactos y fallos gráficos en los fotogramas generados.

Es importante porque FSR 4 se acercará bastante a DLSS de NVIDIA, un conjunto de tecnologías que apostaron desde el principio por la IA, y que ofrecen una calidad de imagen y un escalado de rendimiento superior a FSR 3.1.

Qué juegos soportarán esta nueva tecnología

Se espera que en el momento de su lanzamiento tenga soporte en unos 50 juegos. Todos los juegos compatibles con FSR 3.1 podrán actualizar fácilmente a FSR 4, así que dar soporte a esta tecnología será algo bastante sencillo.

Entre los juegos compatibles con FSR 3.1 que podrían ser compatibles con FSR 4 se encuentran Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West Complete Edition y The Last of Us Part I.

Qué tarjetas gráficas serán compatibles con FSR 4

Tenemos malas noticias. FSR 4 es una tecnología que va a utilizar IA acelerada por hardware, y por tanto necesitará de núcleos aceleradores especializados en inteligencia artificial que solo están presentes en la arquitectura RDNA 4.

Esto quiere decir que esta nueva tecnología solo va a ser compatible con las tarjetas gráficas Radeon RX 9000, que tendrán núcleos aceleradores de IA de segunda generación. Sé lo que estás pensando, que las Radeon RX 7000 también tienen núcleos para acelerar IA, y sí, es cierto, pero no cumplen con los requisitos de FSR 4.

Esta tecnología ha sido implementada con un algoritmo que trabaja en FP8, y la arquitectura RDNA 4 es la única que soporta WMMA (Wave Matrix Multiply Accumulate), algo necesario para poder trabajar con ese nivel de precisión.

Entonces, ¿qué pasará con las Radeon RX 7000 y anteriores?

Pues que seguirán teniendo soporte a través de FSR 3, pero no podrán aprovechar las ventajas y las mejoras que supone la implementación de IA. Dicha tecnología seguirá siendo compatible también con otras tarjetas gráficas que no sean de AMD, y que no tengan hardware especializado.

No sabemos durante cuánto tiempo seguirá AMD dando soporte a FSR 3, y tampoco si seguirá introduciendo mejoras, pero lo más lógico será que pase a dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a mejorar FSR 4.

¿Cuándo estará disponible FSR 4?

Lo más probable es que su lanzamiento se produzca para acompañar la llegada de las Radeon RX 9000, es decir, en algún momento del mes de marzo.