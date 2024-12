Radeon RX 9070 XT, especificaciones, potencia, rendimiento, fecha de lanzamiento y posible precio

Gracias a las nuevas filtraciones que se han producido recientemente podemos actualizar y ampliar la información que tenemos sobre la Radeon RX 9070 XT, una tarjeta gráfica de próxima generación que será el modelo más potente de la familia RDNA 4, y que posicionará como una opción de gama media-alta.

Estoy seguro de que os habrá llamado la atención el cambio de nombre, y es que esta tarjeta gráfica fue conocida anteriormente como Radeon RX 8800 XT. AMD ha decidido saltarse una generación, probablemente para diferenciarla mejor de las GPUs integradas Radeon serie 800M, y también ha movido el segundo número, que indica la gama de la tarjeta gráfica, a la tercera posición.

AMD confirmó que no lanzará tarjetas gráficas de gama alta con las Radeon RX 9000, así que no habrá Radeon RX 9090 XT ni Radeon RX 9090 XTX. Esto tiene una explicación, y es que la compañía va a perfilar esta serie como una generación de transición, lo que le permitirá allanar el camino para conseguir cambios fundamentales.

Esa transición nos llevará a la arquitectura UDNA, que será el fruto de la unificación de las arquitecturas RDNA (consumo) y CDNA (profesional), una de las mayores y más importantes evoluciones que se ha propuesto AMD hasta la fecha en el sector gráfico.

Volviendo a la Radeon RX 9070 XT, todavía no hay nada confirmado porque aún no ha sido anunciada oficialmente, pero toda la información que tenemos es bastante fiable y tiene mucho sentido, así que lo que vamos a ver a continuación tiene muchas posibilidades de cumplirse.

Posibles especificaciones de la Radeon RX 9070 XT

Núcleo gráfico Navi 48 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

64 unidades de computación.

4.096 shaders a una velocidad de más de 3 GHz.

256 unidades de texturizado.

128 unidades de rasterizado.

64 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos.

128 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps (640 GB/s de ancho de banda).

4 MB de caché L2.

64 MB de caché L3 en cuatro chiplets de 16 MB cada uno.

La Radeon RX 9070 XT utilizará, en teoría, el núcleo Navi 48 completo, aunque también circulan rumores que dicen que esta tarjeta gráfica tendrá 3.584 shaders. Ambas posibilidades están abiertas, pero ahora mismo sigue sonando con más fuerza una configuración de 4.096 shaders.

También tiene más sentido pensar que la Radeon RX 9070 XT utilizará esa configuración de 4.096 shaders porque así AMD podrá reservar la de 3.584 shaders para la Radeon RX 9070, una configuración que sería más equilibrada y que permitiría un rendimiento más consistente entre modelos y entre generaciones.

Con esta nueva tarjeta gráfica AMD volverá a apostar por un diseño de tipo MCM, es decir, módulo multichip. La GPU tendrá un diseño monolítico, pero la caché L3 estará externalizada en cuatro chiplets de 16 MB cada uno. Los nodos de fabricación de ambos componentes también serán diferentes, se espera que el núcleo gráfico utilice el nodo de 4 nm de TSMC y que la memoria caché L3 esté fabricada en el nodo de 5 nm o de 6 nm de TSMC.

La configuración de memoria gráfica sigue suscitando algunas dudas, pero lo último que he visto sostiene que la Radeon RX 9070 XT no utilizará memoria GDDR7 por una cuestión de costes, y que en su lugar optará por memoria GDDR6. Tiene sentido, pero como dije no hay nada confirmado, así que ambas posibilidades están abiertas.

Si AMD utiliza 16 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps el ancho de banda de la Radeon RX 9070 XT será inferior al de la Radeon RX 7900 XT, que alcanza los 800 GB/s. Si se utiliza memoria GDDR7 a 28 Gbps la primera llegaría a los 896 GB/s de ancho de banda, superando con ello a la Radeon RX 7900 XT, y quedando muy cerca de los 960 GB/s que alcanza la Radeon RX 7900 XTX.

Comparada con la Radeon RX 7800 XT, la Radeon RX 9070 XT tendrá un pequeño aumento de shaders (3.840 frente a 4.096), pero mantendrá el bus de 256 bits, los 16 GB de memoria gráfica y los 64 MB de caché L3. Las diferencias más importantes de rendimiento entre ambas vendrán dadas por el salto a la arquitectura RDNA 4, y por un notable aumento de las frecuencias de trabajo.

Se rumorea que uno de los mayores saltos que logrará AMD con RDNA 4 estará en el rendimiento en trazado de rayos. Por otro lado, hay que destacar también que el salto del nodo de 5 nm de TSMC al nodo de 4 nm, también de TSMC, debería permitir mejoras a nivel de rendimiento y de eficiencia.

Potencia, resolución ideal y rendimiento comparativo

Si se acaba cumpliendo la configuración con 4.096 shaders a 3 GHz de frecuencia la Radeon RX 9070 XT tendrá una potencia de 24,57 TFLOPs en FP32. Si tenemos en cuenta los shaders de doble emisión el máximo teórico sería de 49,14 TFLOPs en FP32, una cifra que la colocará por detrás de la Radeon RX 7900 XTX, que llega a los 61,39 TFLOPs en FP32, y muy cerca de la Radeon RX 7900 XT, que tiene un pico máximo de 51,48 TFLOPs.

Comparando con las opciones de NVIDIA, lo más cercano sería la GeForce RTX 4080, que tiene una potencia de 48,74 TFLOPs en FP32, y cuyo rendimiento es casi idéntico al de la Radeon RX 7900 XTX a pesar de tener una menor cantidad de TFLOPs. Esto es importante porque, como ya os he dicho en más de una ocasión, cuando hablamos de rendimiento en juegos los TFLOPs no lo son todo.

Lo más cercano a la Radeon RX 9070 XT en potencia bruta dentro de la generación anterior sería una GeForce RTX 3090 Ti, que tiene una potencia de 40 TFLOPs en FP32. Su rendimiento podría acabar siendo muy parecido, sobre todo en 4K, que es donde más impacto tiene el gran ancho de banda que consigue la GeForce RTX 3090 Ti (1 TB/s).

La Radeon RX 9070 XT va a ser una tarjeta gráfica capaz de mover juegos en 4K sin problema, tanto por potencia bruta como por memoria gráfica, ya que estará configurada con 16 GB. Su potencia en juegos bajo rasterización será similar a la Radeon RX 7900 XTX, y por tanto parecida también a una GeForce RTX 4080.

En trazado de rayos es donde la Radeon RX 9070 XT podría dar una gran sorpresa, ya que según las últimas informaciones rinde hasta un 45% más con esta tecnología que la Radeon RX 7900 XTX. Suena bien, pero esta información tiene truco, porque se refiere al rendimiento con trazado de rayos en Resident Evil 4 Remake, un juego que no hace un buen uso de esa tecnología.

Lo importante será ver los datos de rendimiento que consigue esta tarjeta gráfica con trazado de rayos en juegos como Cyberpunk 2077 y Alan Wake 2, títulos que sí hacen un uso intensivo y adecuado de esa tecnología. Con esto no quiero decir que ese aumento de rendimiento no vaya a ser posible, sino que utilizar Resident Evil 4 Remake como referencia para medir el rendimiento en trazado de rayos no es una buena idea porque no refleja la realidad.

Antes de terminar este apartado un apunte importante, y es que también hay rumores que dicen que AMD podría aprovechar el lanzamiento de la arquitectura RDNA 4 para introducir mejoras en su tecnología FSR, que incluye reescalado y generación de fotogramas. Dichas mejoras estarían centradas en el uso de IA acelerada por hardware, pero todavía no hay nada concreto.

Fuente de alimentación y CPU recomendadas para mover una Radeon RX 9070 XT

Algunos fabricantes de fuentes de alimentación han filtrado que el TBP de la Radeon RX 9070 XT será de 260 vatios. Es una cifra casi idéntica a los 263 vatios de TBP que tiene la Radeon RX 7800 XT, lo que significa que necesitaremos una fuente de alimentación con la misma potencia para poder moverla sin problemas.

Ese dato de consumo sugiere una mejora notable en términos de eficiencia, ya que si se cumple todo lo que hemos visto en este artículo la Radeon RX 9070 XT tendría casi el mismo rendimiento que una Radeon RX 7900 XTX en juegos pero consumiría bastante menos, ya que esta supera los 350 vatios a plena carga. La diferencia de consumo sería de unos 90 vatios.

Si todo esto se cumple, un equipo formado por un Ryzen 5 7600, 32 GB de DDR5, un SSD NVVMe M.2, una refrigeración líquida AIO de 240 mm y un chasis con 6 ventiladores junto a esa Radeon RX 9070 XT tendría un consumo en carga de unos 430 vatios. Esto quiere decir que con una fuente de alimentación de calidad con una potencia de 550 vatios sería suficiente.

Todavía no sabemos qué tipo de conectores utilizará esta tarjeta gráfica. Algunos rumores dicen que estará configurada con dos conectores de 8 pines, y otros aseguran que vendrá con el conector de 16 pines. Habrá que esperar a tener más información para poder inclinarnos más a favor de una u otra corriente.

Como siempre os digo, esto dependerá también del procesador que estemos utilizando, ya que no todos tienen el mismo consumo. Si utilizamos un Intel Core i9-13900K con la misma configuración anterior el consumo subiría hasta los 605 vatios, y en ese caso ya necesitaríamos como mínimo una fuente de 650 vatios, aunque lo ideal sería optar por una fuente de al menos 700 vatios.

En lo que respecta al procesador, lo ideal sería acompañar a la Radeon RX 9070 XT de un Ryzen 5 7600 o de un Intel Core i5-12600K. Con ambos tendremos la certeza de que disfrutaremos de un buen rendimiento en juegos, tanto por IPC como por cantidad de núcleos. Esto es especialmente importante si utilizamos tecnologías de reescalado, porque estas reducen la resolución base y aumentan la dependencia de la CPU.

Fecha de lanzamiento y posible precio

El lanzamiento de la Radeon RX 9070 XT se espera para el mes de enero de 2025. Lo más probable es que el anuncio tenga lugar en el CES, y que su lanzamiento se produzca de forma simultánea o poco después de dicho anuncio. Sabemos que ya ha entrado en fase de producción en masa, así que los plazos se están cumpliendo.

Sobre el precio, todo parece indicar que AMD optará por colocarla en la franja de los 500-600 dólares, aunque esto podría cambiar en función de lo que haga NVIDIA con la GeForce RTX 5070, tanto a nivel de precio como de rendimiento, porque será el modelo que competirá con la Radeon RX 9070 XT.

Si esto se confirma, el precio en España de la Radeon RX 9070 XT será de entre 549 y 599 euros. Tened en cuenta que ese baremo de precios aplicaría a los modelos de referencia, es decir, a los más básicos y económicos, y que aquellos con acabados de mayor calidad y diseños premium serán más caros.

Imagen de portada generada con IA.