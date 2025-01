Parece que fue ayer cuando GeForce Now, el servicio de juego en la nube de NVIDIA, empezó a dar sus primeros pasos. En aquellos tiempos la selección de juegos era bastante limitada, y con respecto al servicio se reservaba un buen margen de mejora. No obstante, muchos de los que lo probamos en aquellos tiempos ya fuimos plenamente conscientes de que el trabajo que estaba llevando a cabo NVIDIA era de lo más prometedor, y que con el tiempo y la inversión adecuadas lo que estaba por venir apuntaba muy alto.

No faltaron, claro, quienes pronosticaron un fracaso en virtud de múltiples razones que, en verdad, no hacían sino señalar sus propias limitaciones a la hora de tener un poco de visión de futuro. Una falta de visión que, a día de hoy, podemos reflejar en dos cifras más que elocuentes al respecto. La primera, en lo referido a sus expectativas de futuro, es que este mes de febrero GeForce Now cumple cinco años. Y la segunda, en lo referido a su alcance, se mide con los más de 2.100 juegos que ya son compatibles con el servicio.

También podemos hablar de las mejoras en la calidad del servicio, de que cada vez es posible acceder al mismo desde más tipos de dispositivos, de la llegada de nuevas opciones a la hora de suscribirse (pases de día, cuentas Ultimate, etcétera), promociones, acciones especiales… NVIDIA ha tenido claro, desde el primer momento, que era necesario cuidar el servicio y todo lo que ofrece a sus usuarios, tanto para atraer a nuevos jugadores como, y esto es fundamental, para mantener (mantenernos, en realidad, ya he contado en varias ocasiones que soy usuario de GeForce Now desde sus orígenes) a quienes ya han apostado por la plataforma.

Para celebrar los cinco años de GeForce Now, NVIDIA ha anunciado que, durante el mes de febrero, cada semana se sumará un título triple A a la lista de los compatibles. Y esto me lleva a algo muy importante, y es que la llegada de títulos a la plataforma no se concentra en grandes lanzamientos. Muy al contrario, la variedad de géneros, niveles de producción, etcétera, es decir, que prácticamente cualquier jugador encontrará, entre la lista de compatibles, una buena selección de títulos de su particular gusto.

GeForce Now Thursday

Como cada jueves, NVIDIA nos ha contado qué juegos llegan a la plataforma esta semana, pero además, de cara a su quinto aniversario, también tenemos un adelanto de las novedades para el mes de febrero.

Empezamos viendo los nuevos juegos de esta semana:

Space Engineers 2 (Nuevo en Steam )

Eternal Strands (Nuevo en Steam )

Orcs Must Die! Deathtrap (Nuevo en Steam )

Sniper Elite: Resistance (Nuevo en Steam y Xbox , PC Game Pass)

Heart of the Machine (Nuevo en Steam , 31/1)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Nuevo en Steam , 31/1)

Dead Island 2 ( Xbox , Game Pass)

Pax Dei ( Steam )

Sifu ( Steam )

Y, en lo referido a los juegos que llegarán a GeForce Now en febrero, esto es lo que nos han adelantado: