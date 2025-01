Posible rendimiento de las Radeon RX 9070, RX 9070 XT, GeForce RTX 5070 y RTX 5070 Ti

Tras ver el rendimiento que es capaz de ofrecer la GeForce RTX 5080 no he podido evitar preguntarme qué es lo que podremos esperar de las Radeon RX 9070 y Radeon RX 9070 XT. Ambas tarjetas gráficas van a posicionar, respectivamente, dentro de la gama media alta y de entrada a la gama alta, así que no van a estar a la altura de la GeForce RTX 5080. Entonces, ¿con qué tarjetas gráficas competirán?

Las últimas filtraciones decían que la Radeon RX 9070 XT estará, más o menos, al nivel de la GeForce RTX 4080, y que la Radeon RX 9070 posicionará un peldaño por debajo de esta. Por los datos que tenemos sobre sus características, y comparando con las especificaciones confirmadas del resto de tarjetas gráficas de NVIDIA, es más fácil que nunca hacer una estimación de su posible rendimiento, sobre todo ahora que tenemos puntos de referencia para comparar, como la GeForce RTX 5080.

Tened en cuenta que todos los números que vamos a ver son una estimación que parte de rumores anteriores, y también de la lógica a la que apuntan los datos de rendimiento que tenemos confirmados hasta ahora de otros modelos, como la GeForce RTX 5080. Esto quiere decir que los números finales podrían cambiar, aunque siendo sincero estoy convencido de que no habrá cambios importantes.

La Radeon RX 9070 competirá con la GeForce RTX 5070

Y podría ser alrededor de un 10% más potente. Sin embargo, NVIDIA tendría a su favor un menor consumo y la multigeneración de fotogramas, que en juegos compatibles dará a la GeForce RTX 5070 una gran ventaja. La Radeon contará con más memoria gráfica, y esto marcaría una diferencia importante en algunos juegos, y también en resolución 4K.

La Radeon RX 9070 XT competirá con la GeForce RTX 5070 Ti

En este caso la diferencia a favor de la gráfica de AMD sería de un 15%. Ambas tendrán la misma cantidad de memoria gráfica, 16 GB, pero la GeForce RTX 5070 Ti tendrá un mayor ancho de banda, y de nuevo contará con la ventaja que supone la multigeneración de fotogramas. Las dos serán una buena opción para jugar en 4K.

La GeForce RTX 5070 será más potente que la GeForce RTX 4070 SUPER

Creo que es bastante probable que la diferencia entre ambas sea bastante pequeña, pero suficiente para dar como vencedora a la GeForce RTX 5070. Esta podría ser entre un 2% y un 5% más potente que la GeForce RTX 4070 SUPER en juegos, y tendría la ventaja de soportar multigeneración de fotogramas, como el resto de las GeForce RTX 50.

La GeForce RTX 5070 Ti superará a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER

En este caso la diferencia de rendimiento a favor de la GeForce RTX 5070 Ti sería de entre un 5% y un 10%, y podría acabar quedando bastante cerca de la GeForce RTX 4080. Esto la colocaría también en competencia directa con la Radeon RX 7900 XT de AMD, aunque tendrá también la ventaja de soportar la multigeneración de fotogramas.

¿Y qué hay del trazado de rayos?

En trazado de rayos el rendimiento de la Radeon RX 9070 XT va a estar al nivel de la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, mientras que la Radeon RX 9070 posicionará más o menos al nivel de la GeForce RTX 4070 SUPER.

Esto supondrá una mejora considerable, ya que en juegos que utilizan un trazado de rayos muy exigente, como Cyberpunk 2077, la Radeon RX 7900 XTX rinde peor que una GeForce RTX 4070 SUPER a pesar de la diferencia de gama y de precio que hay entra ambas.

La GeForce RTX 5070 debería rendir mejor que la GeForce RTX 4070 SUPER en trazado de rayos, y la GeForce RTX 5070 Ti quizá iguale o supere a la GeForce RTX 4080 en trazado de rayos, gracias a los nuevos núcleos RT y a su mayor ancho de banda.