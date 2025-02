Beyoncé y Kendrick Lamar triunfan en los Premios Grammy 2025

Los Premios Grammy 2025, la gala más importante de las que celebra la industria de la música a lo largo del año, han vuelto a confirmar a las mujeres como las mayores estrellas actuales del mundo musical. Como era previsible, hubo algunas voces reivindicativas contra las primeras políticas de la administración Trump y también el recuerdo a las víctimas de los incendios ocurridos en Los Ángeles el mes pasado.

Si en la gala de 2024 fue Taylor Swift la gran vencedora, en la edición de este año, la 67ª edición de una gala que se ha celebrado esta noche en la Crypto.com Arena de Los Ángeles y que ha vuelto a presentar el comediante Trevor Noah, ha reinado Beyoncé al ganar el premio principal, el del álbum del año por «Cowboy Carter» en un galardón que no había podido ganar en las cuatro veces anteriores que había estado nominada. El mismo álbum también fue premiado en la categoría de mejor country.

Otro de los ganadores ha sido el rapero Kendrick Lamar, que se ha llevado cinco galardones incluyendo dos de los principales, los premios a Mejor Canción y a Mejor Grabación del año por el tema «Not Like Us». «Vamos a dedicar esto a la ciudad», dijo en referencia a los barrios del área de Los Ángeles.

Otra de las artistas destacadas fue Shakira quien ganó el premio al mejor álbum latino por «Las mujeres ya no lloran». También cantó en la ceremonia y envió un mensaje en medio de las deportaciones ordenadas por Trump: «Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Son amados, son valiosos y siempre voy a luchar por ustedes».

La artista colombiana no fue la única en enviar mensajes contra la Casa Blanca y Alicia Keys, al recibir el Premio Dr. Dre por el Impacto Global, criticó el cierre de los programas de diversidad del gobierno federal: «Este no es el momento de silenciar la diversidad de voces. Hemos visto en este escenario a personas talentosas y trabajadoras de diferentes orígenes y con diferentes puntos de vista, y eso cambia las reglas del juego. La DEI no es una amenaza, es un regalo», lanzó en uno de los mensajes más aplaudidos de la gala.

Otra mujer, Chappell Roan, se llevó el galardón de mejor nuevo artista en los Premios Grammy 2025 y en su discurso se dirigió a los grandes sellos discográficos y a la industria musical, exigiendo que «ofrecieran un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo».

Y más mujeres, Sabrina Carpenter, que ganó otro de los premios principales, el de mejor álbum vocal pop por «Short n’ Sweet», mientras que Lady Gaga y Bruno Mars que ganaron el premio a la mejor interpretación en dúo «Die With A Smile» rindieron homenaje a las víctimas de los incendios cantando «California Dreamin».

Terminar el repaso mencionando a The Rolling Stones, porque los jefes del cotarro, la banda más longeva y exitosa de la historia del rock, volvieron a ganar un premio en los Grammy, el de mejor álbum de rock por «Hackney Diamonds».

Premios principales de los Grammy 2025

Aunque en la edición de este año no se estrenaron nuevas categorías, la industria de la música es generosa con el número de premiados y ya se elevan a casi un centenar. Obviamente, no todos los premios son igual de importantes y mientras algunos pasan sin pena ni gloria otros impulsan a los artistas (o los mantienen) en la categoría de estrellas. Te dejamos con los más importantes, ganadores y nominados.

Álbum del año

Cowboy Carter – Beyoncé (Ganador)

New Blue Sun – André 3000

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Brat – Charli XCX

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Canción del año

Not Like Us – Kendrick Lamar (Ganador)

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

Birds of a Feather – Billie Eilish

Die with a Smile – Lady Gaga y Bruno Mars

Fortnight – Taylor Swift con Post Malone

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Please Please Please – Sabrina Carpenter

Texas Hold ‘Em – Beyoncé

Grabación del año

Not Like Us – Kendrick Lamar (Ganador)

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

Birds of a Feather – Billie Eilish

Die with a Smile – Lady Gaga y Bruno Mars

Fortnight – Taylor Swift con Post Malone

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Please Please Please – Sabrina Carpenter

Texas Hold ‘Em – Beyoncé

Mejor artista revelación

Chappell Roan (Ganadora)

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor álbum pop

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter (Ganador)

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

Eternal Sunshine – Ariana Grande

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Mejor álbum de pop latino

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira (Ganador)

Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

García – Kany García

Orquídeas – Kali Uchis

Mejor álbum de rock

Hackney Diamonds – The Rolling Stones (Ganador)

Happiness Bastards – The Black Crowes

Romance – Fontaines D.C.

Saviors – Green Day

Tangk – Idles

Dark Matter – Pearl Jam

No Name – Jack White

Mejor álbum country

Cowboy Carter – Beyoncé (Ganador)

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Mejor álbum de folk

Woodland – Gillian Welch y David Rawlings (Ganador)

American Patchwork Quartet – American Patchwork Quartet

Weird Faith – Madi Diaz

Bright Future – Adrianne Lenker

All My Friends – Aoife O’Donovan

Mejor interpretación de dúo/grupo pop

Die with a Smile – Lady Gaga y Bruno Mars (Ganador)

Us – Gracie Abrams con Taylor Swift

Levii’s Jeans – Beyoncé con Post Malone

Guess – Charli XCX y Billie Eilish

The Boy Is Mine – Ariana Grande, Brandy and Monica

Mejor vídeo musical

Not Like Us – Kendrick Lamar (Ganador)

Tailor Swif – ASAP Rocky

360″ – Charli XCX

Houdini – Eminem

Fortnight – Taylor Swift con Post Malone

