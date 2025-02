GeForce RTX 5060, posibles especificaciones finales, rendimiento y equivalencia

La GeForce RTX 5060 será la sucesora de la GeForce RTX 4060, y se convertirá en la nueva tarjeta gráfica de gama media económica de NVIDIA, una posición muy importante porque suele ser la más concurrida por parte de los usuarios de PC.

No es una simple opinión mía, basta con ver que la GeForce RTX 4060 es la segunda tarjeta gráfica más utilizada en Steam, y que solo se ve superada por la GeForce RTX 3060, que es precisamente otro modelo de ocupó exactamente la misma posición que esta.

Su lanzamiento se espera para el mes de marzo, y debería ser presentada de forma conjunta con la GeForce RTX 5060 Ti, un modelo que posicionará un escalón por encima y que ofrecerá un mayor rendimiento a cambio de un precio más elevado.

NVIDIA todavía no ha dado detalles técnicos sobre la GeForce RTX 5060, pero la confirmación de las especificaciones de la GeForce RTX 5070 y sus datos de rendimiento, así como la filtración de la configuración del núcleo GB206, nos permiten hacer una nueva estimación de sus posibles especificaciones, y de su rendimiento.

Especificaciones de la GeForce RTX 5060

Núcleo gráfico GB206 fabricado en el nodo de 4NP de TSMC.

28 unidades SM.

3.584 shaders a una velocidad de entre 2,4 GHz y 2,7 GHz.

112 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

28 núcleos RT de cuarta generación.

112 núcleos tensor de quinta generación.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (448 GB/s de ancho de banda).

32 MB de caché L2.

Si se cumplen estas especificaciones la GeForce RTX 5060 tendrá un aumento importante del número total de shaders frente a la GeForce RTX 4060, que cuenta con 3.072 shaders (512 shaders de diferencia). Esto se traducirá también en una mayor cantidad de unidades de texturizado, de núcleos tensor y de núcleos RT.

Ambas tendrán el mismo bus de memoria (128 bits) y la misma cantidad de memoria gráfica, 8 GB, pero la GeForce RTX 5060 tendrá un mayor ancho de banda gracias al uso de memoria GDDR7, que trabaja a una velocidad mucho mayor. Esto debería mejorar considerablemente el rendimiento en juegos con una mayor dependencia de la memoria gráfica.

En la GeForce RTX 4060 tenemos un ancho de banda de 272 GB/s, y en la GeForce RTX 5060 el ancho de banda subiría a 448 GB/s. Este incremento del ancho de banda es necesario para acompañar el aumento de potencia bruta que deriva del incremento total de shaders en esta tarjeta gráfica.

La cantidad de caché L2 también aumentaría a 32 MB, es decir, 8 MB más que la GeForce RTX 4060, que tiene 24 MB. Esto debería tener un impacto positivo en el rendimiento en juegos, sobre todo en 1080p, que será la resolución óptima para esta tarjeta gráfica.

Hay una nota negativa, y es que mantener 8 GB de memoria gráfica, incluso en una tarjeta gráfica pensada para 1080p, ya no es una buena idea. No lo es porque estamos viendo ya una tendencia a consumir más de 8 GB en dicha resolución con calidad máxima en juegos actuales. Lo ideal sería que NVIDIA montase como mínimo 10 GB de memoria gráfica en la GeForce RTX 5060, pero por desgracia todo indica que no será así.

La GeForce RTX 5060 será compatible con todos los avances que ha introducido NVIDIA con la arquitectura Blackwell, incluyendo los nuevos shaders con renderizado neural, Mega Geometría acelerada por hardware y DLSS 4 con generación múltiple de fotogramas, lo que le permitirá distanciarse en gran medida de la GeForce RTX 4060.

Rendimiento bruto: más lenta que la GeForce RTX 4070

Si se confirman las especificaciones que hemos visto, la GeForce RTX 5060 tendrá una potencia bruta aproximada de 19,3 TFLOPs en FP32. La GeForce RTX 4060 tiene una potencia de 15,11 TFLOPs, así que la mejora sería de 4,19 TFLOPs.

Comparada con la GeForce RTX 4070, vemos que esta sería más potente, ya que alcanza los 29,15 TFLOPs en FP32. La GeForce RTX 4060 Ti tiene una potencia de 22,06 TFLOPs, y sería la equivalencia más cercana por potencia bruta.

Como ya os he dicho en muchas ocasiones, la potencia bruta en FP32 no refleja el rendimiento real en juegos. Es solo una parte de la historia, y por tanto no podemos establecer una relación lineal entre ambos valores. Creo que la GeForce RTX 5060 va a rendir mejor que la GeForce RTX 4060 Ti en juegos, pero no va a llegar al nivel de la GeForce RTX 4070.

La GeForce RTX 5060 estará pensada para jugar en 1080p. Esa será la resolución ideal, y aunque tendrá potencia para mover juegos en 1440p dicha resolución le quedará grande porque vendrá configurada con solo 8 GB de memoria gráfica.

Gracias a las nuevas tecnologías que incorpora la arquitectura Blackwell puede que su rendimiento en algunos juegos especialmente optimizados acabe siendo mayor de lo esperado. Debemos tener presente también que con la multigeneración de fotogramas activada será capaz de alcanzar tasas de FPS propias de modelos superiores y mucho más caros.

Fuente de alimentación y procesador recomendados

Todavía no está confirmado, pero se espera que la GeForce RTX 5060 tenga un TGP aproximado de 160 vatios. Si esto se confirma no necesitaremos una fuente de alimentación muy potente para poder moverla sin problemas. A partir de un modelo de calidad con una potencia de 500 vatios ya tendremos suficiente, siempre que nuestro procesador no tenga un consumo muy elevado.

Os pongo un ejemplo partiendo de una configuración que sería correcta para acompañar a esta tarjeta gráfica. Un PC configurado con un Ryzen 5 5600, 32 GB de memoria DDR4, un SSD M.2 NVMe, seis ventiladores de 120 mm y un kit de refrigeración líquida AIO de 240 mm tendría un consumo aproximado de 345 vatios, así que una fuente de 500 vatios sería más que suficiente.

Si tenemos un procesador distinto, como por ejemplo un Intel Core i5-12600K, el consumo sube a 421 vatios, pero seguiría siendo suficiente con esa fuente de alimentación de 500 vatios. Hay otros procesadores que tienen consumos más elevados, pero también son más potentes, y no suele ser habitual acompañarlos de una tarjeta gráfica de gama media como esta.

Para sacarle el máximo partido a la GeForce RTX 5060 lo ideal sería contar con un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-11400F. Con procesadores más potentes podríamos conseguir algo más de rendimiento, pero la diferencia no valdría la pena en relación al dinero invertido, y sería mejor destinar ese dinero a comprar directamente una tarjeta gráfica más potente.

Posible precio de la GeForce RTX 5060

La GeForce RTX 5070 va a llegar al mercado con un precio mínimo de 654 euros, una cifra muy parecida al precio de salida de la GeForce RTX 4070. Este nos sirve como referencia para escalar y deducir los posibles precios de los modelos inferiores.

Estoy convencido de que la GeForce RTX 5060 Ti tendrá un precio aproximado de 439 euros, y que la GeForce RTX 5060 llegará al mercado con un precio mínimo de entre 319 y 339 euros. Tened en cuenta que os hablo de precio mínimo, y que este podría variar en función de cada ensambladora y de cada modelo en concreto.

La GeForce RTX 4060 no estuvo disponible en versión Founders Edition, y lo más probable es que la GeForce RTX 5060 tampoco lo esté.

Imagen de portada generada con IA.