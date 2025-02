Microsoft ha eliminado silenciosamente el soporte del método que permitía saltarse los requisitos de CPU y TPM en Windows 11. Que la firma de Redmond no lo respalde oficialmente, no quiere decir que no funcione ya que se trata de un truco para el registro que todavía se puede aplicar.

Corría el mes de octubre de 2021 y la polémica por el aumento de los requisitos mínimos de hardware para instalar Windows 11 estaba en todo lo alto. Aunque Microsoft dijo que sería «inflexible» al exigirlos, la realidad de la situación se impuso y finalmente comprobamos como llegaron soluciones de terceros capaces de omitir todos los requisitos de hardware, permitiendo la instalación y actualizaciones en PCs físicos no compatibles y también en máquinas virtuales, una limitación adicional que Microsoft impuso cerca del lanzamiento del sistema operativo.

Cómo saltarse los requisitos de CPU y TPM en Windows 11

Lo que nadie podía pensar es que la misma Microsoft publicara un método de «autohackeo» que también permitía saltarse los requisitos. Una incongruencia que seguramente pretendía evitar que los usuarios rompieran sus sistemas mediante el uso de scripts de terceros no estandarizados o simplemente adoptando una postura pragmática para intentar lograr algo que todavía no ha conseguido: que Windows 11 superara a Windows 10 en cuota de mercado.

El método oficial de Microsoft funcionaba (funciona) mediante un simple cambio en el registro, añadiendo en la ruta [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup] un nuevo valor REG_DWORD llamado «AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU» y en información del valor colocarlo en ‘1’.

Este es el método que Microsoft ha mantenido durante tres años para saltarse los requisitos de CPU y TPM en Windows 11 y que ahora ha eliminado tras el lanzamiento en fase de «adopción generalizada» de la última versión 24H2 de Windows 11.

Aunque Microsoft publicó un descargo de responsabilidad para este tipo de instalaciones, muchos no entendía como la propia compañía difundiera información precisa y pública para saltarse los propios requisitos. Y más después de asegurar que el TPM 2.0 en Windows no era un requisito negociable y que lo había impuesto con el objetivo declarado de «aumentar la seguridad y productividad de los equipos…».

¿Se pueden saltar los requisitos mínimos de hardware de Windows 11?

La respuesta es que sí. Hay métodos de terceros más completos para saltarse los requisitos. Aquí tenemos que seguir recomendándote Rufus, una aplicación imbatible para instalaciones nuevas o actualizaciones de Windows, por su capacidad para superar las imposiciones de Microsoft (algunas artificiales) como sucede en Windows 11 y la posibilidad de crear cuentas locales, superar el TPM y el Secure Boot o deshabilitar la función de cifrado BitLocker.