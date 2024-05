El uso de BitLocker en Windows permite cifrar o “codificar” los datos en computadoras personales para mantenerlas protegidas haciendo frente a distintas amenazas como el robo de datos, la exposición en caso de pérdida, el robo o la retirada inapropiada de equipos. Esta característica de seguridad se estrenó en Windows 7 y desde entonces ha estado disponible en las versiones profesionales y empresariales de los siguientes sistemas, hasta Windows 11. Microsoft no lo ha soportado hasta ahora en versiones Home.

Y decimos hasta ahora porque el sitio de noticias alemán Deskmodder ha comprobado que Windows 11 2024 Update, la próxima versión mayor del sistema operativo de Microsoft actualmente en versión beta, puede habilitar BitLocker de forma predeterminada durante la instalación. Y esto aparentemente podrá suceder en varias ediciones de Windows 11, incluido la Home para consumo.

BitLocker en Windows, más seguridad, pero menos rendimiento

Windows 11 2024 Update tiene un proceso de instalación rediseñado que no comienza con las típicas ventanas azules e incluye un apartado para usar BitLocker. Por lo que nos cuentan, no es difícil que en las reinstalaciones las unidades se puedan cifrar con Bitlocker automáticamente y en segundo plano.

Hay que decir que el cifrado con BitLocker es bien conocido en el panorama de los PC con Windows. Varios fabricantes de equipos originales lo activan por defecto en las versiones comerciales y es una función muy interesante, por ejemplo para profesionales móviles. El problema es activarlo automáticamente sin que el usuario haya guardado la clave de cifrado, como dicen en Deskmodder. Es un escenario donde el usuario no podrá acceder a las unidades protegidas (cifradas).

Su funcionamiento en versiones Home no es necesario. Un consumidor de a pie no suele activar estas características de cifrado completo de disco, que no solo cifra la unidad donde se instala el sistema operativo, si no todas las unidades conectadas adicionales. Un consumidor no necesita este grado de protección que aumenta la seguridad, pero que tiene un gran compromiso con el rendimiento. Probado bajo una SSD rápida a PCI 4.0, el rendimiento puede caer hasta un 45%.

Esperamos que Microsoft clarifique la cuestión y revise el apartado de la instalación automática antes del lanzamiento de la versión estable del Windows 11 2024 Update que llegará en otoño. El uso de BitLocker era hasta ahora opcional y solo para versiones profesionales y empresariales. Así debería seguir.