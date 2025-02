El Galaxy S26 Ultra tendrá un cambio muy importante y esperado

Samsung ya está trabajando en un prototipo del Galaxy S26 Ultra, y este incorpora un cambio muy importante que llevamos años esperando, una terminación todo pantalla de verdad gracias a la integración de la cámara delantera debajo del panel.

Al integrar la cámara debajo de la pantalla se elimina la clásica isleta circular que llevamos tanto tiempo viendo en la familia Galaxy S, y se consigue un frontal mucho más limpio. Los bordes de pantalla también se han reducido mucho con el Galaxy S25 Ultra, y podrían reducirse un poco más con el Galaxy S26 Ultra.

Un Galaxy S26 Ultra sin isleta circular y con ese acabado todo pantalla sería un terminal mucho más atractivo, pero esto también conlleva sacrificios. Al integrar la cámara delantera debajo de la pantalla se reduce la calidad de la cámara frontal, un componente muy importante que se utiliza a diario por cientos de millones de personas.

Por esta razón apenas hemos visto terminales con la cámara integrada bajo la pantalla, porque supone sacrificar calidad en un punto vital de cualquier smartphone solo para mejorar la estética del mismo. Algunas marcas, como ZTE, ya lo intentaron, pero los resultados quedaron muy por debajo de lo esperado y acabaron tirando la toalla.

Si Samsung está probando un prototipo del Galaxy S26 Ultra de este tipo es porque quizá ha desarrollado una nueva tecnología que, en líneas generales, podría mejorar los resultados de la cámara delantera integrada debajo de la pantalla. No sabemos nada más de momento, así que tendremos que esperar.

Los resultados finales de las pruebas realizadas con este prototipo son los que determinarán si al final Samsung opta por seguir adelante con él, o si por el contrario decide descartarlo y volver al diseño tradicional con la cámara delantera integrada en una isleta circular. Ambos tipos de prototipos están ahora mismo en manos de Samsung.

No creo que Samsung esté dispuesta a lanzar un Galaxy S26 Ultra con una cámara frontal cuyo nivel de prestaciones no esté a la altura de su gama, así que en este sentido las prioridades están bastante claras. Con todo, está claro que un cambio como este a nivel de diseño podría dar un importante soplo de aire fresco a este terminal, y mejoraría su atractivo frente al gran público.

In the Galaxy S26 Ultra display prototype, the camera hole is not visible.

— kro (@kro_roe) February 3, 2025