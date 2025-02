Novedades de la semana en GeForce Now

NVIDIA ha confirmado las novedades que llegan esta semana a GeForce Now, su conocido servicio de juego en la nube que, como ya os adelantamos en su momento, cumple cinco años este mes.

Sin duda la novedad más importante de febrero que llega a GeForce Now es Kingdom Come: Deliverance II, un juego muy esperado y muy exigente. Si no tienes un PC que cumpla con los requisitos para poder jugarlo tranquilo, porque podrás disfrutarlo sin problema gracias a este servicio. Los servidores de NVIDIA harán todo el trabajo duro, y tu PC solo tendrá que mover un cliente muy ligero.

Estas son todas las novedades que llegan esta semana a GeForce Now:

Kingdom Come: Deliverance II (nuevo en Steam).

Sid Meier’s Civilization VII (Nuevo en Steam y Epic Games Store).

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (nuevo en Steam).

SWORN (nuevo en Steam).

Alan Wake (Xbox, Microsoft Store).

Ashes of the Singularity: Escalation (Xbox, Microsoft Store).

Far Cry: New Dawn (nuevo en PC Game Pass).

Si compras cualquiera de estos juegos para utilizarlo en GeForce Now podrás utilizarlo también en cualquier PC de forma nativa, ya que los juegos no quedan vinculados de forma exclusiva a tu cuenta de GeForce Now. De igual manera, si ya tienes en tu colección no tendrás que volver a comprarlo para poder jugarlo en GeForce Now, funcionará sin problema en dicha plataforma.

GeForce Now está disponible en tres versiones diferentes. La versión gratuita nos da acceso a un equipo básico y nos permite jugar en sesiones de una hora. Muestra publicidad durante las colas de espera, pero no mientras jugamos. La versión performance es de pago, y nos permite acceder a un equipo con GeForce RTX y CPU de 8 núcleos para jugar hasta en 1440p con RTX activado en sesiones de hasta 6 horas.

La opción superior es la Ultimate, con la que disfrutaremos de una configuración equivalente a una GeForce RTX 4080 con 16 núcleos CPU y sesiones de hasta 8 horas. Podremos jugar en 4K con HDR con tasas de hasta 240 FPS y activar todas las tecnologías RTX.