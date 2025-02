WinScript es un nuevo desarrollo de código abierto que se une a ese grupo de aplicaciones externas que permiten personalizar Windows y obtener así un mayor control sobre el funcionamiento de los sistemas operativos de Microsoft.

Hay que decir que -aunque no lo parezca- prácticamente todo lo relacionado con el funcionamiento de Windows se puede gestionar. Pero esas funciones no suelen estar disponibles desde la interfaz gráfica de usuario y hay que acudir a herramientas avanzadas como el editor del registro que un usuario de a pie no tiene porqué conocer.

Para cubrir esa carencia hay disponibles un buen número de aplicaciones de terceros como ThisIsWin11, DoNotSpy11, Winaero Tweaker o SuperMSConfig, por nombrar algunas, que cubren todo un amplio apartado de opciones. Hoy añadimos otra que puede ser interesante.

WinScript, una ‘Configuración’ peculiar

La herramienta general de configuración de los sistemas de Microsoft se rediseñó en Windows 10 y volvió a renovarse en Windows 11. Pero solo en términos visuales y de organización, que no en potencial, ya que lo único añadido fueron algunas funciones adicionales que se habían desplazado o eliminado del panel de control clásico.

WinScript es una aplicación gratuita y de código abierto, que imita la apariencia de la aplicación de Configuración de Windows, pero que permite realizar cambios que no están disponibles en la oficial. La idea principal es simple: seleccionar las características que deseas eliminar o cambiar en una interfaz sencilla de usar, obteniendo un script que puede ejecutarse en la máquina activa o en cualquier otro sistema.

Aunque la interfaz es amigable como verás en la imagen y la mayoría de los ajustes requieren un simple clic en el interruptor para agregarlo al script, la aplicación es potentísima y permite hacer de todo y en casi todos los apartados, sea privacidad, juegos o rendimiento, así como otras de comprobación de integridad del sistema, restablecimiento de redes, desinstalación/instalación de aplicaciones e incluso restauración de funciones eliminadas por Microsoft.

Recomendamos encarecidamente que antes de tocar nada crees un punto de restauración del sistema por si algo sale mal. Lo puedes por tu cuenta o accediendo desde las herramientas de esta aplicación. Puedes descargar WinScript desde su repositorio de GitHub. Está disponible en versiones para instalar y como versión portátil.